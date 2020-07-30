Школа, шиномонтаж и салон красоты: как работать с маркировкой

Социальные учреждения, использующие маркированные товары для собственных нужд, по большей части ничего делать не должны. Правда, с лекарствами есть нюансы. Рассказываем, как понять, что вы участник оборота.

Нужно ли социальным учреждениям регистрироваться в системе маркировки?

Для начала нужно разобраться, является ли ваше учреждение участником оборота товаров.

Например, по лекарствам участником оборота является организация, которая обладает лицензией на фармацевтическую или медицинскую деятельность. Например, в школе есть медкабинет, он закреплен за районной поликлиникой: школе не нужно регистрироваться и работать в системе, операции по приемке и выбытию лекарств делает поликлиника. Если ваша организация обладает лицензией, то обязательно нужно зарегистрироваться и выполнять все необходимые операции в системе. В основном это приемка лекарств и их отпуск.

А что делать с обувью, если мы ее закупаем для учеников или находящихся в соцучреждении людей с ограниченными возможностями?

Если вы ее используете для собственных нужд и просто раздаете, то регистрироваться в системе не нужно, — вы не участник оборота. В таком случае ваш поставщик должен сделать вывод из оборота обуви в системе «Честный знак» не участнику оборота.

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Какое оборудование и ПО для работы с маркировкой нужно для социальных учреждений?

Возвращаемся к первому вопросу. Если вы не участник оборота, получаете товары для собственных нужд, не имеете медлицензию, то вам не нужно ничего.

Если нам закупают товар по госзакупкам вышестоящие организации — что нам надо?

Давайте снова разберем два кейса на обуви и лекарствах.

При госзакупках лекарств передача товара фиксируется в системе на каждом этапе, и все участники цепочки должны передавать данные в систему. В таком случае медорганизация или госаптека получает лекарства от организации, выполняющей поставку этого препарата, который формирует документ на отгрузку в системе маркировки. В таком случае получателю необходимо осуществить приемку таких лекарств — это можно сделать при помощи личного кабинета, товароучетной системы или при помощи бесплатного решения для малых организаций «Фарма.Просто». При отпуске лекарства пациенту медорганизация должна использовать регистратор выбытия, который выдается бесплатно «Оператором-ЦРПТ».

А что с обувью? Госзакупки обуви осуществляются для собственных нужд какой-то организации. В таких случаях покупатель товара не является участником оборота и поставщик выводит товар из оборота при отгрузке.

Мы шиномонтаж. Что делать?

Если шиномонтаж занимается продажей шин, то он является участником оборота и ему нужно зарегистрироваться и подготовиться. Соответственно, нужно делать приемку с помощью ЭДО в системе «Честный знак» и выводить через кассу либо в составе заказ-наряда на комплекс работ по монтажу шин. В первом случае шины продают, сканируя Data Matrix, во втором — передают в «Честный знак» информацию о списании для собственных нужд.

Если шиномонтаж оказывает исключительно сервисные услуги, то он не является участником, регистрироваться и передавать информацию в систему ему не нужно.

Скоро будут маркировать одежду. Как клеить коды в ателье?

Никак! Ателье оказывает услугу по пошиву одежды, а услуга не маркируется.

Как работать салонам красоты и SPA? Стрижки, массаж, обертывания...

Если салон красоты не обладает лицензией на медицинскую деятельность (например, делает только прически и маникюр) — работать, как и прежде.

Ряд процедур требуют медицинской лицензии, например, массаж или косметические процедуры. Если салон красоты в этой деятельности использует лекарственные препараты для медицинского применения, то он — участник оборота лекарственных средств.

Салоны красоты могут выполнять две операции с лекарственными препаратами:

1. Приемка лекарств. При этой операции необходимо сообщать в систему информацию о тех кодах, которые напечатаны на принимаемых товарах. Это можно делать в собственной учетной системе, через личный кабинет участника или, что актуально для небольших организаций, при помощи решения «Фарма.Просто».

2. Вывод товара из оборота при оказании услуг. Для осуществления этой операции необходимо заказать бесплатный регистратор выбытия у «Оператора-ЦРПТ» и сканировать при помощи него лекарства, которые салон использовал для процедуры.

Если вы все же являетесь участником оборота, то вам потребуется:

1. Получить усиленную электронную квалифицированную подпись. Она нужна для регистрации в системе и подписания электронных документов. Вы можете использовать текущую электронную подпись, только проверьте, чтобы она была выпущена на генерального директора компании или ИП. Оформить новую подпись можно в одном из аккредитованных удостоверяющих центров. Они есть по всей стране.

2. Подключить сканер 2D-штрихкодов. Он нужен для продажи товара на кассе.

3. Обновить онлайн-кассу. Согласно 54 ФЗ кассы уже должны быть обновлены под формат передачи данных 1.05. Этот формат включает в себя также и работу с маркированными товарами. Правильно обновленная касса будет отправлять чеки в систему маркировки через оператора фискальных данных.