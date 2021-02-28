Маркировка молочки: первые шаги малого бизнеса (подешевле)

«Цифровые коды» на молочной продукции начнут становиться обязательными уже с 1 июня. Но надо зарегистрироваться, подключиться, научиться. Рассказываем, что малым хозяйствам нужно сделать в первую очередь — и с минимальными затратами.

Что такое маркировка?

Маркировка — это код в формате DataMatrix. Он уникальный для каждой единицы продукции. Наносится на упаковку, заносится в систему «Честный знак». Каждое его движение — до вывода на кассе — фиксируется в системе.

Какими законами это регулируется?

Распоряжение Правительства РФ от 28 апреля 2018 г. № 792-р — это перечень подлежащих маркировке товаров. Постановление Правительства РФ от 15 декабря 2020 г. № 2099 — это правила маркировки молочки.

Какие сроки для маркировки?

Рынок молочной продукции большой и сложный, поэтому проект разбит на несколько этапов, которые позволят как следует подготовиться к внедрению обязательной маркировки всем участникам рынка.

С 20 января этого года это работает в добровольном режиме: коды маркировки являются бесплатными для всех участников рынка.

1 июня 2021 года маркировка станет обязательной для мороженого и сыров, с 1 сентября — для других подгрупп товаров сроком годности более 40 суток, с 1 декабря — менее 40 суток.

Я фермер. Когда мне нужно быть готовым?

Для фермеров, реализующих продукцию через собственную розницу, — с 1 декабря 2022 года. Остальные — по срокам выше.

Если фермерское хозяйство производит только развесной товар?

Развесная продукция не маркируется. Это, например, молоко, которое продают на розлив на рынках. Если же вы фасуете творог в большие вёдра, но с потребительской этикеткой — то надо.

Как сделать первый шаг?

Дочитать эту инструкцию, а потом получить усиленную квалифицированную электронную подпись и ПО для работы с ней.

Где взять электронную подпись?

В удостоверяющем центре. Их список можно найти в интернете. Спросите также в ближайшем центре «Мои документы для бизнеса».

Что нужно из оборудования и программ?