Выбор СНО и чистая прибыль: почему ставка 5% может «съесть» вашу маржу быстрее, чем 22%

Эта статья обязательна к прочтению, если вы:
Селлер на маркетплейсах (Ozon, WB) с доходом от 20 млн руб. (это новый порог, после которого в 2026 году бизнес теряет освобождение от НДС).
Импортер, который платит НДС на таможне «живыми» деньгами.
Производитель, планирующий масштабирование в 2026 году.
Ключевой дедлайн — 25 апреля
Сдача декларации по НДС за первый квартал 2026 года — это точка, после которой менять решение становится сложно. Нормативный срок сдачи отчетности — 25 апреля (п. 5 ст. 174 НК).
В 2026 году 25 апреля выпадает на субботу, поэтому сроки распределяются так:
Сдача декларации (документы). Срок переносится на первый рабочий день — 27 апреля 2026 (понедельник).
Уплата налога (деньги). С введением ЕНС установлен единый срок уплаты — 28 апреля 2026 (вторник). Налог уплачивается равными долями в течение трех месяцев после отчетного квартала.
Выбор ставки в этой декларации (5%, 7% или 22%) юридически фиксирует вашу налоговую стратегию (п. 8–9 ст. 164 НК; основная ставка 22% — п. 3 ст. 164 НК).
Закон загоняет бизнес в жесткие рамки:
Правило 12 кварталов. Выбрав спецставку (5% или 7%), вы обязаны применять ее не менее 12 последовательных кварталов (п. 9 ст. 164 НК). В общем случае добровольно «передумать» и перейти на общеустановленную ставку 22% с вычетами нельзя.
Исключение для новичков. Для тех, кто впервые начал применять спецставку 5%/7%, предусмотрена возможность однократно отказаться от нее и перейти на общеустановленные ставки в течение первых четырех кварталов применения (переходные положения: подп. «е» п. 8 ст. 2 закона от 28.11.2025 № 425‑ФЗ).
Цена ошибки. Если вы упустите возможность перехода, ошибочно выбранная ставка будет напрямую «съедать» вашу маржу на протяжении трех лет. Вы окажетесь в финансовой ловушке: работать в минус придется 36 месяцев подряд, так как закон запрещает менять режим досрочно.
Собственник должен быть уверен в модели. Если вы сомневаетесь в структуре будущих затрат (импорт, логистика, доля расходов с НДС), это повод сравнивать спецставки с вариантом общеустановленной ставки 22% и вычетами, а не выбирать «самую маленькую цифру».
Ошибка делегирования: почему бухгалтер не стратег
Типичная ошибка владельца — переложить выбор режима на бухгалтера. Задача бухгалтера — фиксировать факты прошлого и сдавать отчеты без ошибок. Задача собственника — прогнозировать прибыль и оценивать риски будущего.
Чтобы выбрать систему верно, вам нужно оцифровать три показателя, которые бухгалтерия обычно не считает:
Реальная маржинальность товара (выдержит ли она налог с оборота?).
Оборачиваемость капитала (хватит ли денег при кассовых разрывах?).
Доля импорта и услуг с НДС (насколько важны вычеты и сколько входного НДС вы не сможете принять при спецставках?).
Выбор «безопасного» варианта глазами бухгалтерии часто снижает чистую прибыль бизнеса.
«Предприниматели часто выбирают систему налогообложения так: посмотрели на ставку, сравнили цифры — и приняли решение. Но ставка сама по себе ничего не говорит. Важно, как режим влияет на маржу, на оборотные средства, на структуру клиентов и поставщиков. Поэтому систему налогообложения нельзя выбирать “по ощущениям” или по совету. Ее нужно моделировать на собственных цифрах: с учетом оборота, маржи, импорта и планов роста. Только тогда видно реальную картину — сколько бизнес заработает, а не просто сколько заплатит налогов». — Евгений Чупанов, основатель и руководитель ЦФУ ГРУПП.
Если вы не уверены, что текущий учет позволяет собрать эти данные корректно, имеет смысл привлечь внешнюю экспертизу
Специалисты помогут оцифровать бизнес-процессы и построить точный прогноз налоговой нагрузки на 3 года вперед
Парадокс ставок 2026 года: когда 22% выгоднее 5%
Многие предприниматели даже не знают, что могут остаться на УСН, но применять общую ставку НДС 22%. Это позволяет принимать входной НДС к вычету, не переходя на сложную ОСН с налогом на прибыль.
Спецставка 5% кажется выгоднее («5 меньше 22»), но она не дает права на вычет «входного» НДС (подп. 8 п. 2 ст. 170 НК). Налог платится со всего оборота, а входной НДС сгорает в расходах.
