ФСБУ 27/2021. Как сократить количество первички в бухучете

Прежний порядок оформления операций

Закон о бухучете обязывал бухгалтера составлять отдельный документ на каждый факт хозяйственной деятельности (п. 1 ст. 9 закона от 06.12.2011 № 402‑ФЗ). При этом в налоговом учете уже давно разрешено оформлять длящиеся операции одним документом.

Так, налогоплательщик вправе выписывать один счет-фактуру ежемесячно при долгосрочных поставках одному и тому же контрагенту. Делать это нужно не позднее 5-го числа месяца, следующего за истекшим.

Например, такой порядок возможен при многократной реализации скоропортящихся продуктов, оказании услуг связи, банковских услуг и т. д. (письмо ФНС № СД-18-3/446 от 16.03.2021).

Новый стандарт бухучета устранил это противоречие.

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Новые категории операций

Пункт 9 ФСБУ 27/2021 вводит два новых понятия: длящиеся и повторяющиеся операции (приказ Минфина от 16.04.2021 № 62н).

К длящимся операциям новый стандарт в частности относит:

начисление процентов,

амортизацию активов;

изменение стоимости активов и обязательств.

К повторяющимся операциям можно отнести:

поставку товаров, продукции партиями в разные даты по одному долгосрочному договору;

сдачу в аренду имущества и наоборот, пользование арендованным имуществом.

По таким операциям бухгалтер вправе оформлять один документ с периодичностью, установленной в учетной политике.

Например: один раз в неделю, месяц или квартал.

Это значительно экономит время и силы бухгалтера. Ведь некоторые операции могут происходить ежедневно.

Например: поставка свежего хлеба в адрес конкретного покупателя.

Кстати, этот момент учтен и в других новых стандартах.

ФСБУ 6/2020 не требует ежемесячного начисления амортизации. Это можно делать на конец отчетного периода, установленного на вашем предприятии. Например: квартала.

ФСБУ 5/2019 позволяет списывать материалы раз в месяц или квартал.

Какую периодичность выбрать?

Учтите, что первичные документы нужны для корректного ведения налогового учета. Так, НДС исчисляют ежеквартально. Авансы по налогу на УСН тоже платят раз в квартал. А налог на прибыль рассчитывают ежеквартально или ежемесячно.

Поэтому важно выбрать удобный период оформления документов, исходя из системы налогообложения и нюансов деятельности.