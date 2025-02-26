Типовое рабочее место для электронной подписи: как организовать и оптимизировать

Электронная подпись стала неотъемлемым инструментом в цифровом документообороте. Она активно используется как компаниями, так и частными лицами для решения различных задач.
Предприниматель заключает договор с другим юридическим лицом.
Юрист подает жалобы и заявления в судебные и иные государственные органы.
Специалист по кадрам отправляет приказы руководителя дистанционным сотрудникам.
Делопроизводитель организует длительное хранение электронных документов компании.
Мы используем термин «электронная подпись», имея в виду усиленную квалифицированную электронную подпись (далее — УКЭП). Именно УКЭП позволяет признавать равнозначность электронных документов документам на бумажном носителе без заключения дополнительного соглашения сторон.
Электронная подпись нужна, чтобы:
мгновенно обмениваться электронными документами онлайн, независимо от местонахождения и часового пояса;
автоматизировать работу с документами и снизить трудозатраты;
избавиться от горы бумажных документов и перейти на электронный архив.
Из чего состоит типовое рабочее место для электронной подписи
Типовое рабочее место для работы электронной подписью включает в себя следующие компоненты.
СКЗИ (криптопровайдер) — программа для осуществления криптографических операций подписи и шифрования данных, а также хранения ключей ЭП. СКЗИ встречаются программные (криптопровайдеры) и программно-аппаратные (токены и смарт-карты).
Программа для подписи — ПО, которое расширяет возможности работы криптопровайдера, предоставляя удобный интерфейс для создания и проверки электронной подписи, шифрования, электронного документооборота (далее — ЭДО).
Сертификат электронной подписи — это электронный и бумажный документ, который подтверждает связь электронной подписи с ее владельцем (человеком или организацией). Сертификат содержит сведения о его владельце, открытый ключ, информацию о сроке действия сертификата, информацию о выдавшем электронную подпись удостоверяющем центре, серийный номер сертификата и иные сведения.
Самый популярный СКЗИ в России
Многие государственные органы указывают в инструкциях криптопровайдер СКЗИ КриптоПро CSP в качестве ПО для электронного взаимодействия с ними. Он используется в информационных системах различных органов власти и компаний.
Обладает сертификатом соответствия ФСБ.
Поддерживает актуальные ГОСТ-алгоритмы ЭП и шифрования.
Работает на десктопных и мобильных операционных системах.
Для загрузки дистрибутива необходима регистрация.
Бесплатный триальный период составляет 90 дней.
Купить лицензию можно на сайте разработчика либо у партнеров, например, cryptoarm.ru.
Программа для электронной подписи
Программы для работы с электронной подписью предоставляют пользователю удобный интерфейс и широкие возможности по работе с электронными документами помимо стандартных настроек операций подписи, проверки подписи, шифрования и расшифрования файлов.
Программы для электронной подписи дают возможность:
подписывать документы, выбирая нужный стандарт и вид подписи;
добавлять штамп подписи (отметку об электронной подписи) согласно ГОСТ Р 7.0.97-2016;
проверять действительность электронной подписи и целостность электронного документа.
Программа для электронной подписи устанавливается на устройство и не зависит от работоспособности сервисов оператора ЭДО. Главный плюс использования программы — доступ к подписанным и зашифрованным документам есть только у вас и у получателя после отправки. Вы полностью контролируете передачу конфиденциальной информации.
Сертифицированная программа для электронной подписи
КриптоАРМ ГОСТ 3 — сертифицированное ФСБ в составе СКЗИ КриптоПро CSP 5.0 R3 средство электронной подписи. Это не только удобный интерфейс для подписания и шифрования файлов, но и почтовый клиент с возможностью обмениваться защищенными электронными письмами и документами.
КриптоАРМ ГОСТ 3 используется:
организациями финансового сектора (банки, МФО, профессиональные участники рынка ценных бумаг и пр.);
государственными организациями и бюджетными учреждениями для сдачи отчетности;
компаниями для обращения в государственные органы, обмена конфиденциальными документами и т. д.
Программа доступна на десктопных и мобильных операционных системах, в том числе российских Аврора, Роса Мобайл, Astra Linux Mobile, РедОС М.
С помощью КриптоАРМ ГОСТ 3 можно:
подписывать и шифровать электронные письма и документы;
проверять действительность подписи писем и документов;
расшифровывать письма и документы;
прикладывать к пакету документов машиночитаемую доверенность (далее — МЧД);
формировать отчет о действительности подписи в формате PDF;
создавать копию PDF-файла с отметкой об электронной подписи;
работать с адресной книгой, книгой контактов;
генерировать ключи электронной подписи и запросы на выдачу сертификата.
