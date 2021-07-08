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«Наташа, вставай!». Бухгалтерский вариант знаменитых котов год спустя

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Год назад вместе с карантином в нашей жизни появились знаменитые коты из мемов. Год прошел, но они остались. Карантин, печенеги с половцами, бухучет тоже.

  • Наташа, ты же еще не спишь?
  • Наташа вставай, еще рано спать, еще только 10 вечера, 22:49.
  • Наташа там печенеги с половцами пришли, а расскажи им про электронные трудовые книжки.
  • Наташа, там поставщики в приемной у генерального сидят денег ждут, их ужином кормить?
  • Наташа, заказчик хочет уйти, но мы его заперли в кабинете, правильно же?
  • Наташа, там инвестор приехал, он китаец, и говорит по-китайски… что делать???
  • Наташа, а ты утром блины спечешь? Принесешь?
  • Наташа, а мы же самозанятые, да? Нам тогда смартфоны нужны. Каждому.
  • Наташа, там биткоин упал, но это не мы, честно-честно…
  • Наташа, а карантин кончился? Или нет? Или да?
  • Наташа, генеральный хочет на удаленку уйти. И на патент. И в другой регион. Мы тоже с ним??
  • Наташа, тут отчет надо сдать о забастовке, мы немножко побастуем?
  • Наташа, генеральный прививку сделал, мы его боимся...
  • Наташа, а давай прачечную откроем, выгодное дело. Это нам другие коты сказали, толстые такие...
  • Наташа, а кофе на ночь можно? И где оно?
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Это авторский материал. Мнение редакции «Клерка» может не совпадать с тем, что в нем написано.
Бухгалтерия Ада слушает
Бухгалтерия Ада слушает
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