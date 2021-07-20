Налогокойны и серверы ФНС на Луне

В ФНС творческий кризис. Статус главного в стране злодея слегка пошатнулся после коронавирусных послаблений, надо было его укрепить. То есть придумать какое-нибудь новое злодейство.

А это вам не сценарий к детсадовскому утреннику сбацать. Тут надо чтобы страна содрогнулась. На это мозги нужны. А лучше всего стырить тихонько у кого нибудь в интернетах. Например в Бухгалтерии Ада. ФНС, вы бы хоть переиначили как то, а то прям взяли наши идеи дословно — маркировка на все. Некрасиво. Зашли бы к нам, поговорили, за жизнь, про авторские. У нас идей вагон. Вот, пожалуйста, новая порция.

1. Ввести налогокойны

Вот налоги собираются в рублях. А рубль как валюта что? Правильно, фигня какая-то. То ли дело налогокойны, цифровая валюта со своим курсом с продажей на бирже. И не надо каждый год мозг пучить дефляторы считать. Исключительно по рыночному курсу. Ничего личного, только бизнес.

2. Отдать банкам расчёт налогов

Что получается. Выручка приходит через банк. Расходы оплачиваются через банк. Налоги тоже. Выручка минус расходы — вот тебе налоговая база. Проще пареной репы. Нафига тут лишнее промежуточное звено под названием бухгалтер? А банк же такая умница, правильно налоги посчитает и вовремя их перечислит. Ну а если вдруг не хватит денег, быренько сможет организовать короткий и быстрый микрозайм. Не идея, а конфета.

3. Разыгрывать в лотерею пенсионные баллы

Смотришь на пенсионную реформу и хочется спросить. Где размах мысли, где креатив? Скука серая, и результат соответствующий. А представьте раз в год разыгрывать в лотерею пенсию в 1 млн долларов. И многочисленные выигрыши помельче в виде пенсионных баллов. Во-первых, какое шоу можно забабахать. Во-вторых, все по-честному. И, в-третьих, пенсионеры все равно в лотерею играют, так пусть пенсионные баллы выигрывают.

4. Перенести на Луну серверы ФНС

Этот вопрос встанет не сегодня завтра. Работать невозможно. А на Луне места вагон и холодно. И сила тяжести в разы меньше. И в принципе недалеко. Чо там лететь — семь минут до МКС, а оттуда два часа и ты на месте. До Хабаровска дольше лететь.