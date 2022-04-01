Какую отчетность сдают работодатели в службу занятости в 2022 году

Виды отчетности

По закону от 19.04.1991 № 1032-1 (далее — закон) работодатели обязаны сдавать следующие виды отчетности:

1. Пункт 2 статьи 25 закона:

о принятии решения о ликвидации юрлица (закрытии ИП), сокращении численности персонала или штата;

о введении режима неполного рабочего времени, а также о приостановке производства, переводе сотрудников на удаленку.

2. Пункт 3 статьи 25 закона:

о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей;

о квотируемых рабочих местах для инвалидов;

информацию, которая нужна для осуществления деятельности по профреабилитации и содействию занятости инвалидов;

о банкротстве работодателя.

Правила подачи отчетности

Порядок подачи отчетов утвержден в постановлении Правительства от 30.12.2021 № 2576. Подать отчетность в центр занятости можно:

лично (через уполномоченного представителя) в службу занятости;

ценным письмом с описью вложения;

по каналам ТКС;

через портал « Работа в России » (единая цифровая платформа — ЕЦП).

Однако не всем работодателям доступны все перечисленные варианты.

Так, работодатели, у которых:

среднесписочная численность персонала больше 25 человек;

организации, в состав учредителей которых входят госструктуры;

муниципальные и госпредприятия, региональные власти и прочие госструктуры,

должны размещать сведения, указанные в пункте 3 статьи 25 закона, только через личный кабинет на ЕЦП.

С 01.01.2023 года юрлица и ИП смогут подавать сведения не только через ЕЦП, но и через Госуслуги.

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Сведения о ликвидации, сокращении штата

Форма отчета: Приложение № 1 к приказу Минтруда от 26.01.2022 № 24.

Сроки подачи:

работодатели-юрлица — не позднее, чем за два месяца до старта соответствующих мероприятий;

работодатели-ИП — не позднее, чем за две недели.

Если решение о сокращении числа работников или штата юрлица приведет к массовому увольнению — за три месяца до проведения мероприятия.

Сведения о неполном рабочем времени, введении удаленки, приостановке производства

Форма отчета: Приложение № 2 к приказу Минтруда от 26.01.2022 № 24.

Сроки подачи: в течение трех рабочих дней со дня принятия решения о проведении мероприятия.

Сведения о наличии свободных мест и вакантных должностей

Форма отчета: не установлена. Регионы разрабатывают свои варианты бланков.

Сроки подачи: ежемесячно. Дату, до которой нужно отчитаться, следует узнать в местной службе занятости.

Нулевая отчетность: в некоторых регионах нужно подавать сведения не только о наличии вакансий, но и об их отсутствии. Лучше уточнить информацию в своем отделе службы занятости.

Для компаний и ИП, которые размещают данные на ЕЦП действует другое правило: нулевой отчет считается сданным, если работодатель зарегистрирован на платформе, но никаких сведений там не разместил (п. 29 правил, утв. постановлением Правительства от 25.08.2015 № 885). При этом сведения о свободных рабочих местах и вакантных должностях размещаются через личный кабинет в виде вакансий.

Сведения о банкротстве

Форма отчета: Приложение № 3 к приказу Минтруда от 26.01.2022 № 24.

Сроки подачи: ежемесячно, начиная с того месяца, в котором началась процедура банкротства, и вплоть до ее окончания.

Информация о трудоустройстве инвалидов в пределах квот

Форма отчета: Приложение № 5 к приказу Минтруда от 26.01.2022 № 24.

Отчет сдают не все работодатели, а только те, для которых установлены квоты по приему на работу инвалидов. Это работодатели, у которых не меньше 35 работников.

Размер квот такой:

от 35 до 100 человек — квота по приему на работу инвалидов не более 3% от среднесписочной численности;

от 100 человек — от 2 до 4%.

Сроки подачи: ежемесячно. Дату, до которой нужно отчитаться, следует узнать в центре занятости своего региона.

Информация о содействии занятости инвалидов

Форма отчета: Приложение № 4 к приказу Минтруда от 26.01.2022 № 24.

Отчет сдают не все работодатели, а только те, для которых установлены квоты по приему инвалидов (см. выше).

Сроки подачи: ежемесячно. Дату, до которой нужно отчитаться, следует узнать в центре занятости своего региона.

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Штрафы

За нарушение требований Закона работодателям грозит штраф по статье 19.7 КоАП в размере: