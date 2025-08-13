Штрафы, налоговые риски и меры безопасности при продаже маркированных товаров

Что такое маркировка, зачем она нужна и какие штрафы грозят за ее отсутствие
Более 6 лет назад в России начала действовать система маркировки «Честный знак». Ввели ее для того, чтобы снизить количество контрафакта и некачественных аналогов на рынке.
Под маркировкой подразумевается нанесение специальной цифровой последовательности в виде двухмерного штрихового кода Data Matrix на каждую единицу продукции. Благодаря чему, через систему «Честный знак» можно легко проверить всю цепочку выпуска и доставки товара от производителя до покупателя.
Под маркировку попадают отдельные виды продукции, где встречается наибольшее число контрафакта. Перечень таких товаров есть в распоряжении Правительства от 28.04.2018 № 792-р. Так, маркировать необходимо упаковочную воду, шины, бытовую химию, различные предметы одежды и т. д. И этот перечень регулярно пополняют. Например, с 1 сентября 2025 года маркировать придется игры и игрушки для детей до 14 лет, за исключением воздушных шаров и трехколесных велосипедов (распоряжение Правительства от 07.02.2025 № 249-р).
Более того, маркировать необходимо также товары, которых нет в этом перечне, но Правительство утвердило для них правила маркировки (п. 12 ст. 2 Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ). Как пример — меховые изделия (утв. Постановлением Правительства от 11.08.2016 № 787). Участнику оборота таких товаров необходимо зарегистрироваться в системе «Честный знак».
Если товар подлежит обязательной маркировке, а её не окажется — продавать его нельзя, в том числе на маркетплейсе. За его продажу можно попасть на штраф до 1,5 млн ₽ с конфискацией такого товара (ст. 15.12 КоАП). Кроме того, отсутствие регистрации и кодов маркировки — повод для налоговых инспекторов заподозрить фиктивность сделок.
Новые аргументы налоговых инспекторов, чтобы доказать фиктивность сделки
Налоговые инспекторы используют информацию из системы «Честный знак», как дополнительный аргумент, чтобы доказать фиктивность сделки. Например, отсутствие регистрации в системе «Честный знак» — один из аргументов проверяющих в пользу того, что контрагент — «техничка».
Судебная практика
На выездной проверке инспекторы выявили фиктивные операции с несколькими контрагентами и доначислили компании НДС, налог на прибыль, пени и штраф. Как оказалось, организация закупала у них автошины, которые подлежат обязательной маркировке. Однако, все эти продавцы не были зарегистрированы в системе «Честный знак» и доставку шин подтвердить документально не смогли. Более того, ни один из продавцов не представил документы, подтверждающие их закупку для дальнейшей реализации. При этом у контрагентов были и другие признаки, которые указывали на то, что реальной деятельности они не ведут. В связи с чем суд поддержал проверяющих (решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 01.05.2024 по делу № А56-12868/2024).
Но необязательно налоговые инспекторы будут настаивать на том, что контрагент — «техничка». В пользу нереальности сделки могут сыграть и расхождения между данными первичных документов и информацией из системы «Честный знак», даже если контрагент — благонадежный.
Судебная практика
Компания оказывала услуги общественного питания и выездного обслуживания. Она закупала продукты питания и расходные материалы у довольно крупного на рынке контрагента. Но на выездной проверке налоговые инспекторы выявили, что большую часть закупленной продукции в первичке составляла табачная.
При этом в системе «Честный знак» такая продажа не отражена, хотя контрагент там зарегистрирован, для деятельности компании такая продукция не нужна, да и далее ее никому не реализовывали. Инспекторы посчитали, что операции не соответствуют реальности и доначислили НДС и налог на прибыль. Судьи их поддержали (решение Арбитражного суда города Москвы от 07.07.2025 по делу № А40-13808/23-108-143).
Причем регистрация в системе «Честный знак», как победный аргумент в пользу реальности операций со стороны компании может и не сработать.
Судебная практика
На камеральной проверке деклараций по НДС налоговые инспекторы выявили, что компания завысила вычеты. Как оказалось, она осуществляет строительно-монтажные работы, при этом дважды закупала у своего контрагента табачную продукцию: сначала на 29 млн ₽, а затем еще на 2 млн ₽. При этом компания такую продукцию не продает, в деятельности не использует, но НДС-вычеты по таким крупным закупкам заявила.
Организация пыталась сослаться на то, что планировала в дальнейшем продать товары по более высокой цене, но при хранении на одном из складов контейнер затопило и реализовать ее не получилось. При этом в документации было множество ошибок и нестыковок.
Тогда компания решила сослаться на факт отражения данных товаров в национальной системе обязательной маркировки товаров «Честный знак». Но судьи указали, что сам по себе факт маркировки товаров в системе «Честный знак» не свидетельствует о принятии их организацией, так как задача маркировки — отслеживать контрафактную продукцию, а не прослеживаемость товаров для администрирования НДС.
Все нестыковки в первичке и бухгалтерском учете сыграли против компании. Судьи в этом споре поддержали налоговых инспекторов (постановление Четырнадцатого Арбитражного апелляционного суда от 09.07.2025 по делу № А19-23484/2024).
На практике многие компании и ИП стараются заполучить коды маркировки, используя серые схемы. Но это тоже не обезопасит бизнес от претензий инспекторов. Более того, это может даже усложнить ситуацию.
Два опасных способа обойти обязательную маркировку товаров
Компании и ИП, пытаясь заполучить коды маркировки при этом сэкономив, выбирают, как правило, одну из двух следующих серых схем:
Схема 1. Предприниматель находит реального российского производителя, который берет на себя якобы производство товаров и их передачу по УПД. Но такая компания не может предоставить свидетельство о государственной регистрации, за что может зацепиться налоговая.
Схема 2. Товар, на котором есть КИЗ с ошибкой в описании, подлежит перемаркировке. Предприниматель повторно выданный КИЗ клеит на уже нелегально ввезенный товар.
Учтите, что применять такие схемы опасно. Так, за продажу продукции с поддельной маркировкой грозит уголовная ответственность до 6 лет (ст. 171.1 УК). Да и использование легальной маркировки может стать выгодным решением и в плане налогов.
Меры безопасности
Если вы работаете с маркированными товарами, зарегистрируйтесь в системе «Честный знак». Проверяйте первичку, в частности УПД, которые получаете от контрагентов. В ней должны быть указаны коды маркировки.
Не рискуйте незаконными схемами получения кодов. Например, на практике легальная доставка импортного товара зачастую обходится дешевле:
упрощенцы, которые в 2025 году выбрали ставку НДС 20%, и компании на ОСНО при последующей перепродаже товара или его использовании в облагаемой НДС деятельности, могут принять к вычету импортный НДС. Это существенно снижает налоговую нагрузку.
сделать маркировку товара можно на свободном таможенном складе. При продаже товара с данного склада предприниматель освобождается от НДС.
Не идите на неоправданные риски — используйте легальные способы экономии на налогах. А эксперты ЦФУ помогут вам в этом!
