Налоговая реформа — 2026: ключевые изменения и короткий план действий для компаний и ИП

Ключевые изменения для бизнеса с 2026 года
Компании и предпринимателей ждет ряд кардинальных изменений в НК, которые заработают с 2026 года (законопроект № 1026190-8). Рассмотрим их подробно.
Повышение ставки НДС и изменения в части освобождения от налога
Одно из самых главных изменений — это повышение стандартной ставки НДС с 20% до 22% (п. 2 ст. 7 законопроекта). При этом сохранится пониженная ставка налога — 10%. Напомним, что такая ставка предусмотрена для ряда товаров, например, детских колясок, продовольственных товаров и т.д. Их перечень есть в пункте 2 статьи 164 НК.
Кроме того, сохранятся и пониженные ставки НДС на УСН — 5% и 7%. Их изменения также не коснулись.
Однако ряд операций выведут из-под освобождения от НДС (ст. 149 НК). Например, операции по передаче исключительных прав на российское программное обеспечение, а также предоставление лицензий на них (п. 4 ст. 2 законопроекта).
Снижение лимита доходов для автоматического освобождения от НДС
С 2026 года компаниям и ИП на УСН нужно будет исчислять НДС, если их доходы в этом году или в следующем превысят 10 млн ₽ (п. 1 ст. 2 законопроекта). Сейчас на автоматическое освобождение от НДС могут рассчитывать упрощенцы, чьи доходы не превышают 60 млн ₽. То есть, если в этом году доходы компании или ИП превысят 10 млн ₽, то уже с 1 января им надо рассчитывать НДС. Если доходы этого года лимит не превысили, то компания или ИП получают автоматическое освобождение от НДС на 2026 год. При этом, когда доходы достигнут лимита, придется определяться со ставкой налога и платить НДС.
Антон Силуанов, министр финансов РФ, сообщил, что такие поправки необходимы для пресечения незаконных схем. Конечно, речь идет о применении схемы искусственного дробления бизнеса. Однако, такое нововведение, сильно повлияет на налоговую нагрузку добросовестного бизнеса.
Снижение лимитов на применение ПСН и исключение ряда видов деятельности
С 2026 года предприниматель потеряет право на применение ПСН с начала налогового периода, на который ему был выдан патент, если его доходы за предшествующий календарный год или с начала календарного года доходы по видам деятельности, на который ему выдали патент, превысят 10 млн ₽. Такие изменения планируют внести в статью 346.45 НК (подп. б, п. 84, ст. 2 законопроекта). Причем это не все.
Также планируется, что этот спецрежим не смогут применять предприниматели, которые оказывают транспортные услуги по перевозке грузов автомобильным транспортом. Сразу отметим, что при осуществлении автомобильных пассажироперевозок ПСН применять можно. Кроме того на патент не смогут рассчитывать ИП, занимающиеся розничной торговлей через объекты стационарной торговой сети с торговыми залами.
То есть фактически патентная система налогообложения станет недоступна для многих предпринимателей, как из-за видов деятельности, так новых лимитов доходов на ПСН.
Изменение тарифов по страховым взносам и правил расчета взносов с выплат директору
Планируют отменить пониженные тарифы страховых взносов для большинства видов деятельности малого и среднего бизнеса. Их вводили в ковидный период, чтобы поддержать бизнес, и такие организации и предприниматели из реестра МСП сейчас рассчитывают страховые взносы по ставке 15% с выплат сверх полутора МРОТ. С 2026 года многие из них будут рассчитывать и платить страховые взносы по общим тарифам:
30% по выплатам в пределах базы 2 959 000 ₽;
15,1 % по выплатам сверх лимита 2 959 000 ₽ (проект Правительства «О единой предельной величине базы для исчисления страховых взносов с 1 января 2026 г»).
Планируется, что пониженные тарифы смогут применять только те компании и ИП, чей основной вид деятельности попал в перечень, который утвердит Правительство. При этом должны соблюдаться еще два условия:
соответствующий ОКВЭД должен быть указан в качестве основного вида деятельности в ЕГРЮЛ или ЕГРИП;
доля доходов от основного вида деятельности должна составлять не менее 70%.
