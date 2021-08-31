И еще про факсимиле...

Минфин запрещает учитывать на УСН расходы по акту с факсимиле

Разъяснения касаются акта выполненных работ. Финансисты отметили: один из обязательных реквизитов первичных документов - подпись ответственного лица. Хотя ГК РФ позволяет использовать факсимиле, платежные документы и документы с финансовыми последствиями нужно подписывать собственноручно.

Такой же подход у Минфина к факсимиле при расчете налога на прибыль.

Отметим: недавно ВС РФ не стал пересматривать вывод нижестоящих судов о том, что для вычета НДС на "первичке" и счетах-фактурах должны быть собственноручные подписи.

Письмо Минфина России от 10.06.2021 N 03-11-11/45946