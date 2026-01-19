КПК ОБЩ 8103
Пониженные ставки налога по УСН
УСН 1% в 2026 году: новый перечень видов деятельности и список актуальных льготных регионов 

Изучите новый перечень видов деятельности, для которых будет действовать УСН 1% в 2026 году. Дело в том, что с этого года Правительство определяет перечень кодов ОКВЭД, которые подпадают под налоговую преференцию. Более того, в законы регионов также внесли изменения. Кто сможет применять УСН 1% в 2026 году — в статье. 

Что изменилось в 2026 году для применения УСН 1%

С этого года ввели новое ограничение для компаний и ИП на УСН для применения пониженных налоговых ставок. Напомним, что власти регионов вправе снизить ставку налога на УСН для объекта «Доходы» с 6% до 1%, а для объекта «Доходы минус расходы» с 15% до 5%. Такая возможность прописана в Налоговом кодексе (ст. 346.20 НК).

Но теперь перечень видов деятельности, для которых предусмотрена налоговая преференция, определяет Правительство. А власти регионов смогут устанавливать пониженные ставки только для данных кодов ОКВЭД. Хотя ранее регионы самостоятельно определяли и перечни видов деятельности для компаний и ИП, которые могли воспользоваться ставкой УСН 1%,  и конкретные требования к бизнесу. 

Новый перечень видов деятельности для УСН 1% в 2026 году

Правительство только 30 декабря 2025 года утвердило перечень видов деятельности, которые подпадают под пониженные ставки налога на УСН (распоряжение от 30.12.2025 № 4176-р). Но хорошая новость в том, что в этот перечень включили не только социально и экономически значимые сферы, но и общепит, оптовую и розничную торговлю, строительство и другие виды деятельности. Полный перечень — в таблице ниже. 

Таблица. Перечень видов деятельности, которые подпадают под льготные ставки на УСН:

Код в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности ОК 029-2014 

Наименование группировки

01

Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях (все виды экономической деятельности, включенные в класс

02 

Лесоводство и лесозаготовки (все виды экономической деятельности, включенные в класс)

03

Рыболовство и рыбоводство (все виды экономической деятельности, включенные в класс

05

Добыча угля (все виды экономической деятельности, включенные в класс)

06

Добыча нефти и природного газа (все виды экономической деятельности, включенные в класс)

07

Добыча металлических руд (все виды экономической деятельности, включенные в класс)

08

Добыча прочих полезных ископаемых (все виды экономической деятельности, включенные в класс

09

Предоставление услуг в области добычи полезных ископаемых (все виды экономической деятельности, включенные в класс)

10

Производство пищевых продуктов (все виды экономической деятельности, включенные в класс

11

Производство напитков (все виды экономической деятельности, включенные в класс

12

Производство табачных изделий (все виды экономической деятельности, включенные в класс)

13

Производство текстильных изделий (все виды экономической деятельности, включенные в класс)

14

Производство одежды (все виды экономической деятельности, включенные в класс

15

Производство кожи и изделий из кожи (все виды экономической деятельности, включенные в класс)

16

Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения (все виды экономической деятельности, включенные в класс

17

Производство бумаги и бумажных изделий (все виды экономической деятельности, включенные в класс)

18

Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации (все виды экономической деятельности, включенные в класс)

19

Производство кокса и нефтепродуктов (все виды экономической деятельности, включенные в класс)

20

Производство химических веществ и химических продуктов (все виды экономической деятельности, включенные в класс

21

Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях и ветеринарии (все виды экономической деятельности, включенные в класс)

22

Производство резиновых и пластмассовых изделий (все виды экономической деятельности, включенные в класс)

23

Производство прочей неметаллической минеральной продукции (все виды экономической деятельности, включенные в класс)

24

Производство металлургическое (все виды экономической деятельности, включенные в класс)

25

Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (все виды экономической деятельности, включенные в класс

26

Производство компьютеров, электронных и оптических изделий (все виды экономической деятельности, включенные в класс

27

Производство электрического оборудования (все виды экономической деятельности, включенные в класс

28

Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки (все виды экономической деятельности, включенные в класс

29

Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (все виды экономической деятельности, включенные в класс)

30

Производство прочих транспортных средств и оборудования (все виды экономической деятельности, включенные в класс)

31

Производство мебели (все виды экономической деятельности, включенные в класс)

32

Производство прочих готовых изделий (все виды экономической деятельности, включенные в класс

33

Ремонт и монтаж машин и оборудования (все виды экономической деятельности, включенные в класс

35

Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (все виды экономической деятельности, включенные в класс

36

Забор, очистка и распределение воды (все виды экономической деятельности, включенные в класс)

