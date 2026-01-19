УСН 1% в 2026 году: новый перечень видов деятельности и список актуальных льготных регионов 

Что изменилось в 2026 году для применения УСН 1%
С этого года ввели новое ограничение для компаний и ИП на УСН для применения пониженных налоговых ставок. Напомним, что власти регионов вправе снизить ставку налога на УСН для объекта «Доходы» с 6% до 1%, а для объекта «Доходы минус расходы» с 15% до 5%. Такая возможность прописана в Налоговом кодексе (ст. 346.20 НК).
Но теперь перечень видов деятельности, для которых предусмотрена налоговая преференция, определяет Правительство. А власти регионов смогут устанавливать пониженные ставки только для данных кодов ОКВЭД. Хотя ранее регионы самостоятельно определяли и перечни видов деятельности для компаний и ИП, которые могли воспользоваться ставкой УСН 1%, и конкретные требования к бизнесу.
Новый перечень видов деятельности для УСН 1% в 2026 году
Правительство только 30 декабря 2025 года утвердило перечень видов деятельности, которые подпадают под пониженные ставки налога на УСН (распоряжение от 30.12.2025 № 4176-р). Но хорошая новость в том, что в этот перечень включили не только социально и экономически значимые сферы, но и общепит, оптовую и розничную торговлю, строительство и другие виды деятельности. Полный перечень — в таблице ниже.
Таблица. Перечень видов деятельности, которые подпадают под льготные ставки на УСН:
Код в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности ОК 029-2014
Наименование группировки
01
Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях (все виды экономической деятельности, включенные в класс)
02
Лесоводство и лесозаготовки (все виды экономической деятельности, включенные в класс)
03
Рыболовство и рыбоводство (все виды экономической деятельности, включенные в класс)
05
Добыча угля (все виды экономической деятельности, включенные в класс)
06
Добыча нефти и природного газа (все виды экономической деятельности, включенные в класс)
07
Добыча металлических руд (все виды экономической деятельности, включенные в класс)
08
Добыча прочих полезных ископаемых (все виды экономической деятельности, включенные в класс)
09
Предоставление услуг в области добычи полезных ископаемых (все виды экономической деятельности, включенные в класс)
10
Производство пищевых продуктов (все виды экономической деятельности, включенные в класс)
11
Производство напитков (все виды экономической деятельности, включенные в класс)
12
Производство табачных изделий (все виды экономической деятельности, включенные в класс)
13
Производство текстильных изделий (все виды экономической деятельности, включенные в класс)
14
Производство одежды (все виды экономической деятельности, включенные в класс)
15
Производство кожи и изделий из кожи (все виды экономической деятельности, включенные в класс)
16
Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения (все виды экономической деятельности, включенные в класс)
17
Производство бумаги и бумажных изделий (все виды экономической деятельности, включенные в класс)
18
Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации (все виды экономической деятельности, включенные в класс)
19
Производство кокса и нефтепродуктов (все виды экономической деятельности, включенные в класс)
20
Производство химических веществ и химических продуктов (все виды экономической деятельности, включенные в класс)
21
Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях и ветеринарии (все виды экономической деятельности, включенные в класс)
22
Производство резиновых и пластмассовых изделий (все виды экономической деятельности, включенные в класс)
23
Производство прочей неметаллической минеральной продукции (все виды экономической деятельности, включенные в класс)
24
Производство металлургическое (все виды экономической деятельности, включенные в класс)
25
Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (все виды экономической деятельности, включенные в класс)
26
Производство компьютеров, электронных и оптических изделий (все виды экономической деятельности, включенные в класс)
27
Производство электрического оборудования (все виды экономической деятельности, включенные в класс)
28
Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки (все виды экономической деятельности, включенные в класс)
29
Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (все виды экономической деятельности, включенные в класс)
30
Производство прочих транспортных средств и оборудования (все виды экономической деятельности, включенные в класс)
31
Производство мебели (все виды экономической деятельности, включенные в класс)
32
Производство прочих готовых изделий (все виды экономической деятельности, включенные в класс)
33
Ремонт и монтаж машин и оборудования (все виды экономической деятельности, включенные в класс)
35
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (все виды экономической деятельности, включенные в класс)
36
Забор, очистка и распределение воды (все виды экономической деятельности, включенные в класс)
37
Сбор и обработка сточных вод (все виды экономической деятельности, включенные в класс)
38
Сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного сырья (все виды экономической деятельности, включенные в класс)
39
Предоставление услуг в области ликвидации последствий загрязнений и прочих услуг, связанных с удалением отходов (все виды экономической деятельности, включенные в класс)
41
Строительство зданий (все виды экономической деятельности, включенные в класс)
42
Строительство инженерных сооружений (все виды экономической деятельности, включенные в класс)
43
Работы строительные специализированные (все виды экономической деятельности, включенные в класс)
45
Торговля оптовая и розничная автотранспортными средствами и мотоциклами и их ремонт (все виды экономической деятельности, включенные в класс)
46
Торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами (все виды экономической деятельности, включенные в класс)
47
Торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами (все виды экономической деятельности, включенные в класс)
49
Деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта (все виды экономической деятельности, включенные в класс)
50
Деятельность водного транспорта (все виды экономической деятельности, включенные в класс)
51
Деятельность воздушного и космического транспорта (все виды экономической деятельности, включенные в класс)
52
Складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность (все виды экономической деятельности, включенные в класс)
53
Деятельность почтовой связи и курьерская деятельность (все виды экономической деятельности, включенные в класс)
55
Деятельность по предоставлению мест для временного проживания (все виды экономической деятельности, включенные в класс)
56
Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков (все виды экономической деятельности, включенные в класс)
58
Деятельность издательская (все виды экономической деятельности, включенные в класс)
59
Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ, издание звукозаписей и нот (все виды экономической деятельности, включенные в класс)
60
Деятельность в области телевизионного и радиовещания (все виды экономической деятельности, включенные в класс)
61
Деятельность в сфере телекоммуникаций (все виды экономической деятельности, включенные в класс)
62
Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги (все виды экономической деятельности, включенные в класс)
63
Деятельность в области информационных технологий (все виды экономической деятельности, включенные в класс)
64
Деятельность по предоставлению финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению (все виды экономической деятельности, включенные в класс за исключением подгруппы 64.92.6)
65
Страхование, перестрахование, деятельность негосударственных пенсионных фондов, кроме обязательного социального обеспечения (все виды экономической деятельности, включенные в класс за исключением групп 65.11 и 65.30)
66
Деятельность вспомогательная в сфере финансовых услуг и страхования (все виды экономической деятельности, включенные в класс)
68
Операции с недвижимым имуществом (все виды экономической деятельности, включенные в класс)
69
Деятельность в области права и бухгалтерского учета (все виды экономической деятельности, включенные в класс)
70
Деятельность головных офисов; консультирование по вопросам управления (все виды экономической деятельности, включенные в класс)
71
Деятельность в области архитектуры и инженерно-технического проектирования; технических испытаний, исследований и анализа (все виды экономической деятельности, включенные в класс)
72
Научные исследования и разработки (все виды экономической деятельности, включенные в класс)
