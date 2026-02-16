Выбор СНО и чистая прибыль: почему ставка 5% может «съесть» вашу маржу быстрее, чем 22%

Парадокс ставок 2026 года: когда 22% выгоднее 5%

Многие предприниматели даже не знают, что могут остаться на УСН, но применять общую ставку НДС 22%. Это позволяет принимать входной НДС к вычету, не переходя на сложную ОСН с налогом на прибыль.

Спецставка 5% кажется выгоднее («5 меньше 22»), но она не дает права на вычет «входного» НДС (подп. 8 п. 2 ст. 170 НК). Налог платится со всего оборота, а входной НДС сгорает в расходах.

Мы свели ключевые условия в таблицу (пороговые значения приведены с учетом коэффициента 1,090):

Условие сравнения Ставка 5% Ставка 7% Ставка 22% (общеустановленная) Лимит по доходу до 272,5 млн руб. (250 × 1,090) до 490,5 млн руб. (450 × 1,090) В рамках УСН — до 490,5 млн руб.; на ОСН — без лимита Вычеты по НДС Нет права на вычет входного НДС; он включается в стоимость/расходы Нет права на вычет входного НДС; он включается в стоимость/расходы Есть право на вычеты при корректной первичке (ст. 171–172 НК) Срок фиксации 12 кварталов (п. 9 ст. 164 НК) 12 кварталов (п. 9 ст. 164 НК) Нет правила «12 кварталов» как у спецставок Каким бизнесам подходит больше всего Высокая маржа, мало расходов с НДС Крупный оборот, относительно низкая доля входного НДС Низкая/средняя маржа, много импорта и расходов с НДС

Математика проста: если входящий НДС по таможне, логистике и поставщикам сопоставим (это возможно например, тогда , когда вы закупаете большие партии товара в склад , и платите таможенный НДС авансом ) с начисленным НДС, общеустановленная ставка 22% может оказаться выгоднее спецставки 5%.