37

Сбор и обработка сточных вод (все виды экономической деятельности, включенные в класс)

38

Сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного сырья (все виды экономической деятельности, включенные в класс

39

Предоставление услуг в области ликвидации последствий загрязнений и прочих услуг, связанных с удалением отходов (все виды экономической деятельности, включенные в класс

41

Строительство зданий (все виды экономической деятельности, включенные в класс)

42

Строительство инженерных сооружений (все виды экономической деятельности, включенные в класс)

43

Работы строительные специализированные (все виды экономической деятельности, включенные в класс

45

Торговля оптовая и розничная автотранспортными средствами и мотоциклами и их ремонт (все виды экономической деятельности, включенные в класс)

46

Торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами (все виды экономической деятельности, включенные в класс)

47

Торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами (все виды экономической деятельности, включенные в класс)

49

Деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта (все виды экономической деятельности, включенные в класс)

50

Деятельность водного транспорта (все виды экономической деятельности, включенные в класс)

51

Деятельность воздушного и космического транспорта (все виды экономической деятельности, включенные в класс

52

Складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность (все виды экономической деятельности, включенные в класс)

53

Деятельность почтовой связи и курьерская деятельность (все виды экономической деятельности, включенные в класс)

55

Деятельность по предоставлению мест для временного проживания (все виды экономической деятельности, включенные в класс

56

Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков (все виды экономической деятельности, включенные в класс

58

Деятельность издательская (все виды экономической деятельности, включенные в класс

59

Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ, издание звукозаписей и нот (все виды экономической деятельности, включенные в класс

60

Деятельность в области телевизионного и радиовещания (все виды экономической деятельности, включенные в класс)

61

Деятельность в сфере телекоммуникаций (все виды экономической деятельности, включенные в класс)

62

Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги (все виды экономической деятельности, включенные в класс)

63

Деятельность в области информационных технологий (все виды экономической деятельности, включенные в класс

64

Деятельность по предоставлению финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению (все виды экономической деятельности, включенные в класс за исключением подгруппы 64.92.6)

65

Страхование, перестрахование, деятельность негосударственных пенсионных фондов, кроме обязательного социального обеспечения (все виды экономической деятельности, включенные в класс за исключением групп 65.11 и 65.30

66

Деятельность вспомогательная в сфере финансовых услуг и страхования (все виды экономической деятельности, включенные в класс)

68

Операции с недвижимым имуществом (все виды экономической деятельности, включенные в класс)

69

Деятельность в области права и бухгалтерского учета (все виды экономической деятельности, включенные в класс

70

Деятельность головных офисов; консультирование по вопросам управления (все виды экономической деятельности, включенные в класс)

71

Деятельность в области архитектуры и инженерно-технического проектирования; технических испытаний, исследований и анализа (все виды экономической деятельности, включенные в класс)

72

Научные исследования и разработки (все виды экономической деятельности, включенные в класс

73

Деятельность рекламная и исследование конъюнктуры рынка (все виды экономической деятельности, включенные в класс)

74

Деятельность профессиональная научная и техническая прочая (все виды экономической деятельности, включенные в класс

75

Деятельность ветеринарная (все виды экономической деятельности, включенные в класс

77

Аренда и лизинг (все виды экономической деятельности, включенные в класс

78

Деятельность по трудоустройству и подбору персонала (все виды экономической деятельности, включенные в класс)

79

Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма (все виды экономической деятельности, включенные в класс)

80

Деятельность по обеспечению безопасности и проведению расследований (все виды экономической деятельности, включенные в класс

81

Деятельность по обслуживанию зданий и территорий (все виды экономической деятельности, включенные в класс

82

Деятельность административно-хозяйственная, вспомогательная деятельность по обеспечению функционирования организации, деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса (все виды экономической деятельности, включенные в класс)

84

Деятельность органов государственного управления по обеспечению военной безопасности, обязательному социальному обеспечению (все виды экономической деятельности, включенные в класс

85

Образование (все виды экономической деятельности, включенные в класс

86

Деятельность в области здравоохранения (все виды экономической деятельности, включенные в класс

87

Деятельность по уходу с обеспечением проживания (все виды экономической деятельности, включенные в класс

88

Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания (все виды экономической деятельности, включенные в класс)

90

Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений (все виды экономической деятельности, включенные в класс

91

Деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры (все виды экономической деятельности, включенные в класс

92

Деятельность по организации и проведению азартных игр и заключению пари, по организации и проведению лотерей (все виды экономической деятельности, включенные в класс за исключением подкласса 92.1

93

Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений (все виды экономической деятельности, включенные в класс