73
Деятельность рекламная и исследование конъюнктуры рынка (все виды экономической деятельности, включенные в класс)
74
Деятельность профессиональная научная и техническая прочая (все виды экономической деятельности, включенные в класс)
75
Деятельность ветеринарная (все виды экономической деятельности, включенные в класс)
77
Аренда и лизинг (все виды экономической деятельности, включенные в класс)
78
Деятельность по трудоустройству и подбору персонала (все виды экономической деятельности, включенные в класс)
79
Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма (все виды экономической деятельности, включенные в класс)
80
Деятельность по обеспечению безопасности и проведению расследований (все виды экономической деятельности, включенные в класс)
81
Деятельность по обслуживанию зданий и территорий (все виды экономической деятельности, включенные в класс)
82
Деятельность административно-хозяйственная, вспомогательная деятельность по обеспечению функционирования организации, деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса (все виды экономической деятельности, включенные в класс)
84
Деятельность органов государственного управления по обеспечению военной безопасности, обязательному социальному обеспечению (все виды экономической деятельности, включенные в класс)
85
Образование (все виды экономической деятельности, включенные в класс)
86
Деятельность в области здравоохранения (все виды экономической деятельности, включенные в класс)
87
Деятельность по уходу с обеспечением проживания (все виды экономической деятельности, включенные в класс)
88
Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания (все виды экономической деятельности, включенные в класс)
90
Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений (все виды экономической деятельности, включенные в класс)
91
Деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры (все виды экономической деятельности, включенные в класс)
92
Деятельность по организации и проведению азартных игр и заключению пари, по организации и проведению лотерей (все виды экономической деятельности, включенные в класс за исключением подкласса 92.1)
93
Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений (все виды экономической деятельности, включенные в класс)
94
Деятельность общественных и прочих некоммерческих организаций (все виды экономической деятельности, включенные в класс)
95
Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения (все виды экономической деятельности, включенные в класс)
96
Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг (все виды экономической деятельности, включенные в класс)
97
Деятельность домашних хозяйств с наемными работниками (все виды экономической деятельности, включенные в класс)
98
Деятельность недифференцированная частных домашних хозяйств по производству товаров и предоставлению услуг для собственного потребления (все виды экономической деятельности, включенные в класс)
99
Деятельность экстерриториальных организаций и органов (все виды экономической деятельности, включенные в класс)
Если основной вид деятельности компании или ИП есть в этом перечне, это еще не означает что можно смело применять налоговую преференцию. Также необходимо, чтобы возможность применения УСН 1% была прописана в законе региона. При этом бизнес должен соответствовать и другим критериям, которые в нем указаны. Об этом — далее.
В каких регионах действует УСН 1% в 2026 году
Каждый регион устанавливает конкретные требования к бизнесу, в том числе и виду деятельности исходя из перечня Правительства, а также размер пониженной ставки налога для организаций и ИП. В каких регионах предусмотрена преференция УСН 1% в 2026 году — в таблице ниже.
Таблица 2. Регионы, в которых для компаний и ИП на УСН предусмотрена ставка 1%:
Регион
Реквизиты регионального закона
Республика Бурятия
Закон Республики Бурятия от 28.11.2023 года № 179-VII
Республика Алтай
Республика Дагестан
Республики Ингушетия
Закон Республики Ингушетия от 29.12.2018 № 53-РЗ
Республика Калмыкия
Карачаево-Черкесская Республика
Закон Карачаево-Черкесской Республики от 30.11.2015 № 85-РЗ
Республика Карелия
Республика Марий Эл
Республика Северная Осетия — Алания
Закон Республики Северная Осетия — Алания от 02.11.2020 № 67-РЗ
Республика Татарстан
Республики Тыва
Республика Хакасия
Чеченская Республика
Красноярский край
Закон Красноярского края от 19.11.2020 № 10-4347
