Почему предпринимателю плохо быть глупым и жадным одновременно

В продолжение рассуждений про дремучую безграмотность мелкого российского предпринимателя.

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В одном небольшом уездном городе жили-были три предпринимателя Иванов-Петров-Сидоров. И владели они все втроем торгово-развлекательным центром, соответственно прибыль нехилую такую пилили поровну. Всем было хорошо, а когда всем хорошо, кому-нибудь обязательно начнет казаться, что ему не так сильно хорошо, как остальным. Что при распиле прибыли ему и деньги мятые достаются, и всю мелочь ему высыпят, и мешок для денег у него драный всегда, и рожи строят при этом нахальные. Вобщем Иванова стало закусывать такое хамское поведение компаньонов.

В один прекрасный понедельник после распила прибыли Иванов, громыхая мелочью в рваном мешке сказал, что не желает больше видеть хамские хари Петрова и Сидорова, а посему требует выделения его доли в конкретный кусок здания. И попер в суд.

А суду чо, делов-то – на одном листике решение напечатать. Хах, здание не число, на два сложно разделить, а тут на три делить надо. Мало того, что надо строго поровну, так еще и чтобы было сразу понятно где чье. Пришлось еще перегородки с дверями по-переносить.

Ладно, поделили здание, Петров с Сидоровым уже не дышат в сторону Иванова. Тихо прожили ровно неделю. И тут черти занесли Иванова на территорию Петрова. Ну вот шёл-шёл, замечтался - и опа! Уже нарушитель конвенции. Но черти на то и черти, что занесли Иванова аккурат к двери, которую Иванов еще в бытность строительства самолично припер на своём горбу и про которую начисто забыл при разделе помещений.

Что бы сделал нормальный человек. Ничего. Ну максимум пошёл бы к Петрову перетереть этот вопрос. Хах, скучно живете, господа. Обнаружив своё имущество в неположенном месте, Иванов выдирает с мясом дверь и уносит на свою территорию. Оказавшиеся в помещении без двери арендаторы и их клиенты идут следом за Ивановым онемевшим от изумления коллективом.

Но Иванов не пират же какой-то. Чтобы успокоить пришедших за ним людей, Иванов даёт им другую дверь. Ну и что, что от деревянного туалета, некрашеная и по размеру не подходит, дверь же. Даже ключи от неё отдал. Три комплекта между прочим. А эти твари вместо благодарности пошли и нажаловались Петрову.

Петров, скучный некреативный человек, вызывает полицию. Типа у меня тут кража со взломом среди бела дня. Вора нашли, краденое имущество при нем, свидетели есть. Полиция, еще не до конца уверовав в такую удачу, прилетела в две секунды, когда еще на полностью раскрытое дело вызовут. Не тут то было. Иванов приносит и показывает полиции докумасы на дверь, из которых однозначно следует, что именно эта дверь приобретена и оплачена Ивановым. Полиция уезжает, утратив веру в чудо. На территории Иванова этим же вечером небольшой сабантуйчик. Дверь воспринимается как боевой трофей.

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Но Петров, непонятливый человек, вместо того чтобы смириться с судьбой, на следующее утро прется в суд искать правду. И находит! Вообщем заставили Иванова вернуть дверь на место и больше ничего руками не трогать. Потому что имущество было когда-то общее, а потом его поделили, и никаких перепеределов быть не может. Вот такой хэппи-енд.

Выводов две штуки. Не работайте с идиотами - раз. Боритесь до конца - два. Фсе пока.