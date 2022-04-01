Какую отчетность сдают работодатели в службу занятости в 2022 году

Виды отчетности
По закону от 19.04.1991 № 1032-1 (далее — закон) работодатели обязаны сдавать следующие виды отчетности:
1. Пункт 2 статьи 25 закона:
- о принятии решения о ликвидации юрлица (закрытии ИП), сокращении численности персонала или штата;
- о введении режима неполного рабочего времени, а также о приостановке производства, переводе сотрудников на удаленку.
2. Пункт 3 статьи 25 закона:
- о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей;
- о квотируемых рабочих местах для инвалидов;
- информацию, которая нужна для осуществления деятельности по профреабилитации и содействию занятости инвалидов;
- о банкротстве работодателя.
Правила подачи отчетности
Порядок подачи отчетов утвержден в постановлении Правительства от 30.12.2021 № 2576. Подать отчетность в центр занятости можно:
- лично (через уполномоченного представителя) в службу занятости;
- ценным письмом с описью вложения;
- по каналам ТКС;
- через портал «Работа в России» (единая цифровая платформа — ЕЦП).
Однако не всем работодателям доступны все перечисленные варианты.
Так, работодатели, у которых:
- среднесписочная численность персонала больше 25 человек;
- организации, в состав учредителей которых входят госструктуры;
- муниципальные и госпредприятия, региональные власти и прочие госструктуры,
должны размещать сведения, указанные в пункте 3 статьи 25 закона, только через личный кабинет на ЕЦП.
С 01.01.2023 года юрлица и ИП смогут подавать сведения не только через ЕЦП, но и через Госуслуги.
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Сведения о ликвидации, сокращении штата
Форма отчета: Приложение № 1 к приказу Минтруда от 26.01.2022 № 24.
Сроки подачи:
- работодатели-юрлица — не позднее, чем за два месяца до старта соответствующих мероприятий;
- работодатели-ИП — не позднее, чем за две недели.
Если решение о сокращении числа работников или штата юрлица приведет к массовому увольнению — за три месяца до проведения мероприятия.
Сведения о неполном рабочем времени, введении удаленки, приостановке производства
Форма отчета: Приложение № 2 к приказу Минтруда от 26.01.2022 № 24.
Сроки подачи: в течение трех рабочих дней со дня принятия решения о проведении мероприятия.
Сведения о наличии свободных мест и вакантных должностей
Форма отчета: не установлена. Регионы разрабатывают свои варианты бланков.
Сроки подачи: ежемесячно. Дату, до которой нужно отчитаться, следует узнать в местной службе занятости.
Нулевая отчетность: в некоторых регионах нужно подавать сведения не только о наличии вакансий, но и об их отсутствии. Лучше уточнить информацию в своем отделе службы занятости.
Для компаний и ИП, которые размещают данные на ЕЦП действует другое правило: нулевой отчет считается сданным, если работодатель зарегистрирован на платформе, но никаких сведений там не разместил (п. 29 правил, утв. постановлением Правительства от 25.08.2015 № 885). При этом сведения о свободных рабочих местах и вакантных должностях размещаются через личный кабинет в виде вакансий.
Сведения о банкротстве
Форма отчета: Приложение № 3 к приказу Минтруда от 26.01.2022 № 24.
Сроки подачи: ежемесячно, начиная с того месяца, в котором началась процедура банкротства, и вплоть до ее окончания.
Информация о трудоустройстве инвалидов в пределах квот
Форма отчета: Приложение № 5 к приказу Минтруда от 26.01.2022 № 24.
Отчет сдают не все работодатели, а только те, для которых установлены квоты по приему на работу инвалидов. Это работодатели, у которых не меньше 35 работников.
Размер квот такой:
- от 35 до 100 человек — квота по приему на работу инвалидов не более 3% от среднесписочной численности;
- от 100 человек — от 2 до 4%.
Сроки подачи: ежемесячно. Дату, до которой нужно отчитаться, следует узнать в центре занятости своего региона.
Информация о содействии занятости инвалидов
Форма отчета: Приложение № 4 к приказу Минтруда от 26.01.2022 № 24.
Отчет сдают не все работодатели, а только те, для которых установлены квоты по приему инвалидов (см. выше).
Сроки подачи: ежемесячно. Дату, до которой нужно отчитаться, следует узнать в центре занятости своего региона.
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Штрафы
За нарушение требований Закона работодателям грозит штраф по статье 19.7 КоАП в размере:
- от 300 до 500 рублей — для должностного лица (ИП);
- от 3 000 до 5 000 рублей — для организации.