Переход на уплату НДС или на ставку 22%: как исчислять налог по переходящим поставкам и платежам

Перешли со ставки 20% на 22%
По общему правилу, с этого года исчислять НДС необходимо по ставке 22%. Однако, если вы столкнулись с переходящими поставками и оплатами, то возможны варианты. Рассмотрим каждый случай подробнее.
Отгрузили товар или часть товара в 2025 году, а оплата пройдет в 2026 году
В такой ситуации компаниям или ИП необходимо было исчислить НДС при отгрузке товара в 2025 году по ставке 20%. При оплате товаров в 2026 году ничего пересчитывать не нужно, поскольку оплата товаров после отгрузки не формирует налоговую базу по НДС (ст. 154 НК). Покажем на примере.
Пример: компания заключила договор на поставку товаров в ноябре 2025 года. В договоре была предусмотрена постоплата — в течение 5 рабочих дней после отгрузки товара. Организация 30 декабря отгрузила товары на сумму 6 000 000 ₽, в том числе НДС, а оплату за них контрагент перечислил уже в январе. В таком случае НДС составит 1 000 000 ₽ (6 000 000 ₽ х 20/120) и налог продавец включит в декларацию за IV квартал 2025 года.
На практике также встречаются ситуации, когда часть товара отгружают в 2025 году, а оставшуюся партию в 2026 году. В таком случае по товарам, отгруженным в 2025 году НДС рассчитывайте по ставке 20%, а тем, что отгрузили в 2026 году — по ставке 22%.
Учтите, что из-за изменения ставки НДС, возможно, компании или ИП придется заключить с контрагентом дополнительное соглашение. Но это зависит от того, какие условия прописаны в договоре. Например, если в договоре указано, что цена за товары определяется в спецификациях, то непосредственно в них будет указана стоимость товара и новая ставка НДС. То есть подписывать допсоглашение в этой ситуации не нужно. Когда в договоре прописано, что цена включает НДС, то заключать допсоглашение также не потребуется. Исключение — указали размер ставки 20%. В таком случае необходимо прописать новый размер ставки НДС.
Получили предоплату в 2025 году, а отгрузили товар в 2026 году
Если компания или ИП получили предоплату в 2025 году, то авансовый НДС необходимо было исчислить по ставке 20/120. Поскольку с 1 января 2026 года действует новая ставка НДС — 22%, то соответственно при отгрузке товара налог необходимо исчислить уже по новой ставке. При этом при отгрузке товара продавец вправе заявить авансовый НДС к вычету в сумме, в которой ранее исчислил его по расчетной ставке 20/120, а покупатель должен восстановить авансовый НДС в аналогичном размере.
На практике возможна ситуация, когда продавец и покупатель договариваются, что в связи с изменением ставки НДС с начала года, покупателю необходимо доплатить НДС по предоплате в размере 2%. Если покупатель доплатил налог после 1 января 2026, то сумма рассматривается как доплата авансового НДС. Продавцу в таком случае необходимо выставить корректировочный счет-фактуру на разницу между показателем суммы налога, рассчитанному по ставке 20/120, и показателем суммы налога, рассчитанной с учетом размера доплаты налога.
В случае, когда покупатель решил доплатить 2% до 1 января 2026 года, то эта сумма уже рассматривается как дополнительная оплата стоимости и с нее надо исчислить НДС по ставке 20/120. В такой ситуации продавцу также можно выставить корректировочный счет-фактуру, но уже на разницу между показателями счета-фактуры на аванс с применением ставки 20/120 и показателями после изменения стоимости товаров также с применением налоговой ставки в размере 20/120.Такой позиции придерживается ФНС (письма от 29.12.2025 № СД-4-3/11802@ и от 23.10.2018 № СД-4-3/20667@). Покажем на схеме ниже.
Оказали длящуюся услугу в 2025 году, а документы составили/получили в 2026 году
Для определения ставки НДС важна дата получения предоплаты или оказания услуги. Именно в этих двух случаях необходимо исчислить НДС. По длящимся услугам налоговую базу определяют в последний день квартала, в котором исполнитель их оказал (письмо Минфина от 10.02.2025 № 03-07-11/11276). Поэтому применяйте ставку 20%, а не 22%. В такой ситуации никакие корректировки вносить не нужно.
Перешли на уплату НДС на УСН при утрате права на автоматическое освобождение
Если компания или ИП на УСН в 2025 году применяли автоматическое освобождение от НДС, но их доходы превысили 20 млн ₽, то с 2026 года такой бизнес должен платить НДС в бюджет. По какой ставке это делать — пониженной (5% или 7%) или стандартной (10% или 20%) организации и предприниматели определяют самостоятельно.
При этом на практике возможны ситуации, когда товары отгрузили еще в период применения автоматического освобождения от НДС, а оплату получили в 2026 году или же получили предоплату в 2025 году, а товары отгрузили в 2026. Как действовать в этих случаях, рассмотрим подробнее.
Получили аванс в 2025 году, а товар отгрузили в 2026
Поскольку в период получения аванса компания или ИП на УСН применяли автоматическое освобождение от НДС, то исчислять налог с аванса не было необходимости. Другое дело отгрузка товара. В этом случае необходимо будет исчислить НДС, но здесь может возникнуть проблема. Заключается она в том, чтобы разрешить, на кого фактически ляжет уплата НДС — покупателя или продавца. Самая простая ситуация — в договоре это прямо прописано, например, что стоимость включает НДС. В таком случае продавец исчисляет налог по ставке 5/105, 7/107, 10/110 или 22/122 в зависимости от того, по какой ставке он определяет налог. Когда в договоре четко не определено, будет ли покупатель доплачивать НДС или стоимость уже включает налог, то ФНС рекомендует исходить из того, что цена договора включает в себя НДС (п. 16 новых Методических рекомендаций из письма ФНС от 30.12.2025 № СД-4-3/11836@).
При этом стороны могут разрешить эту спорную ситуацию в суде. Так, продавец вправе обратиться в суд и потребовать увеличения цены в пределах половины суммы НДС (постановление Конституционного Суда от 25.11.2025 № 41-П). Затем продавцу нужно будет скорректировать сумму НДС с учетом вступившего в силу решения суда. Исключение — сделки с физлицами, которые приобретают товары для личного пользования.
Отгрузили товар в 2025 году, а оплату получили в 2026
Раз компания или ИП применяли автоматическое освобождение от НДС в 2025 году, то исчислять налог при отгрузке товаров было не нужно. А оплата после отгрузки товаров роли для определения НДС не играет, она не формирует базу по НДС. Получается, что в таком случае исчислять и платить НДС в бюджет не нужно. Такой позиции придерживается и Минфин (письмо от 03.10.2024 № 03-07-11/95799).
