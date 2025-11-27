Какие расхождения грозят многомиллионными налоговыми доначислениями: что с чем сравнивают инспекторы

Как показывает статистика, суммы налоговых доначислений ежегодно растут. Например, если в 2024 году средний размер доначислений по результатам выездной проверки в Санкт-Петербурге составлял 149 млн ₽, то в 2025 году этот показатель достиг 244 млн ₽. Налоговые инспекторы уже на этапе камеральной проверки оперативно вычисляют различного рода расхождения и формируют доказательную базу. Какие нестыковки могут обернуться для бизнеса финансовыми потерями, рассказали в статье.
Поступления на счета не сопоставимы с суммами налогов
Налоговые инспекторы в рамках камералки сопоставляют данные из 6-НДФЛ с суммами, которые сотрудники получают на свои карты. Если есть расхождения, запрашивают пояснения. Не представите документы, которые подтверждают факт получения работниками выплат, не попадающих под НДФЛ, доначислений не избежать. Это подтверждает и актуальная судебная практика.
Судебная практика
На камералке инспекторы сопоставили данные расчета 6-НДФЛ с реестрами зачисления выплат на карты сотрудников в рамках зарплатных проектов, которые получили от банков. Инспекторы посчитали, что компания неправомерно не исчислила НДФЛ с части выплат и недоплатила в бюджет 571 437 ₽.
Проверяющие дважды высылали компании требование пояснить и представить документы, которые бы подтвердили, что часть денежных средств перечислялась в качестве компенсаций и иных выплат, не подлежащих включению в налоговую базу по НДФЛ. Однако, организация решила не представлять никаких документов в рамках камералки. За это она поплатилась тем, что инспекторы вынесли решение о привлечении к ответственности и предложили доплатить НДФЛ в бюджет + штраф в размере 14 285,93 ₽.
Компания попыталась оспорить доначисления в суде, ссылаясь на то, что в ходе камеральной налоговой проверки инспекторы не вправе запрашивать документы. Однако судьи встали на сторону налоговых инспекторов (определение Верховного суда от 30.10.2025 № 309-ЭС25-6656).
Обращайтесь к налоговым консультантам ЦФУ — поможем подготовить безопасные ответы на требования и снять вопросы налоговых инспекторов в рамках услуги Экспертная помощь в подготовке ответов на требования ФНС и возражений на акты проверок.
Налоговые инспекторы могут проанализировать поступления на расчетные счета и для того, чтобы проверить обоснованность применения льготного тарифа по страховым взносам. Это также подтверждает судебная практика текущего года.
Судебная практика
На камеральной проверке РСВ за 9 месяцев, налоговые инспекторы обнаружили, что компания неправомерно применяла льготный тариф по взносам, который предусмотрен для IT-компаний, и доначислили ей более 400 тыс. ₽.
В ходе проведенного анализа расчетного счета налоговые инспекторы установили, что организация получала доходы от оказания услуг по ремонту объектов системы газораспределения и газопотребления зданий, от сдачи в аренду сетей газораспределения и иных услуг. То есть несмотря на то, что она была включена в реестр аккредитованных организаций в области информационных технологий, условие о получении не менее 70 % доходов от видов деятельности, поименованных в п. 5 ст. 427 НК, компания не выполнила.
Более того, в ответ на требование инспекторов она не представила документы, которые бы подтвердили обоснованность применения льготного тарифа. Судьи в этом споре поддержали проверяющих (решение Арбитражного суда Челябинской области от 07.11.2025 по делу № А76-28833/2024).
Налоговые инспекторы ищут нестыковки не только в показателях компании, но и ее контрагентов. Таким образом они доказывают фиктивность сделок.
Судебная практика
По итогам выездной налоговой проверки инспекторы доначислили компании НДС и налог на прибыль в сумме более 65 млн ₽, а также выписали штраф на сумму более 4 млн ₽. Причина — фиктивные сделки с контрагентом.
Как оказалось, у контрагента не было ресурсов для того, чтобы исполнить сделку, он представлял отчетность с минимальными показателями, которые расходились с фактическими оборотами по счету, не перечислял НДС в бюджет и т.д. Более того, в отношении контрагентов 2-го звена в ЕГРЮЛ были внесены записи о недостоверности сведений и их показатели налоговой и бухгалтерской отчетности также не соответствовали фактическим оборотам по расчетным счетам. Инспекторы привели и другие доказательства фикции. Все это привело к тому, что судьи поддержали проверяющих (постановление Девятого Арбитражного апелляционного суда от 31.10.2025 по делу № А40-20373/2025).
Обращайтесь за услугой Налоговый аудит, чтобы обезопасить свой бизнес от многомиллионных налоговых доначислений. Налоговые консультанты ЦФУ помогут вам выявить и заранее исключить налоговые риски.
Критичные расхождения в датах
Налоговые инспекторы тщательно сопоставляют даты, указанные в различных документах, как между собой, так и с другой информацией, которая есть у них в доступе. Например, проверяющие могут заподозрить фиктивную сделку, если отгрузка товара прошла раньше, чем подписали договор. Или на момент подписания первички директор или иное должностное лицо еще не обладали такими полномочиями.
