Что изменилось в УСН в 2022 году

Новый бланк декларации УСН
Начиная с отчетности за 2021 год, налогоплательщики обязаны заполнять и направлять в налоговую инспекцию декларацию по новой форме. По сравнению с прошлым бланком внесены следующие изменения:
- Изменились штрихкоды в декларации.
- С титульного листа убрали поле для заполнения кода ОКВЭД. Теперь эти данные не требуется указывать в отчетной форме.
- ФНС ввела код признака налоговой ставки. Его заполняют в разделах 2.1.1 и 2.2. Если налогоплательщик применяет общие ставки УСН (6% или 15%), то в поле заполняют код «1». Если повышенные ставки (8% или 20%) — код «2».
- В разделах 2.1.1 и 2.2 добавлена строка для обоснования специальных ставок по региональному законодательству. В строке заполняется код применения пониженной ставки и реквизиты закона субъекта России, который устанавливает льготную ставку. Если налогоплательщик применяет типовые ставки (6%, 8%, 15% или 20%), то строка не заполняется.
Лимит применения УСН
С 1 января 2022 года изменился максимальный размер выручки для сохранения права на использование упрощенки: для стандартных ставок (6% и 15%) максимальный годовой доход равен 164,4 млн рублей.
В случае превышения этой суммы применяются ставки 8% (УСН с объектом «доходы») или 20% (для УСН с объектом «доходы минус расходы»). Максимальная сумма для применения специального режима составляет 219,2 млн рублей.
Переход с УСН на ОСНО для общепита
Для организаций общепита, которые переходят с упрощенного на общий режим налогообложения в 2022 году действует особый порядок. Они могут не платить НДС. При этом должны выполняться несколько условий:
- доходы менее 2 млрд рублей;
- доходы от общепита от общей массы должны составлять не менее 70%;
- услуги общепита должны оказываться: через объекты общепита (рестораны, кафе и т. п.) или вне объектов в месте, выбранном заказчиком (выездное обслуживание).
С 2024 года к этим условиям добавится еще одно — средняя зарплата сотрудников должна быть не менее средней по региону.
Уже действующие изменения
Напомним, что еще в 2021 году появилась обязанность у налогоплательщиков на УСН «доходы» (и не только) хранить документы, как связанные с доходами и расходами, так и с исчислением налога. Ранее организации и ИП считали, что т. к. для налогового учета им важны только доходы, то большинство документов хранить не обязательно. Изменения затронули п.п. 8 п. 1 статьи 23 НК.
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Введение автоматизированной УСН
С 1 июля вводится новая версия упрощенки — автоматизированная. Новая УСН будет действовать только в некоторых российских субъектах:
- Москва;
- Московская и Калужская области;
- Республика Татарстан.
Перейти на новую УСН смогут российские юридические лица и предприниматели, которые состоят на учете в ИФНС в одном из указанных регионах и отвечают дополнительным условиям. О них расскажем ниже.
Льготы на новой АУСН
Основное преимущество участия в налоговом эксперименте — освобождение от уплаты страховых взносов на пенсионное и медицинское страхование, а также по временной нетрудоспособности. Это правило распространяется на выплаты сотрудникам, а также на фиксированные взносы предпринимателей. Взносы на травматизм остаются, однако по ним установлен фиксированный размер 2 040 рублей в год.
Как и в обычной упрощенке, предприниматели и организации освобождаются от уплаты НДС, налога на прибыль, на имущество и НДФЛ доходов ИП. Не придется платить налог на имущество физических лиц, если оно используется в бизнесе.
Новая АУСН сокращает объем отчетности, предоставляемой в ИФНС и внебюджетные фонды. Участники эксперимента будут освобождены от сдачи:
- декларации по экспериментальной УСН;
- расчета по страховым взносам;
- отчетных форм 4-ФСС и 6-НДФЛ;
- отчетов СЗВ-СТАЖ и СЗВ-М.
При этом отчетность по отдельным сделкам (например, по НДС с операций налоговых агентов) направлять в ИФНС надо обязательно.
