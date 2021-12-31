В 2022 году нужно использовать ФСБУ 27/2021: как по-новому работать с документами

Если ФСБУ «Запасы» и «Аренда» вы изучить уже успели, то вот вам еще пища для ума — с 2022 года все компании обязаны применять в работе новый ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в бухгалтерском учете». Даем короткий и понятный обзор основных положений стандарта и рассказываем, что меняется в документообороте с нового года.

Если хотите почитать документ в оригинале, то вам нужен приказ Минфина от 16.04.2021 № 62н . С 1 января 2022 года все компании и ИП (без исключения для малого бизнеса) обязаны работать в соответствии с новым стандартом. Некоторые компании начали применять ФСБУ 27/2021 уже в 2021 году, по собственной инициативе.

Состав ФСБУ 27/2021

Новый стандарт состоит из следующих основных разделов:

Основные термины и определения. Требования. Из этого раздела можно узнать, какие критерии предъявляются к документам, как необходимо их заполнять. Исправления. Третий раздел объясняет правила корректировки «первички», как можно и как нельзя делать изменения. Хранение. В этом пункте указаны основные требования к сохранности первичных учетных документов. Документооборот. Здесь приведены тезисы о том, кто и как регулирует движение документов в компании.

Рассмотрим подробнее каждый раздел.

Точно все должны применять ФСБУ 27/2021, неужели нет исключений?

На самом деле они есть, но не касаются бизнеса.

Новый стандарт могут не использовать:

бюджетные организации;

финансовые организации, только в той части, которая противоречит инструкциям ЦБ РФ.

Получается, что фактически исключений нет, под новые требования попали все компании и организации, включая малый и средний бизнес.

Наведите порядок в документах, скажите «нет» коробкам с бумагами и забитым до отказа шкафам. Специалисты «Делис Архив» подготовят, проверят комплектность и отвезут ваши документы в уютное и безопасное хранилище. Также поможем вам оцифровать бумажный архив и перевести его в электронный вид. Узнать больше о хранении документов

Работу с какими документами регламентирует ФСБУ 27/2021

Он распространяется на всю первичку, а также на регистры бухгалтерского учета. ФСБУ 27/2021 определяет также правила и понятие «документооборота». Согласно стандарту — это движение документов бухучета в организации с момента их составления до завершения исполнения.

Требования к документам по ФСБУ 27/2021

Основные требования к бухгалтерским регистрам

ФСБУ 27/2021 установил основные требования, которые предъявляются к регистрам бухгалтерского учета:

Все заинтересованные пользователи могут запросить необходимую информацию; Данные должны записывать в хронологическом порядке, систематически накапливая информацию. Для учета используются и синтетические, и аналитические счета Все учетные данные должны быть систематизированы, и достоверны, и обоснованы; Формирование регистров должно быть своевременным, т.е. в тот момент, когда пользователи просят необходимую информацию, она может быть предоставлена; Записи бухгалтерского учета являются юридически значимыми, т.е. используются как подтверждение факта хозяйственной деятельности.

Хранение документов по ФСБУ 27/2021

Хранению подлежат только подлинники. Это касается и бумажных документов, и электронных. Нельзя переводить документы на бумажном носителе в электронный вид для дальнейшего удобного хранения и уничтожать после этого бумажные копии.

Руководитель организации определяет список лиц, которые имеют доступ к документам и регистрам. При этом с данным списком в обязательном порядке должен быть ознакомлен главный бухгалтер или другой сотрудник, который занимается ведением бухгалтерского учета в компании.

В случае потери, гибели или кражи первичных документов, компания обязана принять все меры по их восстановлению.

Вовремя нужно не только восстанавливать документы, но и уничтожать их. Если срок хранения документов подошел к концу, не нужно оставлять их «на всякий случай». «Делис Архив» знает, как правильно провести уничтожение ненужных документов. Вам не потребуется убирать скрепки или файлы, заботиться о составлении актов или решать куда деть такое количество макулатуры. Мы возьмем все заботы на себя. Рассчитать стоимость уничтожения документов

Исправление документов — как правильно выполнить

ФСБУ 27/2021 утвердил правила исправления для бумажных и электронных документов.

1. Для бумажного варианта неверные данные необходимо зачеркнуть и написать сверху правильные. Рядом прописывается слово «Исправлено», дата и подписи ответственных за составление документа лиц.

Обратите внимание, что обязательно должны быть видны неправильные и исправленные сведения.

Категорически нельзя использовать подчистки, замазывания и другие механические манипуляции при исправлении бумажных документов.

2. Для электронных документов — замените старый документ на новый, исправленный. В новом документе укажите:

дату исправления,

отметку, что документ составлен взамен другого,

электронные подписи должностных лиц.

Документооборот по ФСБУ 27/2021

Порядок документооборота в компании утверждает руководитель. Для этого он обязан составить приказ, котором утвердит правила движения, обмена, хранения учетных документов.

Документооборот в компании должен быть выстроен так, чтобы:

обеспечить своевременную передачу первичных документов для бухгалтерского учета;

исключить несанкционированный доступ к сведениям.

Коротко о главном в регламенте работы с документами в 2022 году

Основные рекомендации бухгалтеру:

Утвердите правила документооборота в компании. Приказ об утверждении подпишите у руководителя. Какие моменты в учете необходимо учесть:

правила движения, обмена документов в компании;

ответственные лица за передачу сведений, хранение информации и регистров;

порядок хранения первичных документов в организации;

возможность использования электронных или бумажных документов.