Цифровые технологии
Электронные подписи

Типовое рабочее место для электронной подписи: как организовать и оптимизировать

Многие владельцы электронной подписи задают себе вопросы, какое ПО нужно для работы с ней и можно ли упростить процесс подписания и отправки документов? Расскажем в статье, какое программное обеспечение является типовым для работы с электронной подписью и как можно автоматизировать подписание однотипных документов.

Электронная подпись стала неотъемлемым инструментом в цифровом документообороте. Она активно используется как компаниями, так и частными лицами для решения различных задач.

  • Предприниматель заключает договор с другим юридическим лицом.

  • Юрист подает жалобы и заявления в судебные и иные государственные органы.

  • Специалист по кадрам отправляет приказы руководителя дистанционным сотрудникам.

  • Делопроизводитель организует длительное хранение электронных документов компании.

Мы используем термин «электронная подпись», имея в виду усиленную квалифицированную электронную подпись (далее — УКЭП). Именно УКЭП позволяет признавать равнозначность электронных документов документам на бумажном носителе без заключения дополнительного соглашения сторон. 

Электронная подпись нужна, чтобы:

  • мгновенно обмениваться электронными документами онлайн, независимо от местонахождения и часового пояса;

  • автоматизировать работу с документами и снизить трудозатраты;

  • избавиться от горы бумажных документов и перейти на электронный архив.

Из чего состоит типовое рабочее место для электронной подписи

Типовое рабочее место для работы электронной подписью включает в себя следующие компоненты.

  1. СКЗИ (криптопровайдер) — программа для осуществления криптографических операций подписи и шифрования данных, а также хранения ключей ЭП. СКЗИ встречаются программные (криптопровайдеры) и программно-аппаратные (токены и смарт-карты).

  2. Программа для подписи — ПО, которое расширяет возможности работы криптопровайдера, предоставляя удобный интерфейс для создания и проверки электронной подписи, шифрования, электронного документооборота (далее — ЭДО).

  3. Сертификат электронной подписи — это электронный и бумажный документ, который подтверждает связь электронной подписи с ее владельцем (человеком или организацией). Сертификат содержит сведения о его владельце, открытый ключ, информацию о сроке действия сертификата, информацию о выдавшем электронную подпись удостоверяющем центре, серийный номер сертификата и иные сведения.

Самый популярный СКЗИ в России

Многие государственные органы указывают в инструкциях криптопровайдер СКЗИ КриптоПро CSP в качестве ПО для электронного взаимодействия с ними. Он используется в информационных системах различных органов власти и компаний.

  • Обладает сертификатом соответствия ФСБ.

  • Поддерживает актуальные ГОСТ-алгоритмы ЭП и шифрования.

  • Работает на десктопных и мобильных операционных системах.

Для загрузки дистрибутива необходима регистрация.

Бесплатный триальный период составляет 90 дней.

Купить лицензию можно на сайте разработчика либо у партнеров, например, cryptoarm.ru.

Программа для электронной подписи

Программы для работы с электронной подписью предоставляют пользователю удобный интерфейс и широкие возможности по работе с электронными документами помимо стандартных настроек операций подписи, проверки подписи, шифрования и расшифрования файлов.

Программы для электронной подписи дают возможность:

  • подписывать документы, выбирая нужный стандарт и вид подписи;

  • добавлять штамп подписи (отметку об электронной подписи) согласно ГОСТ Р 7.0.97-2016;

  • проверять действительность электронной подписи и целостность электронного документа. 

Программа для электронной подписи устанавливается на устройство и не зависит от работоспособности сервисов оператора ЭДО. Главный плюс использования программы — доступ к подписанным и зашифрованным документам есть только у вас и у получателя после отправки. Вы полностью контролируете передачу конфиденциальной информации.

Сертифицированная программа для электронной подписи

КриптоАРМ ГОСТ 3 — сертифицированное ФСБ в составе СКЗИ КриптоПро CSP 5.0 R3 средство электронной подписи. Это не только удобный интерфейс для подписания и шифрования файлов, но и почтовый клиент с возможностью обмениваться защищенными электронными письмами и документами.

КриптоАРМ ГОСТ 3 используется:

  • организациями финансового сектора (банки, МФО, профессиональные участники рынка ценных бумаг и пр.);

  • государственными организациями и бюджетными учреждениями для сдачи отчетности;

  • компаниями для обращения в государственные органы, обмена конфиденциальными документами и т. д.

Программа доступна на десктопных и мобильных операционных системах, в том числе российских Аврора, Роса Мобайл, Astra Linux Mobile, РедОС М.

С помощью КриптоАРМ ГОСТ 3 можно:

  • подписывать и шифровать электронные письма и документы;

  • проверять действительность подписи писем и документов;

  • расшифровывать письма и документы;

  • прикладывать к пакету документов машиночитаемую доверенность (далее — МЧД);

  • формировать отчет о действительности подписи в формате PDF;

  • создавать копию PDF-файла с отметкой об электронной подписи;

  • работать с адресной книгой, книгой контактов;

  • генерировать ключи электронной подписи и запросы на выдачу сертификата.