Процесс расчета налоговых отчислений автоматизирован, информацию о сумме налога к уплате будет направлять ИФНС через личный кабинет налогоплательщика. Не потребуется вести книгу учета доходов и расходов: учет будет вестись в личном кабинете.
Кто может перейти на новую упрощенку?
Применять автоматизированную УСН могут только российские юридические лица и ИП. Переход возможен либо с начала года, либо с даты регистрации бизнеса (т. к. АУСН начнет действовать с 1 июля 2022 года, то воспользоваться таким правом смогут компании, которые будут регистрироваться после этой даты).
Критерии участия в налоговом эксперименте:
- Регистрация в одном из регионов, участвующих в эксперименте.
- Отсутствие филиалов и обособленных подразделений.
- Остаточная стоимость основных средств меньше или равна 150 млн руб.
- Число сотрудников не более 5 человек.
- Все сотрудники являются налоговыми резидентами России.
- Отсутствуют выплаты зарплаты в натуральной форме и выплат, облагаемых по ставкам 35%, 9% и 30%.
- Все расчетные и иные счета открыты в уполномоченных банках. Список банков составляет ФНС России и публикует на своем сайте.
- Налогоплательщик не применяет единый налоговый платеж.
- Доля участия других компаний в уставном капитале организации не более 25%.
Законодательно установлен запрет на применение новой упрощенки для лиц, осуществляющих следующие виды деятельности:
- выпуск подакцизных товаров;
- добыча полезных ископаемых;
- проведение азартных игр;
- бизнес с применением договором поручения, комиссии или агентского;
- операции с ценными бумагами;
- работа на рынке финансовых услуг.
Автоматизированную УСН не смогут применять:
- унитарные, казенные и бюджетные предприятия;
- некоммерческие организации;
- стороны соглашения о передаче имущества в доверительное управление;
- финансовые компании (банки, страховщики, НПФ и прочие);
- специалисты частной практикой (нотариусы, адвокаты и иные);
- фермеры.
Еще одно ограничение — экспериментальный налоговый режим нельзя совмещать с другими режимами. Закон запрещает использовать автоматизированную УСН по одному виду деятельности, а патент — по другому.
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Алгоритм перехода на автоматизированную УСН
Переход на новый режим налогообложения осуществляется добровольно. Для этого необходимо выполнить следующие шаги:
- Оценить соответствие организации (ИП) законодательно описанным требованиям применения новой УСН (численность персонала, стоимость ОС, виды деятельности и прочие).
- Выбрать объект налогообложения: как в типовой УСН, есть 2 объекта: «доходы» и «доходы минус расходы».
- Подать уведомление в ИФНС о переходе. Для этого шага необходим доступ в личный кабинет налогоплательщика, т. к. уведомление направляется через него.
Срок подачи заявления
- для вновь созданных компаний и зарегистрированных ИП — не позднее 30 дней с момента постановки на учет в налоговой службе;
- для прочих случаев — до 31 декабря года для применения упрощенки со следующего года.
Как рассчитывается и уплачивается налог?
Налог на новой УСН определяется налоговой инспекцией по доходам и расходам, получаемым от:
- банков (безналичные доходы и расходы);
- ККТ (данные онлайн-касс);
- налогоплательщиков.
Налог уплачивается ежемесячно, ИФНС обязана направлять сведения не позднее 15-го числа следующего месяца. Дополнительно налоговая служба отправит реквизиты для осуществления платежа, налоговую базу, сумму убытка и другие сведения.
Платеж в бюджет должен быть осуществленне позднее 25-го числа следующего месяца. Заплатить его можно двумя способами самостоятельно или автоматически. Во втором случае налог в бюджет будет перечислять кредитная организация, в которой открыть банковский счет. ИФНС будет сообщать в банк сумму и реквизиты платежа.
Ставки и формула расчета налога
Ставка налога и правила его расчета зависят от объекта налогообложения. Для налогоплательщиков с объектом «доходы минус расходы» ставка налога равна 20%. Аналогично типовой УСН, предусмотрен минимальный налог 3%. При объекте налогообложения «доходы» расчет налога осуществляется по ставке 8%.
Для плательщиков торгового сбора предусмотрена возможность уменьшить налог по УСН на сумму торгового сбора.