КриптоАРМ ГОСТ
Сертифицированное средство электронной подписи
КриптоАРМ с поддержкой подписи PDF-файлов
КриптоАРМ 6 — новая версия продукта КриптоАРМ, в которой реализован мастер Подпись и защита PDF. С его помощью можно:
подписывать PDF-файлы встроенной подписью по стандарту PAdES;
сертифицировать PDF-файлы от изменений;
подписывать PDF-файлы пакетной подписью.
Подробнее о возможностях мастера Подпись и защита PDF в видеоинструкции.
КриптоАРМ ГОСТ 3 и КриптоАРМ 6 работают с криптопровайдером СКЗИ КриптоПро CSP 5.0 и российскими защищенными носителями, могут быть интегрированы в информационные системы.
Сертификат электронной подписи
Сертификат электронной подписи — документ, выданный удостоверяющим центром (далее — УЦ) либо доверенным лицом УЦ и подтверждающий принадлежность открытого ключа электронной подписи владельцу ключевой пары электронной подписи (п. 2 ст. 2 закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»).
В зависимости от статуса заявителя и сферы деятельности компании сертификат электронной подписи выдается в разных УЦ:
директора компаний, индивидуальные предприниматели и нотариусы обращаются в налоговые инспекции или к Доверенным лицам УЦ ФНС России;
лица, замещающие государственные должности, должностные лица органов власти и их подведомственных учреждений, руководители и сотрудники государственных организаций обращаются в УЦ Федерального казначейства;
руководители организаций финансового сектора и сотрудники Банка России обращаются в УЦ Банка России;
иные физические лица обращаются в аккредитованные УЦ.
Ключевая пара электронной подписи состоит из открытого и закрытого ключей.
Открытый ключ — он же ключ проверки электронной подписи. Предназначен для проверки подлинности электронной подписи. Он связан с закрытым ключом и подтверждает личность владельца. Шифрование документов происходит открытым ключом
Закрытый ключ — уникальный набор символов, который используется при создании электронной подписи и хранится в недоступном для злоумышленников защищенном носителе. Подписание документа осуществляется закрытым ключом.
Ключ электронной подписи записывается на защищенный носитель, например, Рутокен, JaCarta, ESMART и другие. Рекомендуем перед началом использования изменить пароль. Для этого установите утилиты от производителя. Компрометация закрытого ключа ЭП влечет финансовые, репутационные и юридические последствия.
Сотрудник компании или ИП обязан подписывать электронные документы от лица организации собственной УКЭП физического лица, приложив машиночитаемую доверенность (далее — МЧД). МЧД для него выдает и подписывает руководитель, имеющий право действовать от лица организации без доверенности. Создать МЧД, а также проверить ее статус можно на портале ФНС.
Как автоматизировать работу с электронной подпись
Программы для работы с электронной подписью дают возможность автоматизировать процессы подписи и шифрования без использования дополнительных компонентов. Например, КриптоАРМ экономит время при работе с ЭП с помощью Профиля подписи.
Профиль подписи — набор заранее сохраненных настроек, которые используются для подписания, архивирования и шифрования.
С помощью профиля подписи вы можете настроить подписание документов одним кликом:
Добавьте профиль подписи в мастере Подпись и шифрование.
Введите название профиля и выберите операции подписи, архивирования и шифрования.
Укажите настройки операций: место для хранения файлов, сертификаты для подписи и (или) шифрования, параметры подписи и (или) шифрования.
Сохраните созданный профиль.
При необходимости, создайте новые профили подписи для разных получателей.
В зависимости от того, куда направляются документы, настройки операций отличаются:
для подачи заявления в суд документы подписываются отсоединенной подписью ключом ЭП истца — юридического лица или индивидуального предпринимателя;
для сдачи отчетности в ЦБ отчеты подписываются ЭП подотчетной организации и шифруются открытым ключом ЭП Банка России;
для обмена документами с партнерами и контрагентами документы подписываются ключом ЭП организации-отправителя и шифруются ключом ЭП организации-получателя.
В дальнейшем вы выбираете профиль подписи с нужными настройками, загружаете документы и подтверждаете совершение операции.
Также КриптоАРМ предоставляет возможность автоматизировать процессы подписи и проверки подписи, шифрования и расшифрования не только на рабочем месте, но и на сервере или в информационной системе с помощью API и SDK.
Таким образом, для организации типового рабочего места для ЭП вам понадобится:
Криптопровайдер СКЗИ КриптоПро CSP 5.0.
Программа КриптоАРМ ГОСТ 3 или КриптоАРМ 6 для автоматизации работы с электронными документами.
Защищенный носитель с сертификатом ЭП.
Для подписания документов в пару кликов настройте профили подписи в КриптоАРМ.
Хотите попробовать бесплатно? Переходите на сайт cryptoarm.ru и используйте возможности программы КриптоАРМ ГОСТ 3 и КриптоАРМ 6.
КриптоАРМ ГОСТ
Сертифицированное средство электронной подписи
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