94

Деятельность общественных и прочих некоммерческих организаций (все виды экономической деятельности, включенные в класс)

95

Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения (все виды экономической деятельности, включенные в класс

96

Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг (все виды экономической деятельности, включенные в класс)

97

Деятельность домашних хозяйств с наемными работниками (все виды экономической деятельности, включенные в класс

98

Деятельность недифференцированная частных домашних хозяйств по производству товаров и предоставлению услуг для собственного потребления (все виды экономической деятельности, включенные в класс

99

Деятельность экстерриториальных организаций и органов (все виды экономической деятельности, включенные в класс

Если основной вид деятельности компании или ИП есть в этом перечне, это еще не означает что можно смело применять налоговую преференцию. Также необходимо, чтобы возможность применения УСН 1% была прописана в законе региона. При этом бизнес должен соответствовать и другим критериям, которые в нем указаны. Об этом — далее. 

В каких регионах действует УСН 1% в 2026 году

Каждый регион устанавливает конкретные требования к бизнесу, в том числе и виду деятельности исходя из перечня Правительства, а также размер пониженной ставки налога для организаций и ИП. В каких регионах предусмотрена преференция УСН 1% в 2026 году — в таблице ниже.

Таблица 2. Регионы, в которых для компаний и ИП на УСН предусмотрена ставка 1%:

