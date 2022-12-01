ФНС требует пояснения и документы: что делать

Однако налоговики могут допустить нарушения, которые помогут избежать ответственности.

Цена игнорирования

Сразу скажем, что будет, если требование проигнорировать. Есть несколько вариантов.

А это вообще требование?

Хорошо, скажет продвинутый коллега, а если это вообще не требование? Нередко налогоплательщики получают запросы, формат которых не вписывается в требования, установленные ст. 93, 93.1 НК.

Они могут носить наименования:

«запрос»;

«предписание»;

«просьбы»;

«сообщение»,

не содержат, как правило, ссылок на ст. 93, 93.1 НК, а ссылаются на ст. 31 НК, которая констатирует, что налоговики в принципе вправе запросить у налогоплательщика документы или информацию.

Нередко «требования» направляются перед приглашением на комиссию, т.е. мероприятие налогового контроля, НК не регламентированное, по сути – обмен мнениями относительно того, что удалось выяснить налоговикам.

Перед тем, как будет проводиться комиссия, налоговики направляют «просьбы» представить документы за некие предыдущие периоды. Законно это? Конечно, по сути имеет место подмена требования в рамках проведения налоговой проверки. Поскольку эта «просьба» не отвечает формальным требованиям, то вы можете ее игнорировать (ст. 21 НК).

Но, полагаем, что всем понятно: предпроверочный анализ в таком случае выльется в проверку. Каждый налогоплательщик получше налогового инспектора знает, где и что у него не в порядке. Поэтому разумнее оценить реальность рисков и характер отношений с ИФНС для того, чтобы принять правильное решение.

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Требование при камеральной проверке

В рамках камералки налоговики вправе потребовать (см. п. 6 – 9, 11, 12 ст. 88 НК) документы, подаваемые вместе с отчетностью, а также документы, подтверждающие:

право на заявленную в отчетности льготу ( п. 6 ст. 88 НК );

п. 6 ст. 88 НК НДС-вычеты, заявленные в декларации;

необлагаемый статус выплаты или применение пониженных тарифов страховых взносов;

уменьшение налога к уплате по уточненке, поданной через два и более года после наступления даты подачи отчетности.

Могут потребоваться и иные документы (см. ст. 88 НК).

Безусловно, налоговики вправе затребовать счета-фактуры, первичку и прочую документацию по операциям, данные о которых у вас и у вашего контрагента в НДС-декларациях расходятся (если налицо занижение налога или завышение возмещения).

Вы обязаны представить документы и информацию, если камералка проводится:

у контрагента ( ст. 93.1 НК );

ст. 93.1 НК у постороннего лица (в т.ч. бывшего контрагента), если у вас имеются документы или информация ( п. 1 ст. 93.1 НК ).

Важно:если документы (информацию) в порядке ст. 93.1 запрашивает посторонняя ИФНС, т. е. та, где вы не состоите на учете, то можно смело отказаться. «Чужая» ИФНС должна обратиться за содействием в налоговый орган, в котором вы стоите на учете. На это указывает ФНС в письме от 03.08.2022 № СД-4-22/10067.

Ведется выездная проверка

Если выездная проверка проводится у вас, то представляются регистры учета бухгалтерского и налогового, первичка, договоры, счета-фактуры и т. д. (ст. 89, 93 НК), при условии, что:

документы относятся к проверяемым налогам (взносам) и периодам;

вы обязаны вести запрашиваемые регистры.

Документы и информацию надо представлять и при выездной проверке контрагента, и постороннего лица (при условии, что вы располагаете этими документами или информацией). Сохраняется правило: «чужая» ИФНС не может напрямую запрашивать документы (информацию).

За рамками проверок

Вне проверок вы должны представлять документы (информацию) по требованию, если они истребуются по конкретной сделке, по которой вы или являетесь стороной, или не являетесь, но имеете в своем распоряжении эти документы (информацию).

Налоговики вправе затребовать документы (информацию) по нескольким сделкам, причем в требовании может и не быть реквизитов конкретных документов (на это, в частности, указал КС, п. 3.2 определения от 07.04.2022 № 821-О). Тогда надо представить все по сделке (-ам).

Также ИФНС вправе потребовать документы (информацию) о вашем имуществе, правах и обязательствах по Перечню, утвержденному приказом ФНС от 10.02.2020 № ЕД-7-8/85, если принято решение о взыскании крупной – более 1 млн руб., – недоимки, не исполненное в 10-дневный срок с даты принятия (п. 2.1 ст. 93.1 НК).

В рамках налогового мониторинга и при встречных проверках

По этому основанию налоговики вправе потребовать документы (информацию) о деятельности проверяемого лица – это может быть ваш контрагент или постороннее лицо (при условии, что требуемые документы (информация) у вас имеется). Налоговики также вправе затребовать документы (информацию) о конкретной сделке. Подобные запросы может сделать только ваша ИФНС.

Надо ли представлять документы повторно?

По общему правилу – нет. Однако и тут не без исключений, в частности (ст. 93 НК):

подлинники уже были представлены в ИНФС и вам их вернули;

документы утрачены ИФНС при пожаре, затоплении, иных ЧП.

Если ничего подобного места не имело, то в ответ отправьте ИФНС уведомление по форме, утвержденной приказом ФНС от 24.04.2019 № ММВ-7-2/204, в котором обязательно укажите наименование и реквизиты документов (информации), которые вы уже представляли.

Подать такое уведомление необходимо способом, который позволяет зафиксировать факт подачи: лично или через представителя, посредством ЛК налогоплательщика, по почте заказным письмом.

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Сроки представления

Проверка проводится в отношении вас

Проверяют контрагента (иное лицо)

Требование направлено вне рамок проверки

Для продления срока следует подать уведомление по форме, утвержденной приказом ФНС от 24.04.2019 № ММВ-7-2/204, с указанием причин, по которым вы не можете уложиться в срок, и даты, когда документы (информация) будут представлены.

Сроки подачи уведомления о невозможности представить документы в срок

Решение по этому вопросу будет вынесено в течение двух рабочих дней со дня получения уведомления (п. 3 ст. 93 НК), правда, не факт, что вопрос будет решен в положительном ключе. Так что разумнее представить документы (информацию) в установленный срок.

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