Смена бухгалтера. Передаем дела правильно

Уход бухгалтера — стресс для директора. При этом процедура передачи дел главным бухгалтером при увольнении никак не урегулирована законодательно. Приходится самостоятельно вырабатывать правила и стандарты, по которым пройдет этот трудоемкий, но необходимый процесс. Напоминаем — уходящий главбух за допущенные ошибки и недочеты продолжит какое-то время нести ответственность, так что убедитесь, что у вас с учетом все в порядке.

После увольнения главный бухгалтер продолжает нести ответственность за формирование учетной политики организации и своевременную сдачу отчетности, отсутствие ошибок в ней. Ответственность сохраняется за главбухом год после увольнения согласно указаниям ФЗ № 129. Размер штрафов регулируется главой 15 КоАП:

несвоевременная сдача отчетных документов — 300–500 тыс. р.;

грубое нарушение правил ведения бухгалтерского учета — 2–3 тыс. р.

уклонение от уплаты налогов в крупном размере сотрудника могут привлечь к уголовной ответственности — штраф до 500 тыс. р. либо лишение свободы до шести лет.

Также бухгалтер несет перед руководством компании материальную ответственность — согласно ст. 238 ТК РФ бывший работодатель может потребовать возместить ущерб, нанесенный в ходе выполнения профессиональных обязанностей. За ущерб могут быть приняты доначисленные налоги, пени, штрафы. Срок давности привлечения к материальной ответственности ограничен годом после увольнения. Процедура производится в судебном порядке с предоставлением доказательств.

Оформляем передачу дел

Передача дел осуществляется на основании приказа руководителя организации.

В приказе указывают:

причину проведения приема-передачи дел — увольнение главного бухгалтера;

сроки проведения;

период, за который передаются дела;

лицо, ответственное за передачу дел — фамилия, имя, отчество увольняющегося главного бухгалтера;

лицо, ответственное за прием дел — ФИО нового главбуха;

состав комиссии и председателя комиссии по передаче дел.

Комиссия создается, если передаче подлежит большой объем документов. При создании комиссии ответственен за организацию и проведение передачи дел председатель комиссии.

Перед увольнением главбуха обычно проводят инвентаризацию имущества и обязательств (проверяют правильность ведения учета и отраженных остатков по счетам): товаров,

материалов,

основных средств,

кассы,

расчетов с дебиторами и кредиторами. Результаты инвентаризации прикладываются к акту приема-передачи.

Вступая в должность новый главбух проверяет состояние учета и отчетности. А также наличие документов, таких как:

учредительные и регистрационные документы;

учетная политика;

первичные учетные документы (договоры с поставщиками, покупателями, прочими контрагентами, акты, накладные, счета-фактуры и т.п.);

регистры бухгалтерского и налогового учета;

бухгалтерские справки;

бухгалтерская (финансовая) и налоговая отчетность;

акты сверок с налоговыми органами;

акты налоговых органов по результатам проверок;

инвентаризационные описи;

кассовые документы, выписки банков;

кадровые документы, документы, подтверждающие задолженность по заработной плате и налоговые вычеты по НДФЛ;

должностные обязанности сотрудников бухгалтерии;

список лиц, имеющих право подписи на первичных документах;

другие документы, связанные с организацией и ведением бухгалтерского и налогового учета.

Передаваемые документы должны быть подшиты. При их отсутствии делается соответствующая запись в акте приема-передачи и составляется опись.

Важно оценить соответствие бухгалтерской и налоговой отчетности положениям учетной политики и действующему законодательству, проверить бухгалтерскую отчетность на предмет соответствия ее показателей данным бухгалтерского учета. Проверить правильность исчисления налогов и взносов, представления деклараций и расчетов.

Проверить все первичные документы новому бухгалтеру нереально, но провести выборочную проверку первичных документов на предмет правильности и своевременности отражения данных первичных документов на счетах бухгалтерского учета и в налоговом учете следует.

Главный бухгалтер должен получить следующие документы:

Учетная политика по бухгалтерскому и налоговому учету, приложения к ней,а также действующий на предприятии план счетов;

Оборотно — сальдовые ведомости по всем счетам бухгалтерского учета;

Регистры бухгалтерского и налогового учета по всем счетам;

Бухгалтерская отчетность, декларации и расчеты по всем налогам;

Книги покупок и продаж, журналы учета полученных и выставленных счетов — фактур;

Приказы о проведении инвентаризации, инвентаризационные описи (акты), сличительные описи;

Акты налоговых проверок и сверок с налоговыми органами;

Документы по учету основных средств и материалов;

Кассовые документы (приходные и расходные кассовые ордера, кассовая книга);

Выписки банков по расчетным счетам с приложение докуметов (платежные поручения, ордера, инкассо и т.п.)

Кадровые документы (личные дела, трудовые договоры, приказы о кадровых событиях — принятии, переводе, увольнении, штатное расписание, табели учета рабочего времени);

Документы по расчету зарплаты — расчетно-платежные ведомости;

Авансовые отчеты;

Договоры с поставщиками и покупателями, акты сверок с дебиторами и кредиторами;

Первичные документы по покупке, продаже;

Прочие документы (бухгалтерские справки, путевые листы, БСО, доверенности и т.д.).

Все документы нумеруются, передача оформляется актом приема-передачи, в котором указываются все основные моменты, характеризующие состояние передаваемых дел на дату передачи и включено как можно больше информации, собранной и обработанной в ходе передачи дел.

В акте следует отразить:

Ф.И.О. лиц, передающих и принимающих дела;

дату передачи;

период, за который осуществлена передача;

дату и номер приказа, на основании которого производится передача;

наименование и количество число переданных документов (дел, папок, подшивок);

серии и номера неиспользованных банковских чековых книжек, бланков строгой отчетности;

список документов, которые отсутствуют (утеряны) на момент передачи дел;

все ошибки, нарушения, недочеты, недостатки, которые были обнаружены в процессе передачи дел, в оформлении первичных документов,

число переданных печатей, штампов.

последнее аудиторское заключения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности;

характеристику бухгалтерского и налогового учета.

Скажете — пугающий объем работы? А если организовать документооборот с другой стороны — предположим ваши документы заведены в электронный архив. Электронный архив может оптимизировать работу компании любого масштаба, к тому же существенно сократить процесс передачи дел. Не только при увольнении бухгалтера, но и при смене директора, продаже компании или других изменениях, влекущих необходимость передать дела новому преемнику.

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