Что изменилось в УСН в 2022 году

Новый бланк декларации УСН

Начиная с отчетности за 2021 год, налогоплательщики обязаны заполнять и направлять в налоговую инспекцию декларацию по новой форме. По сравнению с прошлым бланком внесены следующие изменения:

Изменились штрихкоды в декларации. С титульного листа убрали поле для заполнения кода ОКВЭД . Теперь эти данные не требуется указывать в отчетной форме. ФНС ввела код признака налоговой ставки . Его заполняют в разделах 2.1.1 и 2.2. Если налогоплательщик применяет общие ставки УСН (6% или 15%), то в поле заполняют код «1». Если повышенные ставки (8% или 20%) — код «2». В разделах 2.1.1 и 2.2 добавлена строка для обоснования специальных ставок по региональному законодательству. В строке заполняется код применения пониженной ставки и реквизиты закона субъекта России, который устанавливает льготную ставку. Если налогоплательщик применяет типовые ставки (6%, 8%, 15% или 20%), то строка не заполняется.

Лимит применения УСН

С 1 января 2022 года изменился максимальный размер выручки для сохранения права на использование упрощенки: для стандартных ставок (6% и 15%) максимальный годовой доход равен 164,4 млн рублей.

В случае превышения этой суммы применяются ставки 8% (УСН с объектом «доходы») или 20% (для УСН с объектом «доходы минус расходы»). Максимальная сумма для применения специального режима составляет 219,2 млн рублей.

Переход с УСН на ОСНО для общепита

Для организаций общепита, которые переходят с упрощенного на общий режим налогообложения в 2022 году действует особый порядок. Они могут не платить НДС. При этом должны выполняться несколько условий:

доходы менее 2 млрд рублей;

доходы от общепита от общей массы должны составлять не менее 70%;

услуги общепита должны оказываться: через объекты общепита ( рестораны, кафе и т. п. ) или вне объектов в месте, выбранном заказчиком ( выездное обслуживание ).

С 2024 года к этим условиям добавится еще одно — средняя зарплата сотрудников должна быть не менее средней по региону.

Уже действующие изменения

Напомним, что еще в 2021 году появилась обязанность у налогоплательщиков на УСН «доходы» (и не только) хранить документы, как связанные с доходами и расходами, так и с исчислением налога. Ранее организации и ИП считали, что т. к. для налогового учета им важны только доходы, то большинство документов хранить не обязательно. Изменения затронули п.п. 8 п. 1 статьи 23 НК.

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Введение автоматизированной УСН

С 1 июля вводится новая версия упрощенки — автоматизированная. Новая УСН будет действовать только в некоторых российских субъектах:

Москва;

Московская и Калужская области;

Республика Татарстан.

Перейти на новую УСН смогут российские юридические лица и предприниматели, которые состоят на учете в ИФНС в одном из указанных регионах и отвечают дополнительным условиям. О них расскажем ниже.

Льготы на новой АУСН

Основное преимущество участия в налоговом эксперименте — освобождение от уплаты страховых взносов на пенсионное и медицинское страхование, а также по временной нетрудоспособности. Это правило распространяется на выплаты сотрудникам, а также на фиксированные взносы предпринимателей. Взносы на травматизм остаются, однако по ним установлен фиксированный размер 2 040 рублей в год.

Как и в обычной упрощенке, предприниматели и организации освобождаются от уплаты НДС, налога на прибыль, на имущество и НДФЛ доходов ИП. Не придется платить налог на имущество физических лиц, если оно используется в бизнесе.

Новая АУСН сокращает объем отчетности, предоставляемой в ИФНС и внебюджетные фонды. Участники эксперимента будут освобождены от сдачи:

декларации по экспериментальной УСН;

расчета по страховым взносам;

отчетных форм 4-ФСС и 6-НДФЛ;

отчетов СЗВ-СТАЖ и СЗВ-М.

При этом отчетность по отдельным сделкам (например, по НДС с операций налоговых агентов) направлять в ИФНС надо обязательно.

