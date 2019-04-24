Скидки до 50% и отдых в Сен-Тропе: «Л’Этуаль» для клерков

Наш кэшбэк от «Клерка» нашел отличное предложение. Как раз к отпуску.

Торговая сеть косметики и парфюмерии «Л’Этуаль» запустила к тёплому сезону несколько выгодных акций. Мы выбрали три самых интересных и сочных из них. Читайте правила, экономьте до 50% на покупках, получайте подарки и возможность выиграть отдых в Сен-Тропе.

Акция «1=2 на весь ассортимент SODA в апреле»

Когда покупать: с 1 по 30 апреля 2019 г.

Место проведения: интернет-магазин www.letu.ru и мобильное приложение «Л’Этуаль» с доставкой во все города присутствия магазинов сети.

Что нужно делать: при покупке одного товара бренда SODA вы получаете в подарок второй. По условиям, оба участвующих в акции товара должны быть добавлены в корзину. В подарок вам оформят идентичный по стоимости или с более низкой ценой товар.

Полные правила акции

Акция «-50% НА L’EAU KENZO»

Когда покупать: с 4 по 30 апреля 2019 г.

Место проведения: магазины сети «Л’Этуаль», кроме расположенных в гг. Екатеринбург, Верхняя Пышма; интернет-магазин www.letu.ru и мобильное приложение «Л’Этуаль» с доставкой во все города присутствия магазинов сети Л’Этуаль, кроме гг. Екатеринбург, Верхняя Пышма.

Что нужно делать: покупать любимые ароматы KENZO из списка акции со скидкой до 50%.

Полные правила акции

Акция «Солнечные подарки от PAYOT SUNNY» и путёвка в Сен-Тропе

Когда покупать: с 5 апреля по 15 июня 2019 г.

Место проведения: интернет-магазин www.letu.ru и мобильное приложение «Л’Этуаль» с доставкой во все города присутствия магазинов сети; магазины сети «Л’Этуаль» из списка.

Что нужно делать: купить два средства PAYOT SUNNY и сохранить чек с промокодом. Вы получите шанс выиграть поездку в Сен-Тропе, проживание в 5* отеле со спа-центром PAYOT или годовой запас продуктов PAYOT.

Полные правила акции

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