Мы свели ключевые условия в таблицу (пороговые значения приведены с учетом коэффициента 1,090):
Условие сравнения
Ставка 5%
Ставка 7%
Ставка 22% (общеустановленная)
Лимит по доходу
до 272,5 млн руб. (250 × 1,090)
до 490,5 млн руб. (450 × 1,090)
В рамках УСН — до 490,5 млн руб.; на ОСН — без лимита
Вычеты по НДС
Нет права на вычет входного НДС; он включается в стоимость/расходы
Нет права на вычет входного НДС; он включается в стоимость/расходы
Есть право на вычеты при корректной первичке (ст. 171–172 НК)
Срок фиксации
12 кварталов (п. 9 ст. 164 НК)
12 кварталов (п. 9 ст. 164 НК)
Нет правила «12 кварталов» как у спецставок
Каким бизнесам подходит больше всего
Высокая маржа, мало расходов с НДС
Крупный оборот, относительно низкая доля входного НДС
Низкая/средняя маржа, много импорта и расходов с НДС
Математика проста: если входящий НДС по таможне, логистике и поставщикам сопоставим (это возможно например, тогда , когда вы закупаете большие партии товара в склад , и платите таможенный НДС авансом ) с начисленным НДС, общеустановленная ставка 22% может оказаться выгоднее спецставки 5%.
«Самая дорогая ошибка сегодня — выбирать систему налогообложения по принципу “где ставка меньше”. В 2026 году бизнес выбирает не процент, а финансовую модель на 12 кварталов, целых три года вперед. Если не посчитать влияние НДС на маржу и оборотный капитал, можно формально снизить ставку, но фактически зафиксировать снижение прибыли на весь период действия режима. Налог сегодня — это не про отчетность, это про стратегию роста» — Евгений Чупанов, основатель и руководитель ЦФУ ГРУПП.
Миф об ОСН и влияние налога на прибыль 25%
Импортеры часто думают: «Перейду на ОСН, буду принимать НДС к вычету — это выгодно». Это иллюзия. При прочих равных условиях вы платите те же 22% НДС, разница лишь в моменте уплаты.
Главная угроза ОСН — заморозка оборотных средств:
При импорте вы платите НДС на таможне авансом («живыми» деньгами) со всей стоимости партии.
Возмещение из бюджета происходит только через 3–4 месяца после камеральной проверки.
В альтернативных моделях (например, УСН) вы платите налог по факту продаж и пользуетесь капиталом весь период.
Без моделирования cash flow переход на ОСНО может привести к кассовым разрывам даже у прибыльной компании.
Скрытая угроза для селлеров: комиссии Ozon и WB
Торговля на маркетплейсах — минное поле для тех, кто считает налоги «по поступлениям на карту». В типовой агентской модели (когда площадка действует как агент/комиссионер) налоговая база по УСН формируется по правилам ст. 346.15 НК: доходом признается сумма реализации, а комиссия площадки учитывается отдельно (как расход — если ваш объект «доходы минус расходы»).
Посмотрите, как одна ошибка в расчетах может привести к доначислениям:
Показатель
Ошибочный подход (кассовый)
Законный подход (НК)
Цена товара для клиента
1 000 руб.
1 000 руб.
Комиссия MP (20%)
200 руб. (удержано)
200 руб. (ваш расход)
Пришло на счет
800 руб.
800 руб.
База для налога
800 руб. (ошибка)
1 000 руб.
Последствия
Недоимка + штраф (обычно 20%; ст. 122 НК) + пени (ст. 75 НК)
Корректная база и документы
Ваша финансовая модель должна учитывать комиссии и удержания как расходную часть. Иначе эффективная ставка налога будет выше плановой.
Эксперты ЦФУ ГРУПП специализируются на построении безопасных финансовых моделей для торгового бизнеса
Мы не гадаем, а проводим точные расчеты: учитываем ставки 2026 года, моделируем выход за лимиты и находим законные способы снижения нагрузки
Практический кейс: консолидация и амнистия
2026 год — ключевой период для выбора структуры. Один из наших клиентов планировал переходить на ОСН, будучи уверенным, что это выгоднее для импорта.
Мы провели расчет по 4 сценариям, включая льготные региональные ставки УСН (например, УСН 1%). Оказалось, что для его модели (ИП + «белый» карго) оптимальным вариантом стала УСН 1% + НДС 5%, а не ОСН и не ставка 22%.
Но для другого клиента с высокой долей официального импорта расчет показал обратное — выгоду ставки 22%. Пример расчета по НДС:
Показатель
Сценарий: УСН + НДС 5%
Сценарий: УСН + НДС 22%
Выручка (без НДС)
20 000 000 ₽
20 000 000 ₽
НДС к начислению
1 000 000 ₽
4 400 000 ₽
Вычет входящего НДС
0 ₽ (нет права на вычет входного НДС)
3 500 000 ₽
Итого НДС к уплате
1 000 000 ₽
900 000 ₽
Разница
—
100 000 ₽ в пользу 22% при этих вводных
Вывод: универсального решения нет. Выигрывает тот, кто считает.
Чек-лист: готовы ли вы к решению
Прежде чем подавать уведомление в налоговую, ответьте на 3 вопроса:
Вы точно знаете долю входного НДС в себестоимости каждого товара?
Вы посчитали нагрузку с учетом полной комиссии маркетплейсов, а не выплат?
Вы уверены, что не «вылетите» за лимиты через полгода?
Если хотя бы где-то ответ «нет» или «не знаю» — вам нужен точный расчет.
Заберите инструмент для самостоятельного расчета
Мы подготовили автоматизированную таблицу-калькулятор, которая учитывает комиссии маркетплейсов, импортный НДС и актуальные ставки. Переходите в бот, вносите свои цифры и сравнивайте сценарии
Реклама: ООО «ЦФУ», ИНН: 2536249177, erid: 2W5zFGv3X4V
