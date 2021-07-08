«Наташа, вставай!». Бухгалтерский вариант знаменитых котов год спустя

Год назад вместе с карантином в нашей жизни появились знаменитые коты из мемов. Год прошел, но они остались. Карантин, печенеги с половцами, бухучет тоже.

Наташа, ты же еще не спишь?

Наташа вставай, еще рано спать, еще только 10 вечера, 22:49.

Наташа там печенеги с половцами пришли, а расскажи им про электронные трудовые книжки.

Наташа, там поставщики в приемной у генерального сидят денег ждут, их ужином кормить?

Наташа, заказчик хочет уйти, но мы его заперли в кабинете, правильно же?

Наташа, там инвестор приехал, он китаец, и говорит по-китайски… что делать???

Наташа, а ты утром блины спечешь? Принесешь?

Наташа, а мы же самозанятые, да? Нам тогда смартфоны нужны. Каждому.

Наташа, там биткоин упал, но это не мы, честно-честно…

Наташа, а карантин кончился? Или нет? Или да?

Наташа, генеральный хочет на удаленку уйти. И на патент. И в другой регион. Мы тоже с ним??

Наташа, тут отчет надо сдать о забастовке, мы немножко побастуем?

Наташа, генеральный прививку сделал, мы его боимся...

Наташа, а давай прачечную откроем, выгодное дело. Это нам другие коты сказали, толстые такие...

Наташа, а кофе на ночь можно? И где оно?