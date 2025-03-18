Шифруй и отправляй: безопасность твоих документов в интернете

В статье рассмотрим, как организации разных сфер защищают конфиденциальные электронные документы и как можно ограничить доступ к ним с применением шифрования. Также познакомим вас с программой КриптоАРМ ГОСТ версии 3, которая помогает защитить чувствительную информацию компании и ее клиентов при хранении или передаче по электронной почте.

Финансовые и рабочие документы, данные клиентов и сотрудников всегда интересуют злоумышленников в первую очередь. Они любым способом стремятся получить их, чтобы затем шантажировать, похитить денежные средства, а в некоторых случаях испортить репутацию и скомпрометировать компанию. Фишинг, вирусы, трояны, прочее вредоносное ПО — лишь малая часть средств, которые используют злоумышленники.

Компании защищают свои данные с помощью:

установки антивирусного ПО;

использования систем контроля доступа;

установки межсетевых экранов и сканеров трафика;

соблюдения требований информационной безопасности.

А еще с помощью шифрования данных.

Шифрование — это способ преобразования информации так, чтобы посторонние люди не могли ее прочитать.

Шифрование информации

Основная цель шифрования — обеспечить конфиденциальность, то есть защитить информацию от третьих лиц во время хранения или при передаче по незащищенным каналам связи.

Сегодня за утечку персональных данных или коммерческой тайны виновные несут юридическую ответственность. Поэтому важно использовать те методы и средства, которые гарантируют высокий уровень защиты при работе с документами, содержащими подобные сведения.