«Наташа, вставай!». Бухгалтерский вариант знаменитых котов год спустя

Год назад вместе с карантином в нашей жизни появились знаменитые коты из мемов. Год прошел, но они остались. Карантин, печенеги с половцами, бухучет тоже.
- Наташа, ты же еще не спишь?
- Наташа вставай, еще рано спать, еще только 10 вечера, 22:49.
- Наташа там печенеги с половцами пришли, а расскажи им про электронные трудовые книжки.
- Наташа, там поставщики в приемной у генерального сидят денег ждут, их ужином кормить?
- Наташа, заказчик хочет уйти, но мы его заперли в кабинете, правильно же?
- Наташа, там инвестор приехал, он китаец, и говорит по-китайски… что делать???
- Наташа, а ты утром блины спечешь? Принесешь?
- Наташа, а мы же самозанятые, да? Нам тогда смартфоны нужны. Каждому.
- Наташа, там биткоин упал, но это не мы, честно-честно…
- Наташа, а карантин кончился? Или нет? Или да?
- Наташа, генеральный хочет на удаленку уйти. И на патент. И в другой регион. Мы тоже с ним??
- Наташа, тут отчет надо сдать о забастовке, мы немножко побастуем?
- Наташа, генеральный прививку сделал, мы его боимся...
- Наташа, а давай прачечную откроем, выгодное дело. Это нам другие коты сказали, толстые такие...
- Наташа, а кофе на ночь можно? И где оно?