Как защитить бизнес от претензий налоговиков по должной осмотрительности

Налоговики заставляют компании проверять будущих контрагентов на финансовую стабильность и фактическую деятельность. Если этого не сделать, то при возникновении спорных ситуаций налоговики могут не признать расходы при расчете налога на прибыль или отказать в вычете по НДС.

Что такое должная осмотрительность?

Под должной осмотрительностью налоговики подразумевают проверку контрагента на способность выполнить условия договора.

Точного плана действий, как доказать факт проверки, в законодательстве нет. Но есть примерный перечень действий, которые надо сделать компании или ИП, чтобы доказать налоговикам, что должная осмотрительность была проявлена. Он указан в письме ФНС от 10.03.2021 № БВ-4-7/3060@.

Для того, чтобы компания смогла доказать налоговикам, что она проявила должную осмотрительность, надо выполнить следующие действия:

проверить деловую репутацию и платежеспособность контрагента;

выяснить, сможет ли контрагент выполнить заказ, в том числе, исходя из наличия у него сотрудников, транспорта, материала и т. д.;

просмотреть отношения контрагента с предыдущими заказчиками;

проверить контрагента на «фиктивность».

Как проверить будущего контрагента

Первоначально нужно проверить компанию на фиктивность, или по-простому, на фирму-однодневку. Потом — по юридическому адресу и генеральному директору. А в заключении — по финансовой стабильности. Но обо всем по порядку.

Проверка ЕГРЮЛ/ЕГРИП

Сначала проверяем контрагента по выписке ЕГРЮЛ или ЕГРИП. Получить ее можно бесплатно на сайте ФНС. Для этого надо всего лишь знать ИНН компании или ее полное наименование.

В выписке ЕГРЮЛ можно посмотреть полное наименование компании, ИНН и КПП, юрадрес, размер уставного капитала и ФИО генерального директора.

С ИП будет немного тяжелее, так как в ЕГРИП не указан адрес предпринимателя. Но все же данные по регистрации ИП будут указаны.

Это означает, что контрагент — действующий налогоплательщик, а, возможно, давно зарегистрированный, что подтверждает опыт (но не всегда).

Прозрачный бизнес

Следующий сервис — Прозрачный бизнес. С помощью него организация может проверить контрагента на:

массовость адреса или генерального директора;

достоверность сведений о юр. адресе;

дисквалификацию руководителя;

налоговую задолженность;

применяемый режим налогообложения;

факт сдачи отчетности и другое.

Для чего это все нужно? Например, с компаниями, в отношении которых внесена запись о недостоверности или массовости юрадреса, лучше не сотрудничать. Так как налоговики в любое время могут вынести решение о принудительной ликвидации. Конечно при условии, что контрагент не оспорит это решение. Но все же проблем не миновать.

А налоговая задолженность у контрагента может означать, что расчетные счета заблокированы. Значит, компания или ИП не сможет своевременно провести оплату вам или своим поставщикам, чтобы поставить вам товар.

Недобросовестный поставщик

Еще один интернет-ресурс для проверки — реестр недобросовестных поставщиков, подрядчиков и исполнителей. С помощью него можно выяснить, нарушал ли когда-нибудь контрагент условия договоров.

Правда, там представлена информация только по госконтрактам, но все же. Если ООО или ИП туда были внесены, то не стоит заключать договор на многомиллионную сумму.

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Другие ресурсы

Кроме этого, для проявления должной осмотрительности в отношении контрагента можно воспользоваться следующими сервисами:

Федресурс — для проверки контрагента на банкротство.

Проверка доверенности — сервис заработал с 29 декабря 2021 года, на нем можно узнать об отмененных доверенностях от имени компании или ИП.

Кад.Арбитр — для проверки на наличие судебных споров.

ГИР БО (ресурс БФО) — просмотреть отчетность контрагента.

Это не полный список всех сервисов для проверки контрагентов, которые есть в открытом доступе.

Например, если услуги по договору относятся к лицензируемым, то надо проверить наличие лицензий (это можно сделать на профильных сайтах — Рособрнадзора, Росздарвнадзора, Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка и т.д.).

Зайти на сайт судебных приставов и проверить наличие или отсутствие открытых дел, причем не только на организацию, но и на ее руководителя. А также проверить блокировки на счете контрагента, если есть информация, что будущий исполнитель по договору — должник.

Главное — поиск информации на всех этих ресурсах очень прост. Надо просто знать ИНН контрагента, наименование компании или ФИО предпринимателя.

Как доказать налоговикам, что должная осмотрительность была проявлена

Единственная возможность, как компания может подтвердить, что она проверила контрагента — показать все имеющие документы.

Для этого у исполнителя по договору надо запросить:

документы о компании — стандартно запрашивают Устав и приложения к нему, свидетельства о регистрации в ЕГРЮЛ, ИНН;

копию договора аренды помещения, если фактический адрес отличается от юридического;

приказ о назначении генерального директора или доверенность на передачу полномочий по подписанию договора, если это делает другой сотрудник;

копии лицензий, разрешений, сертификатов.

Результаты проверок по интернет-ресурсам надо также распечатать, в том числе и скрины, если документ невозможно скачать, лучше всего с датой, когда был сделан скрин экрана. Можно попробовать заверить скрины у нотариуса.

Бухгалтеру, юристу или другому сотруднику, который проверял контрагента, надо создать досье компании. В него вложить все полученные и распечатанные документы. На них можно поставить дату получения информации, ФИО и подпись ответственного работника за сбор информации.

Для подстраховки аналогичную проверку можно провести на момент подписания акта выполненных работ и проведения оплаты.

Делис Архив не только осуществляет хранение бумажных документов и организует для вас их сканирование, но и поможет упростить и систематизировать работу с документами внутри организации с помощью электронного архива.

Обязательно ли выполнять требования о должной осмотрительности?

В ст. 54.1 НК указано, что компании могут проявлять должную осмотрительность в отношении своих будущих контрагентов, да и ФНС об этом ни раз говорила в письмах. В том числе и в письме № БВ-4-7/3060@, в котором даже указала основные принципы, которые надо соблюсти. Так что соблюдать должную осмотрительность надо.

Однако никакой ответственности в виде штрафа за ее непроявление в НК нет. Налоговики могут не разрешить включить расходы по такой сделке при расчете налога на прибыль или УСН. А это означает — доначисление налога, штраф и пени. Или же могут отказать в вычете по НДС по сделке с сомнительным контрагентом. Оспаривать их решение придется в суде.

Что о должной осмотрительности сказал Верховный суд

В 2020 году ВС встал на сторону компании в деле № А42-7695/2917, когда налоговики отказали в вычете по НДС с недобросовестным контрагентом. Как отметил суд: компания не должна отвечать за всех участников сделки, если их было несколько.

Например, исполнитель заказывал товары у одной компании, та — у другой и так далее. И если кто-то не уплатил НДС, это не означает, что получить вычет по счету-фактуре или УПД конечному получателю товара уже нельзя.