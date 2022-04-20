Смена налоговой: что учесть бухгалтеру

Причины смены юридического адреса

Причин изменения юр. адреса бывает много. В частности, такая потребность появляется при развитии бизнеса — для ведения деятельности компания находит более просторное помещение.

В кризисные времена владельцы фирм пытаются сэкономить, в том числе и на арендных платежах, переехав в офис меньшего размера. Сменить юридический адрес придется при элементарном отказе арендодателя продлить договор аренды.

Еще один повод для владельца перенести компанию в новый регион — льготные условия для налогового режима (например, на УСН) или возможности инвестирования в выгодные проекты.

Нередко фирма принимает решение «переехать», пытаясь избавиться от долгов по налогам или избежать проверки, хотя на практике это не помогает. Все проверки, начатые старой налоговой, будут завершены в полном объеме. А вот решения по итогам проверок будет исполнять уже новая ИФНС.

Какие шаги надо сделать

Сначала подают документы на смену юридического адреса в старую инспекцию. Это надо сделать в течение семи рабочих дней с момента переезда.

С 25 ноября 2021 года ООО используют единую форму бланка № Р13014 (приказ ФНС № ЕД-7-14/617@ от 31 августа 2020 года) как при смене адреса в пределах одного населенного пункта, так и при «переезде» в другой. К заявлению прилагают решение учредителей и бумаги, подтверждающие право владения или пользования помещением по новому адресу (договор аренды и др.).

Старая ИНФС после проверки документов вносит отметку в ЕГРЮЛ. Через 20 рабочих дней компания должна обратиться в регистрирующий орган по месту нового расположения. Подают заявление по форме № Р13014 и комплект документов.

Если в Уставе фирмы присутствует информация о юридическом адресе, и она требует корректировки, то Устав в новой редакции (в двух экземплярах) также прилагают к комплекту.

В течение пяти рабочих дней регистрирующий орган выдает ООО:

документ о внесении записи в ЕГРЮЛ;

свидетельство о постановке на учет в новой налоговой. При этом ИНН юрлица не меняется, а КПП присваивают другой;

уведомление о снятии с учета в прежней ИФНС.

Сообщать в старую ИФНС о принятии решения о смене адреса нужно не всегда. Можно сразу встать на учет в инспекции по новому адресу, если фирма переезжает по месту жительства:

участника общества, который владеет 50% и более уставного капитала;

лица, которое вправе действовать от имени юрлица без доверенности.

Также в один прием осуществляется регистрация, если фирма переезжает внутри одного населенного пункта.

При обмене документами и данными между двумя ИФНС может возникнуть бюрократическая волокита, часть сведений рискует даже исчезнуть. Поэтому нелишним будет предварительно провести и подписать сверку со старой ИФНС, а затем проверить данные в новой инспекции и убедиться, что все остатки, переплаты и недоимки переехали в карточку юрлица корректно (можно проверить в личном кабинете организации на сайте ФНС).

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Куда сдавать отчетность и платить налоги

Основной контрольной точкой для бухгалтера при смене месторасположения компании является дата внесения в ЕГРЮЛ информации о новом адресе. Начиная с этой даты фирма стоит на учете уже по новому адресу. До этого — по старому.

Проверить дату внесения в ЕГРЮЛ несложно. Достаточно заказать актуальную выписку на сайте налоговой инспекции.

Важно: платить налоги (в том числе авансовые платежи), а также отправлять отчетность в новое отделение ИФНС надо со дня фиксации изменений в ЕГРЮЛ.

Рассмотрим подробнее нюансы заполнения отчетности фирмы и уплаты налогов после смены юридического адреса.

НДС

С момента регистрации изменений в ЕГРЮЛ перечислять суммы НДСследует в новую налоговую. ОКТМО в платежных поручениях указывают тот, который соответствует новому адресу компании.

Налог на прибыль

Та же ситуация и с налогом на прибыль. Платежи в федеральный бюджет (налог и авансы) платят по адресу головной организации. А в региональные бюджеты — по адресу головной организации и всех ее обособленных подразделений.

Что касается КПП, то начиная с даты внесения изменений о переезде в ЕГРЮЛ, в отчетности указывают новый код. Даже если компания отчитывается за прошлый период (до смены адреса), проставлять следует новый КПП.

Делить отчеты, передаваемые в новую инспекцию, по периодам работы фирмы по старому адресу и по новому не нужно. Исключение — отчет 6-НДФЛ: об особенностях его сдачи расскажем ниже.

УСН

В отношении платежей и авансов по УСН действует общее правило. При заполнении декларации по УСН за год в строках 010, 030, 060 и 090 следует проставлять коды ОКТМО, которые указывали при перечислении авансовых платежей и налога по итогам года.

Налог на имущество

Уплату налога на имущество и авансовых платежей по нему производят по месту нахождения компании. То есть снова действует базовый принцип. Есть несколько исключений, когда платежи перечисляют по месту нахождения:

объекта — при его учете по кадастровой стоимости либо нахождении вне места регистрации компании или ее обособленных подразделений на отдельном балансе;

обособленного подразделения фирмы — если объект фактически находится там и учитывается на отдельном балансе ОП.

Получается, что переезд головного офиса не влияет на уплату налога на имущество по объектам, попадающим под исключения. Декларацию по налогу на имущество за год сдают в новую налоговую инспекцию. В ней проставляют ОКТМО, соответствующий новому адресу.

Отчетность по НДФЛ

В отношении сдачи отчетности по НДФЛ правила посложнее (письмо ФНС № БС-4-11/25114@ от 27 декабря 2016 года). При смене адреса в течение года фирме, начиная с отчетности за период, в котором произошел переезд, придется отправлять два комплекта отчетности 6-НДФЛ:

с начала года до даты фиксации изменений в ЕГРЮЛ — первый комплект со старым ОКТМО;

с даты внесения изменений в реестр до конца отчетного периода — второй комплект с новым ОКТМО.

И так до конца года.

Страховые взносы

Уплата страховых взносоввыполняется по базовым принципам. Комплект отчетности сдается в одном экземпляре в налоговую по новому адресу, ОКТМО также указывают новый.

Налоговая инспекция, после регистрации нового адреса в ЕГРЮЛ, в течение пяти рабочих дней сама уведомит фонды о переезде. Бухгалтеру ничего дополнительно делать не нужно.

Страховой номер в ФСС у компании остается неизменным, а код подчиненности присвоят другой. Платить взносы на травматизм и сдавать расчет 4-ФСС нужно в то отделение, в котором на дату перечисления платежа (сдачи отчета) юрлицо состоит на учете.

Что касается отчетности в ПФР, тут у страхователя при переходе в другое отделение Пенсионного фонда номер меняется. Сдачу отчетности — форм СЗВ-М и др. нужно производить в новое отделение одним комплектом, указывая новый регистрационный номер.

Уточненные декларации

Уточненные декларации вне зависимости от периода, за который они подаются, нужно отправлять в новое отделение ИФНС. Однако код ОКТМО в них проставляют тот, который был указан в первичной отчетности.

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