УСН 1% в 2026 году: новый перечень видов деятельности и список актуальных льготных регионов 

Код в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности ОК 029-2014 Наименование группировки

01 Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях (все виды экономической деятельности, включенные в класс)

02 Лесоводство и лесозаготовки (все виды экономической деятельности, включенные в класс)

03 Рыболовство и рыбоводство (все виды экономической деятельности, включенные в класс)

05 Добыча угля (все виды экономической деятельности, включенные в класс)

06 Добыча нефти и природного газа (все виды экономической деятельности, включенные в класс)

07 Добыча металлических руд (все виды экономической деятельности, включенные в класс)

08 Добыча прочих полезных ископаемых (все виды экономической деятельности, включенные в класс)

09 Предоставление услуг в области добычи полезных ископаемых (все виды экономической деятельности, включенные в класс)

10 Производство пищевых продуктов (все виды экономической деятельности, включенные в класс)

11 Производство напитков (все виды экономической деятельности, включенные в класс)

12 Производство табачных изделий (все виды экономической деятельности, включенные в класс)

13 Производство текстильных изделий (все виды экономической деятельности, включенные в класс)

14 Производство одежды (все виды экономической деятельности, включенные в класс)

15 Производство кожи и изделий из кожи (все виды экономической деятельности, включенные в класс)

16 Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения (все виды экономической деятельности, включенные в класс)

17 Производство бумаги и бумажных изделий (все виды экономической деятельности, включенные в класс)

18 Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации (все виды экономической деятельности, включенные в класс)

19 Производство кокса и нефтепродуктов (все виды экономической деятельности, включенные в класс)

20 Производство химических веществ и химических продуктов (все виды экономической деятельности, включенные в класс)

21 Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях и ветеринарии (все виды экономической деятельности, включенные в класс)

22 Производство резиновых и пластмассовых изделий (все виды экономической деятельности, включенные в класс)

23 Производство прочей неметаллической минеральной продукции (все виды экономической деятельности, включенные в класс)

24 Производство металлургическое (все виды экономической деятельности, включенные в класс)

25 Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (все виды экономической деятельности, включенные в класс)

26 Производство компьютеров, электронных и оптических изделий (все виды экономической деятельности, включенные в класс)

27 Производство электрического оборудования (все виды экономической деятельности, включенные в класс)

28 Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки (все виды экономической деятельности, включенные в класс)

29 Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (все виды экономической деятельности, включенные в класс)

30 Производство прочих транспортных средств и оборудования (все виды экономической деятельности, включенные в класс)

31 Производство мебели (все виды экономической деятельности, включенные в класс)

32 Производство прочих готовых изделий (все виды экономической деятельности, включенные в класс)

33 Ремонт и монтаж машин и оборудования (все виды экономической деятельности, включенные в класс)

35 Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (все виды экономической деятельности, включенные в класс)

36 Забор, очистка и распределение воды (все виды экономической деятельности, включенные в класс)

37 Сбор и обработка сточных вод (все виды экономической деятельности, включенные в класс)

38 Сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного сырья (все виды экономической деятельности, включенные в класс)

39 Предоставление услуг в области ликвидации последствий загрязнений и прочих услуг, связанных с удалением отходов (все виды экономической деятельности, включенные в класс)

41 Строительство зданий (все виды экономической деятельности, включенные в класс)

42 Строительство инженерных сооружений (все виды экономической деятельности, включенные в класс)

43 Работы строительные специализированные (все виды экономической деятельности, включенные в класс)

45 Торговля оптовая и розничная автотранспортными средствами и мотоциклами и их ремонт (все виды экономической деятельности, включенные в класс)

46 Торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами (все виды экономической деятельности, включенные в класс)

47 Торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами (все виды экономической деятельности, включенные в класс)

49 Деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта (все виды экономической деятельности, включенные в класс)

50 Деятельность водного транспорта (все виды экономической деятельности, включенные в класс)

51 Деятельность воздушного и космического транспорта (все виды экономической деятельности, включенные в класс)

52 Складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность (все виды экономической деятельности, включенные в класс)