КриптоАРМ ГОСТ

Сертифицированное средство электронной подписи

КриптоАРМ с поддержкой подписи PDF-файлов

КриптоАРМ 6 — новая версия продукта КриптоАРМ, в которой реализован мастер Подпись и защита PDF. С его помощью можно: 

  • подписывать PDF-файлы встроенной подписью по стандарту PAdES;

  • сертифицировать PDF-файлы от изменений;

  • подписывать PDF-файлы пакетной подписью.

Подробнее о возможностях мастера Подпись и защита PDF в видеоинструкции.

КриптоАРМ ГОСТ 3 и КриптоАРМ 6 работают с криптопровайдером СКЗИ КриптоПро CSP 5.0 и российскими защищенными носителями, могут быть интегрированы в информационные системы.

Сертификат электронной подписи

Сертификат электронной подписи — документ, выданный удостоверяющим центром (далее — УЦ) либо доверенным лицом УЦ и подтверждающий принадлежность открытого ключа электронной подписи владельцу ключевой пары электронной подписи (п. 2 ст. 2 закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»).

В зависимости от статуса заявителя и сферы деятельности компании сертификат электронной подписи выдается в разных УЦ:

Ключевая пара электронной подписи состоит из открытого и закрытого ключей.

  • Открытый ключ — он же ключ проверки электронной подписи. Предназначен для проверки подлинности электронной подписи. Он связан с закрытым ключом и подтверждает личность владельца. Шифрование документов происходит открытым ключом

  • Закрытый ключ — уникальный набор символов, который используется при создании электронной подписи и хранится в недоступном для злоумышленников защищенном носителе. Подписание документа осуществляется закрытым ключом.

Ключ электронной подписи записывается на защищенный носитель, например, Рутокен, JaCarta, ESMART и другие. Рекомендуем перед началом использования изменить пароль. Для этого установите утилиты от производителя. Компрометация закрытого ключа ЭП влечет финансовые, репутационные и юридические последствия.

Сотрудник компании или ИП обязан подписывать электронные документы от лица организации собственной УКЭП физического лица, приложив машиночитаемую доверенность (далее — МЧД). МЧД для него выдает и подписывает руководитель, имеющий право действовать от лица организации без доверенности. Создать МЧД, а также проверить ее статус можно на портале ФНС.

Как автоматизировать работу с электронной подпись

Программы для работы с электронной подписью дают возможность автоматизировать процессы подписи и шифрования без использования дополнительных компонентов. Например, КриптоАРМ экономит время при работе с ЭП с помощью Профиля подписи.

Профиль подписи — набор заранее сохраненных настроек, которые используются для подписания, архивирования и шифрования.

С помощью профиля подписи вы можете настроить подписание документов одним кликом:

  1. Добавьте профиль подписи в мастере Подпись и шифрование.

  2. Введите название профиля и выберите операции подписи, архивирования и шифрования.

  3. Укажите настройки операций: место для хранения файлов, сертификаты для подписи и (или) шифрования, параметры подписи и (или) шифрования.

  4. Сохраните созданный профиль.

  5. При необходимости, создайте новые профили подписи для разных получателей.

В зависимости от того, куда направляются документы, настройки операций отличаются:

  • для подачи заявления в суд документы подписываются отсоединенной подписью ключом ЭП истца — юридического лица или индивидуального предпринимателя;

  • для сдачи отчетности в ЦБ отчеты подписываются ЭП подотчетной организации и шифруются открытым ключом ЭП Банка России;

  • для обмена документами с партнерами и контрагентами документы подписываются ключом ЭП организации-отправителя и шифруются ключом ЭП организации-получателя.

В дальнейшем вы выбираете профиль подписи с нужными настройками, загружаете документы и подтверждаете совершение операции.

Также КриптоАРМ предоставляет возможность автоматизировать процессы подписи и проверки подписи, шифрования и расшифрования не только на рабочем месте, но и на сервере или в информационной системе с помощью API и SDK.

Таким образом, для организации типового рабочего места для ЭП вам понадобится:

  • Криптопровайдер СКЗИ КриптоПро CSP 5.0.

  • Программа КриптоАРМ ГОСТ 3 или КриптоАРМ 6 для автоматизации работы с электронными документами.

  • Защищенный носитель с сертификатом ЭП.

Для подписания документов в пару кликов настройте профили подписи в КриптоАРМ.

Хотите попробовать бесплатно? Переходите на сайт cryptoarm.ru и используйте возможности программы КриптоАРМ ГОСТ 3 и КриптоАРМ 6.

КриптоАРМ ГОСТ

Сертифицированное средство электронной подписи

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