Как аутсорс довел предпринимателя до уголовки

Все наши споры о том, что лучше — бухгалтер в штате или бухгалтерский аутсорсинг, происходят из-за несовпадения картинок. Как существует великое множество разных бухгалтеров, также существуют разные аутсорсинговые компании.

Несмотря на то, что мы обе владельцы аутсорсинговых бухгалтерских компаний, мы признаем существование рисков у предпринимателей, отдавших свою бухгалтерию на аутсорс. И эти риски, к сожалению, как ни прискорбно нам это писать, иногда гораздо выше, чем при штатном бухгалтере.

Вот вам реальная история, а точнее хоррор, которая еще развивается в данный момент, но уже без нашего участия. Потому и пишем.

Среди аутсорсинговых бухгалтерских компаний есть класс гигантских фирм со штатом несколько сотен (а то и тысяч) бухгалтеров, имеющих несколько десятков обособленных подразделений. Это в первую очередь «ничего личного только бизнес», приносящий стабильно хорошую прибыль. Его учредители, а также реальный, а не номинальный, руководитель — люди как правило далекие от бухучета. Еще вчера они торговали сотовыми телефонами, а сегодня бухгалтерскими услугами.

Сам бизнес организован прекрасно и работает как часы. Рекламный бюджет по сумме сопоставим с бюджетом небольшого райцентра. Стоимость обслуживания для микробизнеса низкая, ниже некуда, и достигает 260 рублей в месяц. Есть и ВИП-клиенты, которым ведется учет в полном объеме, но там ценник нормальный.

Имеет свой штат юристов, аудиторов и бухгалтеров, которые делятся на рядовых, обслуживающих микробизнес, и отдельную бухгалтерию по обслуживанию ВИП-клиентов.

Прибыль зарабатывается нещадной эксплуатацией рядовых бухов, текучка среди которых достигает 100% в месяц. Это никак не сказывается на качестве бухгалтерских услуг, потому что по договору ведение бухучета не предусмотрено, только формирование и сдача отчетности «на предоставленных заказчиком документах».

Минусов по большому счету всего два:

за трехкопеечную абонентку в ваши проблемы никто вникать не будет и контролировать тоже

если возникнет ситуация с налоговой или банком или с кем либо еще, с вас возьмут отдельную плату, и сумма будет немаленькая, даже если сама ситуация возникла косвенно по их же вине

Теперь ситуация. Предприниматель, родом из ближнего зарубежья, горячих южных кровей, ни черта не соображающий в российском налоговом законодательстве, приезжает в Россию строить бизнес. Что у него очень даже хорошо получается, как впрочем, у многих «понаехавших» в «нерезиновую». Увидев рекламу гиганта-аутсорсера, заключает с ним договор на бухобслуживание, да-да тот самый трехкопеечный. Он же ИП, зачем ему бухучет. Строит свою первую сарайку и организует там придорожное кафе. Грамотные люди из аутсорса сразу предлагают ему уйти на ЕНВД, что они и делают. Все пока норм, да? За исключением ма-а-аленького нюанса — никто не спросил у клиента документы на помещение. А может и спрашивал, но ИП документы не предоставил. То есть площадь помещения, являющаяся основной величиной базы налога ЕНВД, была внесена в декларации со слов клиента. Он так и сказал «мамой клянусь, 20 кв.м. там площадь». Потом он построил еще «сарайку», еще и еще. На лето 2019 года у него уже было 6 объектов, все на ЕНВД. И тут приключается беда. Недобрые люди из ФНС проверяют декларации по ЕНВД, затем смотрят сколько денег проходит через расчетный счет, а сумма там приличная, между нами девочками, более 100 лямов в год. Величины несопоставимые получились, как круглое и холодное. И начинают сомневаться, как это на такой микроскопической площади с гулькин нос, могут зарабатываться миллионы, как-будто там нефть качают. Ужасаются и передают данные в ОБЭП. И вот уже совсем недобрый ОБЭП выезжает на объекты с рулетками. Все как положено: делают замеры площадей залов на каждом объекте, получается больше 150 кв.м. везде... Попутно делают выемку документов и компов в офисе... и через год....та-дам, выкатывают сумму налога к уплате более 6 лямов, попутно возбудив уголовное дело. Хорошо гигант-аутсорсер при регистрации ИП всем подает «Уведомление на УСН», ну такая типо заботушка, если че, то УСН платить будешь... только УСН здесь гигантский вышел.

Вообщем, экономия на хорошем бухгалтере, как грится на лицо.... Хороший бухгалтер стоит дорого, а плохой еще дороже.

ЗЫ. У истории этой хеппи энд, ибо вовремя этот ИП попал к нормальному бухгалтеру.