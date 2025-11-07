ТОП–3 ошибок по расчету НДС на УСН: как их избежать — показываем на примерах

Смотрите на примерах, как правильно рассчитать НДС, если ваша компания или ИП в 2025 году применяет УСН. ФНС выделила самые популярные ошибки, из-за которых бизнес рискует попасть на налоговые доначисления и штрафы.
Ошибка 1. Применяют одновременно пониженные и общеустановленные ставки НДС
Компании и ИП на УСН имеют право выбрать, по какой ставке они будут рассчитывать НДС — пониженной (5% или 7%) или стандартной (20% или 10%). Но как отметили налоговые инспекторы, в одной декларации у упрощенцев по ошибке могут встречаться и сразу три ставки — 5%, 7% и 20%.
В чем опасность. Есть риск занизить НДС к уплате, из-за чего инспекторы могут доначислить налог, пени и выписать штраф.
Как делать правильно. В случае приближения доходов к 60 млн ₽, определитесь, по какой ставке вы будете рассчитывать НДС. Размер пониженной ставки НДС зависит от суммы дохода компании или ИП. А стандартную ставку — 20% (10%) могут применять все организации и предприниматели, чьи доходы превысили лимит для автоматического освобождения от НДС.
Сумма дохода в 2025 году
Пониженная ставка НДС
Общеустановленная ставка НДС
Свыше 60 млн ₽ до 250 млн ₽
5%
20% (10%)
Свыше 250 млн ₽ до 450 млн ₽
7%
Размер пониженных и общеустановленных ставок НДС в зависимости от дохода в 2025 году.
Применять одновременно пониженные и общеустановленные ставки НДС, по общему правилу, нельзя. Поэтому нужно сразу понять, какая ставка будет выгоднее для вашей компании или ИП. Как правило, ставка 20% выгодна тем, у кого высокая доля НДС-вычетов. Дело в том, что при использовании пониженных ставок НДС — 5% или 7%, заявить к вычету «входной» и «ввозной» НДС нельзя. Покажем на примере.
Пример
Доходы компании на УСН в октябре превысили 60 млн ₽. С ноября она должна рассчитывать НДС, поэтому ей необходимо определиться со ставкой НДС.
Доходы компании за ноябрь и декабрь составят приблизительно 15 млн ₽. Большая часть контрагентов организации работает с НДС по ставке 20%. А доля вычетов входного НДС за январь — октябрь, определенная расчетным путем, составила 77%.
НДС 5%. Если компания выберет ставку НДС 5%, то налог составит 750 000 ₽ (15 млн ₽ х 5%).
НДС 20%. При выборе ставки НДС 20%, налог к уплате за 4-й квартал составит 690 000 ₽ (15 млн ₽ х 20% — 15 млн ₽ х 20% х 77%).
При выборе ставки НДС роль играют и другие факторы. Например, бизнес, который выбрал пониженные ставки 5% или 7%, должен применять их 12 налоговых периодов подряд, то есть три года. Исключение — компания или ИП утратили право на применение УСН или получили автоматическое освобождение от НДС. Однако, законодатели запланировали предоставить компаниям и ИП возможность перехода с пониженных ставок на стандартные и в других случаях. Каких, станет известно ближе ко второму чтению законопроекта № 1026190-8, которое пройдет 10 ноября.
Если выбор компании или ИП на УСН пал на специальные ставки НДС (5% или 7%), то они их не смогут применять для расчета НДС при ввозе товаров в РФ и выполнении обязанностей налогового агента. В этих случаях налог надо определять по стандартным ставкам (20% или 10%). Более того, в случае осуществления внешнеэкономической деятельности, например, при экспорте товаров, компании и ИП на УСН могут применять ставку 0% (п. 1 ст. 164 НК). То есть, при наличии операций, указанных выше, компании и ИП рассчитывают НДС по разным ставкам и это не будет считаться ошибкой.
Ставки 5% и 7% могут быть указаны в одной декларации, если организация или ИП на УСН в середине квартала превысили лимит доходов для применения пониженной ставки 5% в 250 млн ₽. Если платите НДС по ставке 20%, то перейти на пониженную ставку можете с начала нового квартала (п. 8 приложения к письму ФНС от 17.10.2024 № СД-4-3/11815@). Если передумали в середине квартала, то налог надо пересчитать по новой ставке с начала этого квартала. А, значит, в декларации по НДС должна быть указана одна ставка 20%.
Ошибка 2. Не исчисляют авансовый НДС
По данным ФНС, одна из наиболее частых ошибок заключается в том, что компании и ИП на УСН не исчисляют НДС с аванса. Хотя в общем случае они должны это делать (п. 1, п. 14 ст. 167 НК).
В чем опасность. Занизите сумму НДС к уплате. А это грозит налоговыми доначислениями.
Как делать правильно. При получении аванса компании и ИП на УСН надо исчислить НДС. Определять НДС с аванса нужно по расчетной ставке 5/105, 7/107, 10/110 или 20/120. Ставка для расчета НДС с аванса зависит от того, какую ставку налога вы будете применять при отгрузке товара. Покажем на примере.
