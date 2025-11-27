Какие расхождения грозят многомиллионными налоговыми доначислениями: что с чем сравнивают инспекторы

Как показывает статистика, суммы налоговых доначислений ежегодно растут. Например, если в 2024 году средний размер доначислений по результатам выездной проверки в Санкт-Петербурге составлял 149 млн ₽, то в 2025 году этот показатель достиг 244 млн ₽. Налоговые инспекторы уже на этапе камеральной проверки оперативно вычисляют различного рода расхождения и формируют доказательную базу. Какие нестыковки могут обернуться для бизнеса финансовыми потерями, рассказали в статье.

Поступления на счета не сопоставимы с суммами налогов

Налоговые инспекторы в рамках камералки сопоставляют данные из 6-НДФЛ с суммами, которые сотрудники получают на свои карты. Если есть расхождения, запрашивают пояснения. Не представите документы, которые подтверждают факт получения работниками выплат, не попадающих под НДФЛ, доначислений не избежать. Это подтверждает и актуальная судебная практика.

Судебная практика

На камералке инспекторы сопоставили данные расчета 6-НДФЛ с реестрами зачисления выплат на карты сотрудников в рамках зарплатных проектов, которые получили от банков. Инспекторы посчитали, что компания неправомерно не исчислила НДФЛ с части выплат и недоплатила в бюджет 571 437 ₽. Проверяющие дважды высылали компании требование пояснить и представить документы, которые бы подтвердили, что часть денежных средств перечислялась в качестве компенсаций и иных выплат, не подлежащих включению в налоговую базу по НДФЛ. Однако, организация решила не представлять никаких документов в рамках камералки. За это она поплатилась тем, что инспекторы вынесли решение о привлечении к ответственности и предложили доплатить НДФЛ в бюджет + штраф в размере 14 285,93 ₽. Компания попыталась оспорить доначисления в суде, ссылаясь на то, что в ходе камеральной налоговой проверки инспекторы не вправе запрашивать документы. Однако судьи встали на сторону налоговых инспекторов (определение Верховного суда от 30.10.2025 № 309-ЭС25-6656). Налоговые инспекторы могут проанализировать поступления на расчетные счета и для того, чтобы проверить обоснованность применения льготного тарифа по страховым взносам. Это также подтверждает судебная практика текущего года.

Судебная практика

На камеральной проверке РСВ за 9 месяцев, налоговые инспекторы обнаружили, что компания неправомерно применяла льготный тариф по взносам, который предусмотрен для IT-компаний, и доначислили ей более 400 тыс. ₽. В ходе проведенного анализа расчетного счета налоговые инспекторы установили, что организация получала доходы от оказания услуг по ремонту объектов системы газораспределения и газопотребления зданий, от сдачи в аренду сетей газораспределения и иных услуг. То есть несмотря на то, что она была включена в реестр аккредитованных организаций в области информационных технологий, условие о получении не менее 70 % доходов от видов деятельности, поименованных в п. 5 ст. 427 НК, компания не выполнила. Более того, в ответ на требование инспекторов она не представила документы, которые бы подтвердили обоснованность применения льготного тарифа. Судьи в этом споре поддержали проверяющих (решение Арбитражного суда Челябинской области от 07.11.2025 по делу № А76-28833/2024). Налоговые инспекторы ищут нестыковки не только в показателях компании, но и ее контрагентов. Таким образом они доказывают фиктивность сделок.

Судебная практика