Судебная практика
На выездной налоговой проверке инспекторы выявили фиктивные сделки с несколькими контрагентами и доначислили компании НДС и налог на прибыль — более 24 млн ₽, а также штраф — более 4 млн ₽. Они указали, что первичные документы были подписаны от имени директоров, которые на этот момент такими полномочиями еще не обладали, а возникли они у них только спустя месяц после визирования договора, УПД и т. п. В период подписания документов по сделкам руководителями организаций были совершенно другие физлица. Кроме того, у контрагентов не было достаточных ресурсов для исполнения сделок, а последние звенья цепочки не подавали декларации по НДС и не платили налог в бюджет. Инспекторы привели и другие доказательства фиктивности сделок. Судьи в этом споре поддержали проверяющих (постановление Одиннадцатого Арбитражного апелляционного суда от 01.11.2025 по делу № А65-11360/2025).
Также инспекторы сопоставляют даты отгрузки товаров с датами пропусков, которые выписывали на работников. И, в этом случае, нестыковки в датах могут обойтись многомиллионными доначислениями.
Судебная практика
В ходе выездной налоговой проверки инспекторы выявили, что компания заключала договоры с фиктивными субподрядчиками. В качестве доказательств они привели следующие:
фиктивные субподрядчики не оплачивали пропуска на своих работников, как это предусмотрено в договорах и как это делали реальные субподрядчики;
у них не было ресурсов для выполнения работ;
полученные от компании деньги фиктивные субподрядчики снимали со счета или сразу перечисляли различным ИП;
получателями материалов для работ со стороны фиктивного субподрядчика были директора, однако на территорию заказчика в дни отгрузки материалов они не заходили, пропуска на них не выписывались;
все накладные на отпуск материалов подписаны одним днем, при этом должностное лицо, которое и осуществляло отпуск материалов, в эти даты на территории заказчика не находилось. Это подтверждает, что фактически материалы этим фиктивным субподрядчикам не передавались.
Инспекторы представили и другие доказательства фиктивности, а судьи их поддержали (постановление Одиннадцатого Арбитражного апелляционного суда от 31.10.2025 по делу № А55-21892/2024).
Мы рекомендуем тщательно проверять все даты и другие реквизиты в документах по сделкам. Любая ошибка и нестыковка может обойтись миллионными финансовыми потерями.
Бухгалтеры ЦФУ возьмут на себя ведение бухгалтерского и налогового учета, а также сдачу отчетности, в том числе по НДС. Обращайтесь за услугой Аутсорсинг бухгалтерии.
Стоимость товаров/услуг не соответствует рынку
Еще один способ инспекторов выявить незаконную схему налоговой оптимизации — сопоставить договорные цены с рыночными или с ценами на аналогичные услуги, которые компания или ИП предоставляют другим контрагентам. Если они значительно отличаются в большую или меньшую сторону, инспекторы подозревают получение необоснованной налоговой выгоды.
Судебная практика
Компания заключила договор с контрагентом на транспортные услуги с использованием транспортных средств по перевозке грузов, специального оборудования и спецтехники. При этом у него числилась лишь одна единица легкового транспорта, соответственно, он не мог оказать услугу компании по предоставлению автобетононасоса. При этом согласно договору услуги автобетононасоса стоили компании 60 000 ₽ в час. Сама же организация оказывала аналогичные транспортные услуги своим заказчикам за 10 000 ₽ в час.
Инспекторы пришли к выводу, что компания завышала цены со спорным контрагентом с одной целью — заявить НДС к вычету и минимизировать уплату налога в бюджет. Инспекторы привели и другие доказательства. Судьи в этом споре поддержали налоговых инспекторов (постановление Одиннадцатого Арбитражного апелляционного суда от 23.10.2025 по делу № А65-4680/2025).
Причем налоговые инспекторы могут проверить и сделки по продаже имущества. Особенно тщательно они проверяют сделки, в которых ИП продают имущество по цене ниже рынка.
Судебная практика
На камеральной проверке декларации по НДС налоговые инспекторы выявили, что предприниматель специально занизил стоимость автомобиля, чтобы уменьшить платежи в бюджет. Инспекторы провели анализ цен на аналогичные автомобили на avito.ru и установили, что рыночная стоимость таких автомобилей составляет 3 310 000 ₽, а ИП его реализовал за 350 000 ₽.
Предприниматель сослался на то, что стоимость транспортного средства обусловлена его техническим состоянием и это подтверждено дефектной ведомостью. Однако, результаты экспертизы в рамках спора показали, что цена авто без учета дефектов, отраженных в дефектной ведомости, составила бы 2 311 000 ₽, а с их учетом не может быть ниже 1 238 000 ₽. Кроме того, судьи критически отнеслись к дефектной ведомости, поскольку она была составлена заинтересованным лицом и его подчиненным. В связи с этим суд встал на сторону налогового органа, который доначислил ИП НДС на сумму 326 833 ₽ (постановление Двенадцатого Арбитражного апелляционного суда от 07.11.2025 по делу № А12-8364/2025).
Налоговое планирование
Налоговые консультанты ЦФУ помогут выстроить безопасную структуру бизнеса и структурировать сделки, исключив налоговые риски, в рамках услуги
