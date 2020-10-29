😈 Бухгалтерия Ада слушает ровно год! И вот почему это отличная новость

День рождения блога!

Ровно год назад мы опубликовали свой первый пост в блоге Бухгалтерия Ада слушает. Да-да, целый год прошел. Поздравьте нас что ли…

У меня блог еще в Живом Журнале был, я его бросила, хотя он и входил в региональный топ. Потом зашла в группу ВЭБСАРАФАН и там попыталась писать, но без особого успеха. Зато там познакомилась и подружилась с Леной Кусаей. Потом смотрю она группу налоговых консультантов в фейсбуке сделала, я в неё вступила. Там Настя.

Ну, я пишу на своей странице про бухучёт, смотрю Лена перепосты в группу делает. Потом в КУБе зарегилась, там народ развлекала. А потом меня переклинило и я написала «Луч по имени Эй». После его публикации Настя мне пишет - а можно я свои стихи покажу.

В общем я прочитала и поняла, что в этом мире как минимум еще один такой же псих, как я. Подружились. Стали общаться, кому из нас пришла в голову идея точно не помню, но скорее всего Насте, в мою бошку идеи не заходят. Короче, решили сделать общую страницу. Название пришло как-то сразу готовое и одновременно в обе наши головы. Картинку. правда, я придумала, а нарисовала одноклассница жены моего сына.

Опубликовали несколько постов в КУБе от имени Бухгалтерия Ада слушает. Все закиданные тухлыми помидорами по самую макушку. Тут вдруг Настя говорит, что КУБ предлагает вести блоги на сайте клерк.ру, типа, давай спросим, на каких условиях? И потом пишет, что нас зовут бесплатно. То есть даром. Нуачо не вести если даром.

Заходим, я читаю другие блоги, все чинно и прилично, а мы на аве с рогами, у одной вилы в руке, у второй - лопата. И стиль текста прям ващеееее не в кассу. Ну ладно, сами напросились. Первый пост публикуем, второй, третий - вроде заходит. Где-то через месяц нас как поперло вверх, прям вертикально взлетали. И просмотры, и комментарии, и перепосты - прям какие-то бешеные цифры.

Где-то через полгода обратила внимание, что посты, давно опубликованные, читают до сих пор. Я запускаю антиплагиат - и глаза на лоб. Угнали практически половину текстов, причём часть тупо скопипастили безо всяких ссылок. Пришлось дописывать в описании блога про авторское право. Перестали тырить, уже хорошо, ссылки на блог вставляют.

Пишем мы вдвоем, больше никого нет. Настя придумывает тему и сюжеты, я пишу. Поэтому ежели у кого претензии к содержанию имеются, то это к Насте. А если к стилю изложения, орфографии и пунктуации – то ко мне. Пишем мы быстро, потому что обычно не спорим и не обсуждаем. Поговорили, поржали, после чего я тупо беру Настину идею и пишу по ней текст. Все. Час-два максимум.

Спасибо всем нашим фанатам, антифанатам, просто читателям и комментаторам за то, что вы есть. А мы со своей стороны счас здоровье поправим и снова начнем радовать, ну или огорчать, своим творчеством.

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