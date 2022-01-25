Налоговая витрина: зачем она вам нужна и как ее создать

Логин-пароль от учетной системы в руках налогового инспектора... при одной мысли об этом мороз по коже. Понятно, что налоговый мониторинг, игра в открытую — это новая ступень взаимодействия, доверия, превентивного контроля и т. д. Но как можно допустить инспектора в учетную систему так, чтобы «вторжение» не помешало и не нервировало главного бухгалтера, для которого программа — это святая святых?

Оптимальный способ лишь один — это организация налоговой витрины, т. е. единого пространства взаимодействия налогоплательщика и налоговиков, в рамках которого представляется лишь необходимая для налогового контроля информация.

А что, и так можно?

Конечно! Задача налогового мониторинга — это наладить информационное взаимодействие, т. е. представить налоговому органу доступ к данным бухгалтерского и налогового учета в режиме реального времени. Решить это можно тремя способами (на которые, кстати, указывают сами налоговики):

предоставлением доступа к информационной системе (об опасностях такого «решения» см. ниже);

по ТКС через оператора ЭДО (до 1 января 2024);

созданием аналитической витрины данных, т. е. налоговой витрины.

Почему информационная открытость — это плохо

Нет смысла констатировать очевидное (то, что архивы не у всех оцифрованы, взаимоувязаны с проводками, внести в них все документы рук не хватает и т. п.).

Не менее очевидно то, что внутренняя IT-система в целом и учетная система в частности — это фактически ядерный чемоданчик. К таким вещам не то что посторонних, не всех своих подпускают.

Спросим себя также: разберется ли посторонний в вашей «кухне»? Ведь в формировании отчетности задействовано столько данных, процессов, форматов. Вы скажете: отлично, так и задумано (и мы согласимся). Однако в свете налогового мониторинга, который базируется на открытости и информационном обмене, это совершенно недопустимо.

Можно ведь наладить обучение, предоставить особые права доступа. Тоже вариант, но тогда IT-специалистам потребуется «поддерживать» не только своих, но и чужих, т. е. сотрудников ИФНС. Выделить сотрудника, который будет отвечать за общение с налоговиками.

И чем же, скажете вы, налоговая витрина лучше прямого доступа?

Плюсы налоговой витрины

Налоговый инспектор получает собственное автоматизированное и понятное рабочее место (через веб-интерфейс), откуда у него есть доступ к областям данных ИБ:

налоговая отчетность;

бухгалтерская отчетность;

аналитические регистры обоих учетов;

учетные документы;

сканы первички;

контрольные отчеты.

Это в разы упрощает проверку правильности ведения учета. Любое изменение фиксируется, инспектор сразу видит, что и как исправлено, и, при необходимости, может сразу же сделать запрос и получить разъяснения.

При грамотном построении архитектуры и правильно налаженных связях сдаваемой отчётности и расшифровывающих документов и регистров, нет нужды ни дублировать данные, ни расшифровывать их для налоговиков. Это происходит автоматически.

При интеграции с электронным архивом первичные документы не дублируются на витрине, а открываются по ссылке на соответствующей «полке». На налоговую витрину можно «выставлять» данные не только архивов, но и биллинговой и ERP-систем, что позволит расшифровать и снять все вопросы по каждой строке итоговой отчётности, вплоть до единичных транзакций.

Таким образом, налоговая витрина позволяет:

дать налоговикам доступ лишь к тем документам, которые необходимы для налогового мониторинга;

автоматизировать формирование налоговых регистров в учетной системе;

упростить и ускорить взаимодействие с инспектором;

сократить налоговые риски, опасность штрафов и пеней.

Зачем нужен отдельный электронный архив?

Частично мы уже ответили на этот вопрос: затем, чтобы можно было обеспечить доступ налогового инспектора к каждому документу по каждой транзакции, причем независимо от способа создания — сканирование, получение от оператора ЭДО. Не все пока к этому готовы, но все равно придется, если вы хотите сократить:

трудозатраты на налоговое администрирование и сопровождение налогового контроля;

число истребуемых документов;

резервы по неопределенным налоговым позициям;

время закрытия годового периода;

количество запросов от ИФНС;

количество бумажных документов для них же и т. п.

И, что самое главное, формировать отдельный архив надо потому, что на базе вашей ERP-системы не получится создать полноценную среду для эффективного налогового мониторинга. Это системы разного класса, они предназначены для решения различных задач. Однако грамотно созданный архив легко коммутируется с ERP-системой и ЭДО.

Электронный архив бухгалтерских документов «Делис Архив» — это решение всех вопросов, связанных с документами, в т. ч. массовая выборка любых объемов по различным параметрам, разграничение прав доступа, локальные и облачные решения и многое другое. А бумажные документы любого объема вы можете отправить в специальное хранилище.

Организация налоговой витрины. С чего начать

Из вышесказанного понятно, что со сбора документов в единое хранилище, т. е. с создания единого электронного архива. Причем он должен не только обеспечивать быстрый доступ к данным, но и:

регулярно делать бэкапы для быстрого восстановления данных;

гарантировать защиту данных при разграничении прав доступа;

поддерживать различные модели безопасности (дискреционная, мандатная, контекстно-ролевая);

легко интегрироваться с ERP и ЭДО;

позволять управлять метаданными, структурой, без программирования формировать новые учётные формы и реестры, структурировать информацию;

поддерживать все виды поиска, функции ведения журналов и т. п.

Далее можно начать с готовых систем, которые способны обеспечить налоговому инспектору удаленный доступ ко всем декларациям и регистрам, возможность расшифровки, доступ к документам системы внутреннего контроля, поиск и запрос первички, т. е. создать условия для коммуникаций и информационного взаимодействия в рамках налогового контроля.

Или же, если есть возможность, то заказать индивидуальное решение, которое не только будет поддерживать все базовые функции, но и те, которые вы в нее заложите, и будет расти с вашим бизнесом.

Ведь, если абстрагироваться от недоверия к налоговым органам, идея налоговой витрины — отличное решение. Особенно если вспомнить, что налоговый инспектор — это далеко не единственно возможный внешний пользователь, заинтересованный в понятном и удобном (и безопасным для вас) доступе к учетной системе. Среди таких можно назвать потенциальных инвесторов, аудиторов, кредитные организации, учредителей и т. д.

Правильно сформированная налоговая витрина облегчит аудит, как внешний, так и внутренний, создаст удобную рабочую среду для аналитика или финансового директора для формирования бюджета, вообще станет эффективным инструментом оперативного управления, полноценным кабинетом руководителя, в котором можно будет, получив любые сводные данные, оценить риски и целесообразность того или иного решения.