53 Деятельность почтовой связи и курьерская деятельность (все виды экономической деятельности, включенные в класс)

55 Деятельность по предоставлению мест для временного проживания (все виды экономической деятельности, включенные в класс)

56 Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков (все виды экономической деятельности, включенные в класс)

58 Деятельность издательская (все виды экономической деятельности, включенные в класс)

59 Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ, издание звукозаписей и нот (все виды экономической деятельности, включенные в класс)

60 Деятельность в области телевизионного и радиовещания (все виды экономической деятельности, включенные в класс)

61 Деятельность в сфере телекоммуникаций (все виды экономической деятельности, включенные в класс)

62 Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги (все виды экономической деятельности, включенные в класс)

63 Деятельность в области информационных технологий (все виды экономической деятельности, включенные в класс)

64 Деятельность по предоставлению финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению (все виды экономической деятельности, включенные в класс за исключением подгруппы 64.92.6)

65 Страхование, перестрахование, деятельность негосударственных пенсионных фондов, кроме обязательного социального обеспечения (все виды экономической деятельности, включенные в класс за исключением групп 65.11 и 65.30)

66 Деятельность вспомогательная в сфере финансовых услуг и страхования (все виды экономической деятельности, включенные в класс)

68 Операции с недвижимым имуществом (все виды экономической деятельности, включенные в класс)

69 Деятельность в области права и бухгалтерского учета (все виды экономической деятельности, включенные в класс)

70 Деятельность головных офисов; консультирование по вопросам управления (все виды экономической деятельности, включенные в класс)

71 Деятельность в области архитектуры и инженерно-технического проектирования; технических испытаний, исследований и анализа (все виды экономической деятельности, включенные в класс)

72 Научные исследования и разработки (все виды экономической деятельности, включенные в класс)

73 Деятельность рекламная и исследование конъюнктуры рынка (все виды экономической деятельности, включенные в класс)

74 Деятельность профессиональная научная и техническая прочая (все виды экономической деятельности, включенные в класс)

75 Деятельность ветеринарная (все виды экономической деятельности, включенные в класс)

77 Аренда и лизинг (все виды экономической деятельности, включенные в класс)

78 Деятельность по трудоустройству и подбору персонала (все виды экономической деятельности, включенные в класс)

79 Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма (все виды экономической деятельности, включенные в класс)

80 Деятельность по обеспечению безопасности и проведению расследований (все виды экономической деятельности, включенные в класс)

81 Деятельность по обслуживанию зданий и территорий (все виды экономической деятельности, включенные в класс)

82 Деятельность административно-хозяйственная, вспомогательная деятельность по обеспечению функционирования организации, деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса (все виды экономической деятельности, включенные в класс)

84 Деятельность органов государственного управления по обеспечению военной безопасности, обязательному социальному обеспечению (все виды экономической деятельности, включенные в класс)

85 Образование (все виды экономической деятельности, включенные в класс)

86 Деятельность в области здравоохранения (все виды экономической деятельности, включенные в класс)

87 Деятельность по уходу с обеспечением проживания (все виды экономической деятельности, включенные в класс)

88 Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания (все виды экономической деятельности, включенные в класс)

90 Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений (все виды экономической деятельности, включенные в класс)

91 Деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры (все виды экономической деятельности, включенные в класс)

92 Деятельность по организации и проведению азартных игр и заключению пари, по организации и проведению лотерей (все виды экономической деятельности, включенные в класс за исключением подкласса 92.1)

93 Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений (все виды экономической деятельности, включенные в класс)

94 Деятельность общественных и прочих некоммерческих организаций (все виды экономической деятельности, включенные в класс)

95 Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения (все виды экономической деятельности, включенные в класс)

96 Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг (все виды экономической деятельности, включенные в класс)

97 Деятельность домашних хозяйств с наемными работниками (все виды экономической деятельности, включенные в класс)

98 Деятельность недифференцированная частных домашних хозяйств по производству товаров и предоставлению услуг для собственного потребления (все виды экономической деятельности, включенные в класс)