Пример
В сентябре компания на УСН получила аванс в счет будущей поставки товара в сумме 10 млн ₽. НДС она рассчитывает по пониженной ставке 5%. Значит, авансовый НДС составит 476 191 ₽ (10 млн ₽ х 5 / 105).
Может возникнуть ситуация, когда компания или ИП на УСН на момент получения предоплаты не знает, какая часть предоплаты и в счет каких операций будет зачтена. Например, при одновременной поставке товаров, облагаемых по ставкам 10% и 20%. В таком случае НДС с аванса надо исчислить по максимальной ставке. В данном случае она составит 20/120 (письмо Минфина от 09.09.2021 № 03-07-09/73118).
Но есть случаи, когда НДС с аванса исчислять не нужно. Перечень таких ситуаций указан в пункте 1 статьи 154 НК. Например, нет необходимости исчислять НДС, если получаете предоплату в счет поставок товаров, период изготовления которых превышает 6 месяцев, или товаров, работ или услуг, которые не облагаются НДС или облагаются по ставке 0%. В этих случаях не надо выставлять и счет-фактуру на аванс. Также в этом нет необходимости, если между авансом и отгрузкой прошло не более 5 дней и они произошли в одном квартале. Такой позиции придерживается Минфин (письмо от 29.03.2021 № 03-07-14/22553). При этом упрощенцам налоговики разрешили не выставлять счет-фактуру на аванс и не начислять налог в тех случаях, когда отгрузка под эту предоплату намечается в одном и том же квартале (письмо ФНС от 17.10.2024 № СД-4-3/11815@). В остальных ситуациях это сделать нужно. Срок — 5 календарных дней со дня получения предоплаты (п. 3 ст. 168 НК).
Уплачивать НДС с аванса необходимо в общей сумме налога за квартал. Никаких нюансов в этом случае нет.
Как только компания или ИП на УСН отгрузит товар, ранее уплаченный НДС с аванса они смогут принять к вычету. Причем независимо от того, по какой ставке рассчитывают налог — пониженной или стандартной. Такие технические НДС-вычеты можно заявить и в случае применения пониженных ставок — 5% или 7%. Продолжим предыдущий пример.
Пример
В октябре компания на УСН отгрузила товары в счет аванса на сумму 39 900 000 ₽, в т.ч. НДС 5% — 1 900 000 ₽. То есть НДС с отгрузки составил — 1 900 000 ₽. А авансовый НДС, который компания уплатила по итогам 3-го квартала в сумме 476 190 ₽, она может заявить к вычету.
Но учтите, что к вычету можно принять не весь начисленный НДС с аванса, а только налог с той части аванса, которую зачли в счет отгруженных покупателю товаров, выполненных работ или оказанных услуг.
Ошибка 3. Неверно определяют сумму дохода для сравнения с лимитами
Для тех, кто применяет УСН, установлены лимиты по доходам для автоматического освобождения от НДС и применения пониженных ставок налога. С этими лимитами компании и ИП на УСН необходимо сравнивать свою сумму дохода. Причем проверять ее безопаснее:
ежемесячно нарастающим итогом в течение года — для того, чтобы верно определить, по какой ставке необходимо рассчитывать НДС в текущем году;
в конце года, чтобы узнать, по какой ставке рассчитывать НДС в следующем году.
Но многие компании и ИП на УСН упускают и момент превышения лимита, и допускают ошибки при расчете суммы доходов.
В чем опасность. Примените неправильную ставку НДС, что грозит занижением суммы налога к уплате. Из-за этого инспекторы могут доначислить НДС, пени и выписать штраф.
Как делать правильно. Используйте кассовый метод расчета доходов. При этом для сравнения берите доходы без учета НДС. Кроме того, в сумме учитывайте доходы, как облагаемые НДС, так и необлагаемые. Такой позиции придерживается Минфин (письмо от 17.03.2025 № 03-07-07/25797).
В случае,если сумма дохода превысит лимит в 60 млн ₽ в 2025 году, то рассчитывать НДС надо с месяца, следующего за тем, когда был превышен лимит. Аналогично действуйте и в случае, когда превысили лимит в 250 млн ₽ для применения пониженной ставки НДС в 5%. Пересчитывать налог за прошлые месяцы по новой ставке не нужно (письмо Минфина от 05.05.2025 № 03-07-07/44848). Покажем на примере.
Пример
Предприниматель на УСН применяет объект обложения «Доходы минус расходы». С января по сентябрь он платил НДС по ставке 5%. Доходы без учета НДС за этот же период составили 246 млн ₽. В октябре его доход без учета НДС составил 23 млн ₽. То есть, нарастающим итогом с начала года сумма дохода вышла 269 млн ₽ (246 млн ₽ + 23 млн ₽) и превысила лимит в 250 млн ₽, который предусмотрен для применения пониженной ставки НДС — 5%. Получается, что с ноября ИП на УСН надо рассчитывать НДС по ставке 7%.