Процесс расчета налоговых отчислений автоматизирован, информацию о сумме налога к уплате будет направлять ИФНС через личный кабинет налогоплательщика. Не потребуется вести книгу учета доходов и расходов: учет будет вестись в личном кабинете.

Кто может перейти на новую упрощенку?

Применять автоматизированную УСН могут только российские юридические лица и ИП. Переход возможен либо с начала года, либо с даты регистрации бизнеса (т. к. АУСН начнет действовать с 1 июля 2022 года, то воспользоваться таким правом смогут компании, которые будут регистрироваться после этой даты).

Критерии участия в налоговом эксперименте :

Регистрация в одном из регионов, участвующих в эксперименте. Отсутствие филиалов и обособленных подразделений. Остаточная стоимость основных средств меньше или равна 150 млн руб. Число сотрудников не более 5 человек. Все сотрудники являются налоговыми резидентами России. Отсутствуют выплаты зарплаты в натуральной форме и выплат, облагаемых по ставкам 35%, 9% и 30%. Все расчетные и иные счета открыты в уполномоченных банках. Список банков составляет ФНС России и публикует на своем сайте. Налогоплательщик не применяет единый налоговый платеж. Доля участия других компаний в уставном капитале организации не более 25%.

Законодательно установлен запрет на применение новой упрощенки для лиц, осуществляющих следующие виды деятельности:

выпуск подакцизных товаров;

добыча полезных ископаемых;

проведение азартных игр;

бизнес с применением договором поручения, комиссии или агентского;

операции с ценными бумагами;

работа на рынке финансовых услуг.

Автоматизированную УСН не смогут применять:

унитарные, казенные и бюджетные предприятия; некоммерческие организации; стороны соглашения о передаче имущества в доверительное управление; финансовые компании (банки, страховщики, НПФ и прочие); специалисты частной практикой (нотариусы, адвокаты и иные); фермеры.

Еще одно ограничение — экспериментальный налоговый режим нельзя совмещать с другими режимами. Закон запрещает использовать автоматизированную УСН по одному виду деятельности, а патент — по другому.

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Алгоритм перехода на автоматизированную УСН

Переход на новый режим налогообложения осуществляется добровольно. Для этого необходимо выполнить следующие шаги:

Оценить соответствие организации (ИП) законодательно описанным требованиям применения новой УСН ( численность персонала, стоимость ОС, виды деятельности и прочие ). Выбрать объект налогообложения: как в типовой УСН, есть 2 объекта: «доходы» и «доходы минус расходы». Подать уведомление в ИФНС о переходе. Для этого шага необходим доступ в личный кабинет налогоплательщика, т. к. уведомление направляется через него.

Срок подачи заявления

для вновь созданных компаний и зарегистрированных ИП — не позднее 30 дней с момента постановки на учет в налоговой службе;

для прочих случаев — до 31 декабря года для применения упрощенки со следующего года.

Как рассчитывается и уплачивается налог?

Налог на новой УСН определяется налоговой инспекцией по доходам и расходам, получаемым от:

банков (безналичные доходы и расходы);

ККТ (данные онлайн-касс);

налогоплательщиков.

Налог уплачивается ежемесячно, ИФНС обязана направлять сведения не позднее 15-го числа следующего месяца. Дополнительно налоговая служба отправит реквизиты для осуществления платежа, налоговую базу, сумму убытка и другие сведения.

Платеж в бюджет должен быть осуществленне позднее 25-го числа следующего месяца. Заплатить его можно двумя способами самостоятельно или автоматически. Во втором случае налог в бюджет будет перечислять кредитная организация, в которой открыть банковский счет. ИФНС будет сообщать в банк сумму и реквизиты платежа.

Ставки и формула расчета налога

Ставка налога и правила его расчета зависят от объекта налогообложения. Для налогоплательщиков с объектом «доходы минус расходы» ставка налога равна 20%. Аналогично типовой УСН, предусмотрен минимальный налог 3%. При объекте налогообложения «доходы» расчет налога осуществляется по ставке 8%.

Для плательщиков торгового сбора предусмотрена возможность уменьшить налог по УСН на сумму торгового сбора.