Такое решение сильно ударит по компаниям и ИП с большой численностью сотрудников и официально высокой зарплатой.
Более того, со следующего меняется подход к определению базы для расчета страховых взносов по выплатам директору. Так, если за календарный месяц ему начислили меньше федерального МРОТ, то взносы необходимо будет начислить на базу, равную этому федеральному МРОТ (п. 113 ст. 2 законопроекта).
Короткий план действий для компаний и ИП в 2025 году, чтобы адаптировать бизнес к налоговой реформе — 2026
Несмотря на то, что пока это лишь законопроект, вероятность того, что в него внесут позитивные для бизнеса корректировки — минимальны.
Эксперт ЦФУ: «Готовиться к изменениям безопаснее уже сейчас: составить новую финансовую и налоговую модели бизнеса, пересчитать показатели и заранее адаптировать процессы».
Уже сейчас вы сможете просчитать, как изменится налоговая нагрузка на ваш бизнес и продумать, как будете действовать дальше. Оцените, сможет ли бизнес выдержать ее выдержать или придется что-то менять.
1. Проанализируйте все расходы и бизнес-процессы, чтобы найти зоны сохранения эффективности, в том числе за счет оптимизации расходов. Вы можете сделать это самостоятельно или обратиться за помощью к налоговым консультантам, юристам и бухгалтерам ЦФУ — разработаем финансовую модель бизнеса в рамках услуги Налоговое планирование.
2. Рассмотрите законные способы снижения налоговой нагрузки на бизнес. Подберите наиболее выгодный для вашего бизнеса режим налогообложения на 2026 год с учетом планируемых поправок, объект обложения, если, допустим, решили применять УСН. Как это сделать мы подробно расскажем в наших следующих статьях — не пропустите.
Также рекомендуем изучить, на какие налоговые льготы и преференции вы можете рассчитывать. Тем более, что в ряд льгот и преференций также планируют внести изменения. Например, со следующего года Правительство будет утверждать виды деятельности, которые смогут рассчитывать на УСН 1%.
3. Заранее просчитайте, какая ставка НДС будет выгоднее для вашего бизнеса, если вы применяете УСН — пониженная (5% или 7%) или стандартная — 22% (10%). Главное различие в том, что применяя пониженные ставки налога, вы не сможете заявить к вычету входной и ввозной НДС, но есть и другие нюансы, которые необходимо учесть. Если вам нужна помощь с подбором системы налогообложения, объектом обложения или вы хотите иными законными способами снизить налоговую нагрузку на бизнес, эксперты ЦФУ помогут вам в этом в рамках услуги Налоговое планирование. Мы не рекомендуем использовать незаконные схемы оптимизации, поскольку налоговые инспекторы ужесточают контроль за бизнесом — в таком случае вы рискуете не только финансовыми потерями, но и свободой.
4. Заранее пересмотрите договоры с контрагентами и ценовую политику. По возможности постарайтесь закрыть договоры до 2026 года, чтобы избежать начисления НДС по повышенной ставке.
5. Определитесь с тем, на кого у вас ляжет нагрузка по составлению деклараций по НДС, выставлению счетов-фактур и расчету самого налога, если ранее вы с ним не сталкивались. Возможно, вам будет выгоднее отдать бухгалтерию на аутсорс. Бухгалтеры ЦФУ помогут вам с этим в рамках услуги Аутсорсинг бухгалтерии.
6. Проверьте коды ОКВЭД. Убедитесь, что основной вид деятельности, указанный в реестре, верный или внесите изменения до конца 2025 года. Это важно в том числе для того, чтобы не лишиться возможности применять пониженные тарифы страховых взносов или льготную ставку УСН 1% из-за неверного ОКВЭД.
Пока мы предоставили короткий план действий для бизнеса, но в следующих статьях подробно раскроем, как выбрать систему налогообложения и объект на 2026 год, какие есть способы снижения налоговой нагрузки и многое другое.
