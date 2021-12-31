В 2022 году нужно использовать ФСБУ 27/2021: как по-новому работать с документами

Если ФСБУ «Запасы» и «Аренда» вы изучить уже успели, то вот вам еще пища для ума — с 2022 года все компании обязаны применять в работе новый ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в бухгалтерском учете». Даем короткий и понятный обзор основных положений стандарта и рассказываем, что меняется в документообороте с нового года.
Состав ФСБУ 27/2021
Новый стандарт состоит из следующих основных разделов:
- Основные термины и определения.
- Требования. Из этого раздела можно узнать, какие критерии предъявляются к документам, как необходимо их заполнять.
- Исправления. Третий раздел объясняет правила корректировки «первички», как можно и как нельзя делать изменения.
- Хранение. В этом пункте указаны основные требования к сохранности первичных учетных документов.
- Документооборот. Здесь приведены тезисы о том, кто и как регулирует движение документов в компании.
Рассмотрим подробнее каждый раздел.
Точно все должны применять ФСБУ 27/2021, неужели нет исключений?
На самом деле они есть, но не касаются бизнеса.
Новый стандарт могут не использовать:
- бюджетные организации;
- финансовые организации, только в той части, которая противоречит инструкциям ЦБ РФ.
Получается, что фактически исключений нет, под новые требования попали все компании и организации, включая малый и средний бизнес.
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Работу с какими документами регламентирует ФСБУ 27/2021
Он распространяется на всю первичку, а также на регистры бухгалтерского учета. ФСБУ 27/2021 определяет также правила и понятие «документооборота». Согласно стандарту — это движение документов бухучета в организации с момента их составления до завершения исполнения.
Требования к документам по ФСБУ 27/2021
Основные требования к бухгалтерским регистрам
ФСБУ 27/2021 установил основные требования, которые предъявляются к регистрам бухгалтерского учета:
- Все заинтересованные пользователи могут запросить необходимую информацию;
- Данные должны записывать в хронологическом порядке, систематически накапливая информацию.
- Для учета используются и синтетические, и аналитические счета
- Все учетные данные должны быть систематизированы, и достоверны, и обоснованы;
- Формирование регистров должно быть своевременным, т.е. в тот момент, когда пользователи просят необходимую информацию, она может быть предоставлена;
- Записи бухгалтерского учета являются юридически значимыми, т.е. используются как подтверждение факта хозяйственной деятельности.
Хранение документов по ФСБУ 27/2021
Хранению подлежат только подлинники. Это касается и бумажных документов, и электронных. Нельзя переводить документы на бумажном носителе в электронный вид для дальнейшего удобного хранения и уничтожать после этого бумажные копии.
Руководитель организации определяет список лиц, которые имеют доступ к документам и регистрам. При этом с данным списком в обязательном порядке должен быть ознакомлен главный бухгалтер или другой сотрудник, который занимается ведением бухгалтерского учета в компании.
В случае потери, гибели или кражи первичных документов, компания обязана принять все меры по их восстановлению.
Вовремя нужно не только восстанавливать документы, но и уничтожать их. Если срок хранения документов подошел к концу, не нужно оставлять их «на всякий случай».
«Делис Архив» знает, как правильно провести уничтожение ненужных документов. Вам не потребуется убирать скрепки или файлы, заботиться о составлении актов или решать куда деть такое количество макулатуры. Мы возьмем все заботы на себя.
Исправление документов — как правильно выполнить
ФСБУ 27/2021 утвердил правила исправления для бумажных и электронных документов.
1. Для бумажного варианта неверные данные необходимо зачеркнуть и написать сверху правильные. Рядом прописывается слово «Исправлено», дата и подписи ответственных за составление документа лиц.
Обратите внимание, что обязательно должны быть видны неправильные и исправленные сведения.
Категорически нельзя использовать подчистки, замазывания и другие механические манипуляции при исправлении бумажных документов.
2. Для электронных документов — замените старый документ на новый, исправленный. В новом документе укажите:
- дату исправления,
- отметку, что документ составлен взамен другого,
- электронные подписи должностных лиц.
Документооборот по ФСБУ 27/2021
Порядок документооборота в компании утверждает руководитель. Для этого он обязан составить приказ, котором утвердит правила движения, обмена, хранения учетных документов.
Документооборот в компании должен быть выстроен так, чтобы:
- обеспечить своевременную передачу первичных документов для бухгалтерского учета;
- исключить несанкционированный доступ к сведениям.
Коротко о главном в регламенте работы с документами в 2022 году
Основные рекомендации бухгалтеру:
- Утвердите правила документооборота в компании. Приказ об утверждении подпишите у руководителя. Какие моменты в учете необходимо учесть:
- правила движения, обмена документов в компании;
- ответственные лица за передачу сведений, хранение информации и регистров;
- порядок хранения первичных документов в организации;
- возможность использования электронных или бумажных документов.
- Для исправления бумажных документов используйте ручку, зачеркнув неправильные сведения и написав сверху правильные. Обязательно укажите «Исправлено», подписи ответственных должностных лиц и дату исправления.
- Электронные документы исправляйте путем составления нового электронного документа.
- Для учета используйте валюту — рубли, язык — русский.