Регион

Реквизиты регионального закона

Республика Бурятия

Закон Республики Бурятия от 28.11.2023 года № 179-VII

Республика Алтай 

Закон Республики Алтай от 03.07.2009 № 26-РЗ

Республика Дагестан

Закон Республики Дагестан от 06.05.2009 № 26

Республики Ингушетия

Закон Республики Ингушетия от 29.12.2018 № 53-РЗ

Республика Калмыкия

Закон Республики Калмыкия от 11.10.2022 № 243-VI-З

Карачаево-Черкесская Республика

Закон Карачаево-Черкесской Республики от 30.11.2015 № 85-РЗ

Республика Карелия

Закон Республики Карелия от 30.12.1999 № 384-ЗРК

Республика Марий Эл

Закон Республики Марий Эл от 27.10.2011 № 59-З

Республика Северная Осетия — Алания

Закон Республики Северная Осетия — Алания от 02.11.2020 № 67-РЗ

Республика Татарстан

Закон Республики Татарстан от 17.06.2009 № 19-ЗРТ

Республики Тыва

Закон Республики Тыва от 10.07.2009 № 1541 ВХ-2

Республика Хакасия

Закон Республики Хакасия от 16.11.2009 № 123-ЗРХ

Чеченская Республика

Закон Чеченской Республики от 27.11.2015 № 49-РЗ

Красноярский край

Закон Красноярского края от 19.11.2020 № 10-4347

Приморский край

Закон Приморского края от 13.12.2018 № 414-КЗ

Амурская область 

Закон Амурской области от 03.04.2020 № 492-ОЗ

Архангельская область

Закон Архангельской области от 27.04.2020 № 254-16-ОЗ

Белгородская область

Закон Белгородской области от 14.07.2010 № 367

Брянская область

Закон Брянской области от 29.07.2025 № 63-З

Вологодская область

Закон Вологодской области от 26.10.2018 № 4424-ОЗ

Воронежская область

Закон Воронежской области от 05.04.2011 № 26-ОЗ

Иркутская область

Закон Иркутской области от 30.11.2015 № 112-оз

Калужская область

Закон Калужской области от 18.12.2008 № 501-ОЗ

Камчатский край

Закон Камчатского края от 26.11.2021 № 6

Кемеровская область — Кузбасс

Закон Кемеровской области — Кузбасса от 26.11.2008 № 101-ОЗ

Кировская область

Закон Кировской области от 04.03.2025 № 368-ЗО

Закон Кировской области от 27.02.2024 № 246-ЗО

Закон Кировской области от 30.10.2024 № 319-ЗО

Костромская область

Закон Костромской области от 23.10.2012 № 292-5-ЗКО

Курганская область

Закон Курганской области от 24.11.2009 № 502

Курская область

Закон Курской области от 04.05.2010 № 35-ЗКО

Ленинградская область

Закон Ленинградской области от 12.10.2009 № 78-оз

Липецкая область

Закон Липецкой области от 24.12.2008 № 233-ОЗ

Магаданская область

Закон Магаданской области от 27.11.2015 № 1950-ОЗ

Московская область

Закон Московской области от 12.02.2009 № 9/2009-ОЗ

Мурманская область

Закон Мурманской области от 03.03.2009 № 1075-01-ЗМО

Нижегородская область

Закон Нижегородской области от 30.12.2020 № 172-З

Новгородская область

Закон Новгородской области от 31.03.2009 № 487-ОЗ

Новосибирская область

Закон Новосибирской области от 16.10.2003 № 142-ОЗ

Омская область

Закон Омской области от 25.05.2020 № 2270-ОЗ

Пензенская область

Закон Пензенской области от 18.10.2024 № 4424-ЗПО

Пермский край

Закон Пермского края от 30.04.2025 № 426-ПК

Рязанская область

Закон Рязанской области от 21.07.2016 № 35-ОЗ

Сахалинская область

Закон Сахалинской области от 10.02.2009 № 4-ЗО

Смоленская область

Закон Смоленской области от 14.11.2019 № 113-з

Тульская область

Закон Тульской области от 26.10.2017 № 80-ЗТО

Тюменская область

Закон Тюменской области от 31.03.2015 № 21

Ульяновская область 

Закон Ульяновской области от 03.03.2009 № 13-ЗО

Забайкальский край

Закон Забайкальского края от 04.05.2010 № 360-ЗЗК

Санкт-Петербург

Закон Санкт-Петербурга от 05.05.2009 № 185-36

Ненецкий Автономный округ

Закон Ненецкого Автономного округа от 13.03.2015 № 55-оз

Ханты-Мансийский Автономный округ

Закон Ханты-Мансийского Автономного округа — Югры от 30.12.2008 № 166-оз

Чукотский Автономный округ

Закон Чукотского Автономного округа от 18.05.2015 № 47-ОЗ

Ямало-Ненецкий Автономный округ

Закон Ямало-Ненецкого Автономного округа от 28.09.2017 № 66-ЗАО

Луганская Народная Республика

Закон Луганской Народной Республики от 30.11.2022 № 419-III

Учтите, что в некоторых регионах в принципе отменили налоговую преференцию УСН 1%. Например, в Челябинской области. Так, закон от 25.12.2015 № 277-ОЗ был признан утратившим силу с 1 января 2026 года (закон Челябинской области от 28.11.2025 № 186-ЗО). Хотя ранее в нем было установлено действие пониженных ставок на УСН вплоть до 2029 года. 

А в Республике Алтай на 2025–2028 годы, наоборот, предусмотрели УСН 1% для компаний и ИП, которые ведут деятельность в области информационных технологий или являются правообладателями программ для электронных вычислительных машин, включенных в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. При этом доля доходов от деятельности в области информационных технологий должна составлять не менее 70% за налоговый период (изменения внесены законом от 10.06.2025 № 46-РЗ). Есть кардинальные изменения в других законах регионов.

В каких регионах минимальные требования к бизнесу для применения УСН 1%

В каждом регионе установлены определенные требования к бизнесу и прописаны условия применения налоговой преференции. Если компании и ИП на УСН 1% не будут их соблюдать, утратят право на льготную ставку. Это могут быть требования к определенной доле доходов от вида деятельности, для которого предусмотрена льготная ставка 1%, размер заработной платы сотрудников и другие. 

Но есть регионы, в которых требования к бизнесу минимальны. Например, Чеченская Республика. Как и ранее, в 2026 году значение имеет лишь средняя численность сотрудников. Если она не превышает 20 человек, компании и ИП могут применять УСН 1%. 

Таблица 3. Условия применения льготных ставок в Чеченской Республике в 2026 году:

Ставка налога на УСН 

Средняя численность сотрудников за налоговый (отчетный) период

Объект «Доходы»

Объект «Доходы минус расходы»

При переезде 

При нахождении в регионе
и регистрации вновь 

1%

5%

до 20 человек включительно

2%

7%

от 21 до 40 человек включительно

6%

15%

от 41 до 100 человек включительно

Также минимальные требования к бизнесу и в Республике Калмыкия. В этом регионе применение пониженных ставок налога на УСН не зависит ни от сферы деятельности компании/ИП, ни от средней численности сотрудников. 

Таблица 4. Условия применения льготных ставок в Республике Калмыкия:

Период применения льготной ставки

Ставка УСН для объекта  «Доходы»

Ставка УСН для объекта  «Доходы минус расходы»

2023–2030 годы

1%

5%

2031–2032 годы

2%

7%

2033–2034 годы

3%

9%

2035–2036 годы

4%

11%

2037 год

5%

13%

2038 год и далее

6%

15%

Однако, чтобы применять пониженную ставку на УСН в Республике Калмыкия, компаниям и ИП необходимо представлять в ИФНС книгу учета доходов и расходов (закон от 11.10. 2022 № 243-VI-З). Срок — один месяц с момента сдачи первичной декларации по УСН за соответствующий период. 

