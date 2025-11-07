ТОП–3 ошибок по расчету НДС на УСН: как их избежать — показываем на примерах

Ошибка 1. Применяют одновременно пониженные и общеустановленные ставки НДС

Компании и ИП на УСН имеют право выбрать, по какой ставке они будут рассчитывать НДС — пониженной (5% или 7%) или стандартной (20% или 10%). Но как отметили налоговые инспекторы, в одной декларации у упрощенцев по ошибке могут встречаться и сразу три ставки — 5%, 7% и 20%.

В чем опасность. Есть риск занизить НДС к уплате, из-за чего инспекторы могут доначислить налог, пени и выписать штраф.

Как делать правильно. В случае приближения доходов к 60 млн ₽, определитесь, по какой ставке вы будете рассчитывать НДС. Размер пониженной ставки НДС зависит от суммы дохода компании или ИП. А стандартную ставку — 20% (10%) могут применять все организации и предприниматели, чьи доходы превысили лимит для автоматического освобождения от НДС.

Сумма дохода в 2025 году Пониженная ставка НДС Общеустановленная ставка НДС Свыше 60 млн ₽ до 250 млн ₽ 5% 20% (10%) Свыше 250 млн ₽ до 450 млн ₽ 7%

Размер пониженных и общеустановленных ставок НДС в зависимости от дохода в 2025 году.

Применять одновременно пониженные и общеустановленные ставки НДС, по общему правилу, нельзя. Поэтому нужно сразу понять, какая ставка будет выгоднее для вашей компании или ИП. Как правило, ставка 20% выгодна тем, у кого высокая доля НДС-вычетов. Дело в том, что при использовании пониженных ставок НДС — 5% или 7%, заявить к вычету «входной» и «ввозной» НДС нельзя. Покажем на примере.