Приморский край
Закон Приморского края от 13.12.2018 № 414-КЗ
Амурская область
Закон Амурской области от 03.04.2020 № 492-ОЗ
Архангельская область
Закон Архангельской области от 27.04.2020 № 254-16-ОЗ
Белгородская область
Брянская область
Закон Брянской области от 29.07.2025 № 63-З
Вологодская область
Закон Вологодской области от 26.10.2018 № 4424-ОЗ
Воронежская область
Иркутская область
Калужская область
Камчатский край
Закон Камчатского края от 26.11.2021 № 6
Кемеровская область — Кузбасс
Кировская область
Закон Кировской области от 04.03.2025 № 368-ЗО
Закон Кировской области от 27.02.2024 № 246-ЗО
Закон Кировской области от 30.10.2024 № 319-ЗО
Костромская область
Курганская область
Курская область
Ленинградская область
Липецкая область
Магаданская область
Московская область
Мурманская область
Нижегородская область
Новгородская область
Новосибирская область
Омская область
Закон Омской области от 25.05.2020 № 2270-ОЗ
Пензенская область
Закон Пензенской области от 18.10.2024 № 4424-ЗПО
Пермский край
Закон Пермского края от 30.04.2025 № 426-ПК
Рязанская область
Закон Рязанской области от 21.07.2016 № 35-ОЗ
Сахалинская область
Смоленская область
Закон Смоленской области от 14.11.2019 № 113-з
Тульская область
Закон Тульской области от 26.10.2017 № 80-ЗТО
Тюменская область
Ульяновская область
Забайкальский край
Санкт-Петербург
Ненецкий Автономный округ
Ханты-Мансийский Автономный округ
Закон Ханты-Мансийского Автономного округа — Югры от 30.12.2008 № 166-оз
Чукотский Автономный округ
Ямало-Ненецкий Автономный округ
Закон Ямало-Ненецкого Автономного округа от 28.09.2017 № 66-ЗАО
Луганская Народная Республика
Учтите, что в некоторых регионах в принципе отменили налоговую преференцию УСН 1%. Например, в Челябинской области. Так, закон от 25.12.2015 № 277-ОЗ был признан утратившим силу с 1 января 2026 года (закон Челябинской области от 28.11.2025 № 186-ЗО). Хотя ранее в нем было установлено действие пониженных ставок на УСН вплоть до 2029 года.
А в Республике Алтай на 2025–2028 годы, наоборот, предусмотрели УСН 1% для компаний и ИП, которые ведут деятельность в области информационных технологий или являются правообладателями программ для электронных вычислительных машин, включенных в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. При этом доля доходов от деятельности в области информационных технологий должна составлять не менее 70% за налоговый период (изменения внесены законом от 10.06.2025 № 46-РЗ). Есть кардинальные изменения в других законах регионов.
В каких регионах минимальные требования к бизнесу для применения УСН 1%
В каждом регионе установлены определенные требования к бизнесу и прописаны условия применения налоговой преференции. Если компании и ИП на УСН 1% не будут их соблюдать, утратят право на льготную ставку. Это могут быть требования к определенной доле доходов от вида деятельности, для которого предусмотрена льготная ставка 1%, размер заработной платы сотрудников и другие.
Но есть регионы, в которых требования к бизнесу минимальны. Например, Чеченская Республика. Как и ранее, в 2026 году значение имеет лишь средняя численность сотрудников. Если она не превышает 20 человек, компании и ИП могут применять УСН 1%.
Таблица 3. Условия применения льготных ставок в Чеченской Республике в 2026 году:
Ставка налога на УСН
Средняя численность сотрудников за налоговый (отчетный) период
Объект «Доходы»
Объект «Доходы минус расходы»
При переезде
При нахождении в регионе
1%
5%
до 20 человек включительно
2%
7%
от 21 до 40 человек включительно
6%
15%
от 41 до 100 человек включительно
Также минимальные требования к бизнесу и в Республике Калмыкия. В этом регионе применение пониженных ставок налога на УСН не зависит ни от сферы деятельности компании/ИП, ни от средней численности сотрудников.
Таблица 4. Условия применения льготных ставок в Республике Калмыкия:
Период применения льготной ставки
Ставка УСН для объекта «Доходы»
Ставка УСН для объекта «Доходы минус расходы»
2023–2030 годы
1%
5%
2031–2032 годы
2%
7%
2033–2034 годы
3%
9%
2035–2036 годы
4%
11%
2037 год
5%
13%
2038 год и далее
6%
15%
Однако, чтобы применять пониженную ставку на УСН в Республике Калмыкия, компаниям и ИП необходимо представлять в ИФНС книгу учета доходов и расходов (закон от 11.10. 2022 № 243-VI-З). Срок — один месяц с момента сдачи первичной декларации по УСН за соответствующий период.
