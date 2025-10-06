Налоговая реформа — 2026: ключевые изменения и короткий план действий для компаний и ИП

Ключевые изменения для бизнеса с 2026 года

Компании и предпринимателей ждет ряд кардинальных изменений в НК, которые заработают с 2026 года (законопроект № 1026190-8). Рассмотрим их подробно.

Повышение ставки НДС и изменения в части освобождения от налога

Одно из самых главных изменений — это повышение стандартной ставки НДС с 20% до 22% (п. 2 ст. 7 законопроекта). При этом сохранится пониженная ставка налога — 10%. Напомним, что такая ставка предусмотрена для ряда товаров, например, детских колясок, продовольственных товаров и т.д. Их перечень есть в пункте 2 статьи 164 НК. Кроме того, сохранятся и пониженные ставки НДС на УСН — 5% и 7%. Их изменения также не коснулись. Однако ряд операций выведут из-под освобождения от НДС (ст. 149 НК). Например, операции по передаче исключительных прав на российское программное обеспечение, а также предоставление лицензий на них (п. 4 ст. 2 законопроекта).

Снижение лимита доходов для автоматического освобождения от НДС

С 2026 года компаниям и ИП на УСН нужно будет исчислять НДС, если их доходы в этом году или в следующем превысят 10 млн ₽ (п. 1 ст. 2 законопроекта). Сейчас на автоматическое освобождение от НДС могут рассчитывать упрощенцы, чьи доходы не превышают 60 млн ₽. То есть, если в этом году доходы компании или ИП превысят 10 млн ₽, то уже с 1 января им надо рассчитывать НДС. Если доходы этого года лимит не превысили, то компания или ИП получают автоматическое освобождение от НДС на 2026 год. При этом, когда доходы достигнут лимита, придется определяться со ставкой налога и платить НДС. Антон Силуанов, министр финансов РФ, сообщил, что такие поправки необходимы для пресечения незаконных схем. Конечно, речь идет о применении схемы искусственного дробления бизнеса. Однако, такое нововведение, сильно повлияет на налоговую нагрузку добросовестного бизнеса.

Снижение лимитов на применение ПСН и исключение ряда видов деятельности

С 2026 года предприниматель потеряет право на применение ПСН с начала налогового периода, на который ему был выдан патент, если его доходы за предшествующий календарный год или с начала календарного года доходы по видам деятельности, на который ему выдали патент, превысят 10 млн ₽. Такие изменения планируют внести в статью 346.45 НК (подп. б, п. 84, ст. 2 законопроекта). Причем это не все. Также планируется, что этот спецрежим не смогут применять предприниматели, которые оказывают транспортные услуги по перевозке грузов автомобильным транспортом. Сразу отметим, что при осуществлении автомобильных пассажироперевозок ПСН применять можно. Кроме того на патент не смогут рассчитывать ИП, занимающиеся розничной торговлей через объекты стационарной торговой сети с торговыми залами. То есть фактически патентная система налогообложения станет недоступна для многих предпринимателей, как из-за видов деятельности, так новых лимитов доходов на ПСН.

Изменение тарифов по страховым взносам и правил расчета взносов с выплат директору