Штрафы стали больше: за нарушение правил и сроков хранения документов придется поплатиться

За нарушение правил хранения архивных документов десятикратно выросли штрафы. 26 октября 2020 года вступил в силу Федеральный закон от 15.10.2020 №341-ФЗ, изменивший абзац 2 статья 13.20 КоАП. Штрафовать будут за нарушение правил хранения, комплектования, учета или использования архивных документов.

Сколько теперь придется заплатить в случае нарушения

Сравним суммы штрафов, какие были ранее, и какие стали:

Для юридических лиц ранее ответственность предусмотрена не была, теперь же она есть. Для остальных субъектов правонарушения штрафы выросли в 10 раз.

Кроме того, статьей предусмотрено вынесение предупреждения, если деяние малозначительно, или совершено в первый раз.

Кстати говоря, минимальная сумма штрафа по проекту нового КоАП, который сейчас в Госдуме, будет 500 рублей.

Важно: штрафы по статье 13.20 КоАП не относятся к нарушениям требований законодательства по хранению информации и документов, содержащихся в информационных системах. Накажут за нарушение правил хранения в сейфах, шкафах, картотеках и компьютерах компаний.

Какие сроки хранения архивных документов

Срок хранения того или иного документа начинает исчисляться с 1 января года, следующего за годом, в котором он был закончен делопроизводством .

Сроки хранения зависят от вида документа, определяются НК и Перечнем типовых управленческих архивных документов. Все организации, вне зависимости от организационно-правовых форм и форм собственности должны их соблюдать.

Важно: сроки не зависят от используемого носителя.

Материалы по бухгалтерскому и налоговому учету, а также необходимые для расчета и уплаты налогов относятся к налоговым документам.

Сроки хранения по ним следующие:

передаточные акты, разделительные, ликвидационные балансы, а также пояснительные записки к ним; положение об оплате труда и премировании работника — постоянно .

документы по продаже движимого имущества, а также о недостачах, присвоениях, растратах — 10 лет .

документы о реструктуризации задолженности по страховым взносам и налоговой задолженности; по расчетам с персоналом по оплате труда (при наличии лицевых счетов) и т.д. — 6 лет .

документы об освобождении от налогов, о льготах, об отсрочках уплаты; по расчету налоговой базы организациями; налоговые декларации юридических лиц и предпринимателей; учетная политика и др. — 5 лет .

документы по исчислению и уплате страховых взносов на ОМС, ОПС и временной нетрудоспособности и в связи с материнством (ВНиМ) — 6 лет .

Также свои сроки есть для других бухгалтерских документов:

первичные учетные документы — 5 лет;

кассовые документы – 5 лет;

выписки по банковскому счету – 5 лет;

налоговые декларации – 5 лет;

больничные листы – 5 лет;

годовая бухгалтерская отчетность – постоянно.

Свои сроки хранения есть и у кадровых документов:

50/75 лет необходимо хранить кадровые документы по личному составу:

лицевые счета,

личные карточки,

трудовые договоры,

приказы о приеме на работу, переводе, увольнении и др.

Остальные кадровые документы хранятся в течение следующих сроков:

приказы о дисциплинарных взысканиях и направлении в командировку– 3 года;

табель учета рабочего времени - 5 лет;

графики отпусков – 3 года.

Ранее мы уже рассказывали о сроках хранения документов и санкциях, которые ожидают организацию, если она не сможет предоставить необходимые документы, например, в рамках налоговой проверки. Теперь у компаний появилось еще больше поводов поволноваться.

Количество дел, связанных с правильным хранением документов было невелико, теперь же, судя по всему, интерес к этой сфере стал более активным. Тем более, что появились штрафы для юрлиц, а размеры других значительно выросли.

Обратили внимание, что санкции установлены не только непосредственно за неправильное хранение, но и за комплектование, учет и использование документов? Т.е. мало просто сохранять документацию, она должна быть правильно архивирована.

Учитывая, что большинство организаций не имеют собственных архивных служб, разбираться с нюансами придется непосредственно руководителю, а с большей вероятностью — главному бухгалтеру или его помощникам. Уверены, что им и без того хватает работы.

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