Штрафы, налоговые риски и меры безопасности при продаже маркированных товаров

Что такое маркировка, зачем она нужна и какие штрафы грозят за ее отсутствие

Более 6 лет назад в России начала действовать система маркировки «Честный знак». Ввели ее для того, чтобы снизить количество контрафакта и некачественных аналогов на рынке.

Под маркировкой подразумевается нанесение специальной цифровой последовательности в виде двухмерного штрихового кода Data Matrix на каждую единицу продукции. Благодаря чему, через систему «Честный знак» можно легко проверить всю цепочку выпуска и доставки товара от производителя до покупателя.

Под маркировку попадают отдельные виды продукции, где встречается наибольшее число контрафакта. Перечень таких товаров есть в распоряжении Правительства от 28.04.2018 № 792-р. Так, маркировать необходимо упаковочную воду, шины, бытовую химию, различные предметы одежды и т. д. И этот перечень регулярно пополняют. Например, с 1 сентября 2025 года маркировать придется игры и игрушки для детей до 14 лет, за исключением воздушных шаров и трехколесных велосипедов (распоряжение Правительства от 07.02.2025 № 249-р).

Более того, маркировать необходимо также товары, которых нет в этом перечне, но Правительство утвердило для них правила маркировки (п. 12 ст. 2 Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ). Как пример — меховые изделия (утв. Постановлением Правительства от 11.08.2016 № 787). Участнику оборота таких товаров необходимо зарегистрироваться в системе «Честный знак».

Если товар подлежит обязательной маркировке, а её не окажется — продавать его нельзя, в том числе на маркетплейсе. За его продажу можно попасть на штраф до 1,5 млн ₽ с конфискацией такого товара (ст. 15.12 КоАП). Кроме того, отсутствие регистрации и кодов маркировки — повод для налоговых инспекторов заподозрить фиктивность сделок.