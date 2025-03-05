Тренды в области защиты данных: что ждет бизнес в 2025 году

— Сейчас все говорят об искусственном интеллекте. У него есть перспективы именно в области кибербезопасности?

— Безусловно, ИИ активно интегрируется в продукты для защиты данных. Мы наблюдаем увеличение присутствия решений, которые интегрированы в первую очередь с российскими системами YandexGPT и GigaChat от Сбера. В сфере информационной безопасности ИИ помогает с обнаружением киберугроз и обеспечивает быструю реакцию на инциденты.

— Как работает этот процесс?

— ИИ умеет анализировать образцы поведения, благодаря чему выявляются отклонения от нормы. А это уже сигнал, который свидетельствует о наличии потенциальной угрозы.

Востребованной областью применения искусственного интеллекта в сфере кибербезопасности является и автоматизация рутинных процессов. Способность систем в автоматическом режиме обновлять меры защиты, исходя из данных об угрозах, дают возможность моментально реагировать даже на новые типы кибератак. Используется ИИ и для прогнозирования хакерских нападений.

Еще одно направление, в котором ИИ находит свое применение — это обучение персонала по информационной безопасности. Здесь нейросети демонстрируют высокую эффективность. Например, они помогают создавать программы обучения, адаптированные под уровень знаний и потребности каждого сотрудника.

— Но ведь и сам искусственный интеллект может стать угрозой?

— Как это часто бывает, есть две стороны: специалисты по информационной безопасности используют ИИ для борьбы с различными угрозами, а киберпреступники — для разработки атак. Уже сейчас стало понятно, что применение нейросетей во всех сферах — процесс сложный: нужно искать баланс, работать над новыми решениями и обеспечивать непрерывное обучение.