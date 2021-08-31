Недобросовестность и невозможность уплаты не доказали: суд отменил обеспечительные меры инспекции

По итогам выездной проверки организации доначислили налоги, пени и штрафы на значительную сумму. Ей запретили отчуждать или передавать в залог имущество без разрешения налоговиков. В решении о принятии обеспечительных мер инспекция указала:

- на признаки недобросовестности (минимизация налоговых обязательств, рост кредиторской задолженности, уменьшение чистых активов);

- обстоятельства, которые говорят о том, что организации сложно исполнить решение о привлечении к ответственности (доначисленные налоги, пени и штрафы вместе с "кредиторкой" превысили 50% балансовой стоимости имущества).

Однако налоговики не смогли доказать, что:

- без обеспечительных мер организация могла не выполнить обязательства;

- она пыталась скрыть или передать кому-либо имущество, уклониться от уплаты налогов.

Суды пришли к выводу: признаков недобросовестности в решении нет. Они отметили: значительная сумма доначислений не доказывает, что организация не сможет выполнить обязательства.

Споры об обеспечительных мерах встречаются в судебной практике. Так, мы уже писали о случае, когда суд пришел к выводу, что рост кредиторской задолженности и продажа имущества не всегда оправдывают эти меры.

Постановление АС Поволжского округа от 13.07.2021 по делу N А06-6058/2020