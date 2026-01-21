Переход на уплату НДС или на ставку 22%: как исчислять налог по переходящим поставкам и платежам

Перешли со ставки 20% на 22%

По общему правилу, с этого года исчислять НДС необходимо по ставке 22%. Однако, если вы столкнулись с переходящими поставками и оплатами, то возможны варианты. Рассмотрим каждый случай подробнее.

Отгрузили товар или часть товара в 2025 году, а оплата пройдет в 2026 году

По общему правилу, с этого года исчислять НДС необходимо по ставке 22%. Однако, если вы столкнулись с переходящими поставками и оплатами, то возможны варианты. Рассмотрим каждый случай подробнее.

Отгрузили товар или часть товара в 2025 году, а оплата пройдет в 2026 году

В такой ситуации компаниям или ИП необходимо было исчислить НДС при отгрузке товара в 2025 году по ставке 20%. При оплате товаров в 2026 году ничего пересчитывать не нужно, поскольку оплата товаров после отгрузки не формирует налоговую базу по НДС (ст. 154 НК). Покажем на примере. Пример: компания заключила договор на поставку товаров в ноябре 2025 года. В договоре была предусмотрена постоплата — в течение 5 рабочих дней после отгрузки товара. Организация 30 декабря отгрузила товары на сумму 6 000 000 ₽, в том числе НДС, а оплату за них контрагент перечислил уже в январе. В таком случае НДС составит 1 000 000 ₽ (6 000 000 ₽ х 20/120) и налог продавец включит в декларацию за IV квартал 2025 года. На практике также встречаются ситуации, когда часть товара отгружают в 2025 году, а оставшуюся партию в 2026 году. В таком случае по товарам, отгруженным в 2025 году НДС рассчитывайте по ставке 20%, а тем, что отгрузили в 2026 году — по ставке 22%. Учтите, что из-за изменения ставки НДС, возможно, компании или ИП придется заключить с контрагентом дополнительное соглашение. Но это зависит от того, какие условия прописаны в договоре. Например, если в договоре указано, что цена за товары определяется в спецификациях, то непосредственно в них будет указана стоимость товара и новая ставка НДС. То есть подписывать допсоглашение в этой ситуации не нужно. Когда в договоре прописано, что цена включает НДС, то заключать допсоглашение также не потребуется. Исключение — указали размер ставки 20%. В таком случае необходимо прописать новый размер ставки НДС.

Получили предоплату в 2025 году, а отгрузили товар в 2026 году

Если компания или ИП получили предоплату в 2025 году, то авансовый НДС необходимо было исчислить по ставке 20/120. Поскольку с 1 января 2026 года действует новая ставка НДС — 22%, то соответственно при отгрузке товара налог необходимо исчислить уже по новой ставке. При этом при отгрузке товара продавец вправе заявить авансовый НДС к вычету в сумме, в которой ранее исчислил его по расчетной ставке 20/120, а покупатель должен восстановить авансовый НДС в аналогичном размере. На практике возможна ситуация, когда продавец и покупатель договариваются, что в связи с изменением ставки НДС с начала года, покупателю необходимо доплатить НДС по предоплате в размере 2%. Если покупатель доплатил налог после 1 января 2026, то сумма рассматривается как доплата авансового НДС. Продавцу в таком случае необходимо выставить корректировочный счет-фактуру на разницу между показателем суммы налога, рассчитанному по ставке 20/120, и показателем суммы налога, рассчитанной с учетом размера доплаты налога. В случае, когда покупатель решил доплатить 2% до 1 января 2026 года, то эта сумма уже рассматривается как дополнительная оплата стоимости и с нее надо исчислить НДС по ставке 20/120. В такой ситуации продавцу также можно выставить корректировочный счет-фактуру, но уже на разницу между показателями счета-фактуры на аванс с применением ставки 20/120 и показателями после изменения стоимости товаров также с применением налоговой ставки в размере 20/120.Такой позиции придерживается ФНС (письма от 29.12.2025 № СД-4-3/11802@ и от 23.10.2018 № СД-4-3/20667@). Покажем на схеме ниже. Схема 1. Как действовать, если покупатель доплатил авансовый НДС из-за изменения ставки

Оказали длящуюся услугу в 2025 году, а документы составили/получили в 2026 году