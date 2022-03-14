Шесть рисков для бизнеса и учета в 2022 году по мнению бухгалтеров. Как им противостоять

Бухгалтеры вообще-то не из трусливых. Во время сдачи отчетности даже периодически кажется, что они способны решить любую проблему по щелчку пальцев — так искусно они управляются с большим объемом информации и успевают сдать все в срок.

Но есть то, чего они все же опасаются — оказывается, бухгалтеры тоже не железные.

Какие же риски для бизнеса и учета выделяют бухгалтеры в текущем году мы рассмотрим ниже.

Сотрудничество с недобросовестными контрагентами

То, что они могут не заплатить в итоге за товар или услугу или не выполнить свою работу — это еще пол беды.

Даже если работы выполнены, а взаиморасчеты проведены, сотрудничество с такими контрагентами может повлечь за собой отказ в расходах по налогу на прибыль и вычетах по НДС со стороны контролирующих органов.

В целях предотвращения рисков рекомендуем детально проанализировать деятельность своего будущего контрагента и его деловую репутацию. Такой же анализ стоит периодически проводить и по своим действующим контрагентам. Сейчас для этого существует много удобных сервисов.

Чтобы устранить риск доначислений налогов и пеней, до подписания договора проведите анализ и соберите подробное досье (бумажное или электронное) на контрагента. В целях должной осмотрительности вы должны найти подтверждение тому, что ваш контрагент платежеспособный, у него в наличии имеются все необходимые ресурсы для исполнения своих обязательств, а полномочия руководителя легитимны. Все уставные документы должны быть в наличии и правильно оформлены.

Оцените судебные процессы, в которых данный контрагент участвовал. Не стоит взаимодействовать с юрлицом, у которого имеются задолженности или недоплаты по налогам. Делайте фото- и видео-фиксацию фактов поставки оборудования и товаров, а также фиксируйте проходы сотрудников контрагентов на вашу территорию в журнале учета посетителей. Фиксируйте все договоренности и детали взаимодействия в электронном виде.

В случае претензий налоговой инспекции, при выполнении обозначенных выше мероприятий и должной фиксации, существует вероятность, что у вас получится отстоять свои интересы.

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Слишком большое дробление бизнеса

Фраза от руководителя: «Мы открываем еще одну компанию» — снится бухгалтерам в страшном сне. И ладно бы это ограничивалось только увеличением количества работы — это, как раз, решаемо. Но когда бизнес включает несколько юридических лиц, это может привлечь внимание налоговой инспекции и повлечь перерасчет налогов по общей системе налогообложения.

Этого можно опасаться, если среди компаний есть организации и ИП, которые применяют специальные налоговые режимы (УСН, патент, ЕСХН) или пользуются налоговыми льготами (сниженные налоговые ставки, льготы для компаний сферы IT).

Если подобные предприятия есть в вашей группе компаний, то дополнительные риски могут вызвать:

один директор в разных организациях или весь аппарат управления;

единый адрес и телефон у всех компаний;

общая инфраструктура ( склад, офис и т. п. )

склад, офис и т. п. один на всех IP-адрес, который отображается при входе в онлайн-банк или при подаче отчетности;

сотрудники, если они устроены в одной компании и имеют право подписи в другой;

постоянный перевод сотрудников из одной компании в другую;

компании осуществляют один производственный цикл и не могут работать по отдельности;

один сайт на все компании с указанием данных только одной из них;

публикация вакансий на сайтах производится одним и тем же HR-менеджером.

Тут можно сделать логичный вывод: чтобы не возникало рисков, нужно максимально устранить вышеперечисленные пункты. Также для подстраховки лучше подготовить документы, которые экономически обосновывают дробление бизнеса. Они должны быть основаны на официальной позиции Минфина, ФНС и сложившейся судебной практике.

Совет на будущее: можно строить сеть компаний по принципу франчайзинговой сети.

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Работа с самозанятыми

Вроде и нет в них ничего страшного: работа по договору, официальное оформление отношений и документы о подтверждении оплаты есть. Чего бояться-то?!

Иногда взаимоотношения компании и самозанятого могут переквалифицировать в трудовые. И тогда это может повлечь за собой доначисление НДФЛ и страховых взносов.

Как понять, что организация рискует:

оплата самозанятому производится не за выполненные услуги, а в процессе, и главное — это фиксированная сумма;

сотрудничество с самозанятым длится долгое время;

поиск сотрудников производится через объявления о работе;

самозанятый проходил собеседование в компании, об этом есть свидетельствующие факты;

самозанятый ранее был трудоустроен в вашей компании;

самозанятый оказывает услуги только вашей организации.

Это не значит, что самозанятых теперь нужно бояться как огня и отказываться от работы с ними, нужно просто грамотно минимизировать риски. Закончить сотрудничество с самозанятыми, по которым риски слишком высокие.

А также:

для поиска исполнителей не использовать сайты вакансий, для этого есть онлайн-сервисы — чаты Telegram, биржи фриланса;

уточнить у самозанятого, если у него еще клиенты: нет — тогда рассказать ему о рисках (ему переквалификация отношений тоже может быть невыгодна).

Доначисление налогов, штрафы и пени

Этот пункт перекликается с предыдущими тремя, но отдельно его тоже важно отметить. Чем опасны штрафы, пени и доначисления — тем, что о них можно узнать не сразу, а когда срок уплаты будет уже просрочен и появится задолженность. Конечно, любые неправомерные действия налоговой можно оспорить, но это требует времени, дополнительных средств и нервов.

Какие налоги могут быть доначислены:

Налог на имущество в случае переквалификации движимого имущества в недвижимое. Тогда можно запросить у поставщика документ о том, что имущество является движимым, или заказать экспертизу, которая подтвердит, что это движимое имущество. Налог на прибыль. Его могут доначислить при:

отказе в вычете процентных расходов сверх норматива — стоит пересмотреть условия заимствования;

переквалификации займов — постарайтесь взыскать задолженности с должников или начните официальные процедуры по взысканию;

высоких премиях сотрудникам — размеры премий должны быть закреплены документально;

образовании представительства иностранной организации в России — собрать доказательства о том, что действия компании не ведут к образованию постоянного представительства.

Чтобы вовремя заметить требования по возможным доначислениям, прежде всего, нужно тщательно следить за новостями из налоговой: заходить в личный кабинет на сайт, отслеживать письма в программах сдачи электронной отчетности.

Отказ в вычете НДС

Это может произойти, если у организации есть обязанность вести раздельный учет, но он почему-то не ведется. Раздельный учет необходимо вести при наличии операций, не облагаемых НДС, и превышении предела в 5% от общего оборота.

Чтобы избежать этого риска, выход прост — отслеживайте необходимость раздельного учета и ведите его.

Отказ в применении налоговых льгот

В этом случае, если льготы применялись, нужно быть готовым к тому, что может прийти отказ, а далее уже доказывать право на их применение.