Как выбрать СКЗИ: руководство для бухгалтеров

Введение. Зачем бухгалтеру СКЗИ
Бухгалтеры каждый день работают с конфиденциальными данными: сдают отчетность в налоговую, обмениваются документами с контрагентами, подписывают договоры и платежные поручения. При этом важно не только удобство электронного документооборота, но и его безопасность. Здесь на помощь приходят средства криптографической защиты информации (СКЗИ).
СКЗИ — это специальные программные и аппаратные решения, которые защищают данные при передаче и хранении. Они шифруют информацию, делая ее недоступной для посторонних, и генерируют электронную подпись (ЭП), которая придает документам юридическую силу.
Для бухгалтера СКЗИ — это не просто инструмент, а необходимость. Вот почему:
Безопасная сдача отчетности. Государственные органы — ФНС, СФР, Росстат — принимают отчетность с квалифицированной электронной подписью (КЭП). Без СКЗИ бухгалтер не сможет провести никаких действий с ЭП — в том числе отправить декларации или расчеты в установленные сроки.
Защита документооборота. При обмене актами, накладными, договорами важно подтвердить их подлинность и неизменность. Электронная подпись на основе СКЗИ гарантирует, что документ не был изменен после подписания, и идентифицирует отправителя, исключая мошенничество.
Работа с государственными системами. Некоторые сферы бизнеса — например, торговля маркированными товарами, алкоголем — подключаются к государственным системам «Честный ЗНАК», ЕГАИС. Для работы в них также требуется усиленная ЭП, которую генерируют СКЗИ.
СКЗИ — это фундамент защищенного электронного документооборота. Без них бухгалтер не сможет ни отчитаться перед государством, ни безопасно взаимодействовать с партнерами. В следующих разделах мы разберем, как выбрать подходящее решение под конкретные задачи компании.
Нормативная база СКЗИ
Государственная политика и нормативно-правовая база России регулируют использование, сертификацию и эксплуатацию СКЗИ. Ниже — основные законодательные акты, определяющие условия и принципы работы с СКЗИ.
Приказ ФАПСИ от 13.06.2001 № 152. Первостепенную основу для использования СКЗИ заложил приказ ФАПСИ № 152. Он формулирует условия для безопасной обработки, хранения и передачи данных с применением тех СКЗИ, которые прошли сертификацию. После упразднения ФАПСИ в 2003 году указом Президента функции этой службы передали ФСБ.
Приказ ФСБ РФ от 09.02.2005 № 66 (Положение ПКЗ-2005). Регламентирует всю совокупность процессов, связанных с созданием и эксплуатацией криптографических средств. Положение устанавливает стандарты, которые должны соблюдать все участники рынка криптографии.
Закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ. Определяет виды ЭП, их легитимность и правомочность, а также работу удостоверяющих центров.
Закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ. Устанавливает принципы работы с информацией, условия ее защиты, регулирует вопросы доступа, распространения и охраны данных.
Приказ ФСБ от 10.07.2014 № 378. Формирует требования к организации защиты персональных данных в информационных системах персональных данных (ИСПДН). Приказ описывает комплекс необходимых организационных и технических мер для обеспечения конфиденциальности, целостности и доступности обрабатываемых сведений.
Приказ ФСБ от 24.10.2022 № 524. Устанавливает требования по защите информации для использования криптографических средств в рамках государственных информационных систем (ГИС).
Какие СКЗИ бывают? Топ-5 популярных решений
Ниже представлен обзор популярных решений в области СКЗИ, используемых на российском рынке.
КриптоПро CSP. Занимает лидирующую позицию на российском рынке СКЗИ. Это решение, разработанное компанией «КриптоПро», представляет собой линейку криптографических утилит, известных как криптопровайдеры. Они интегрируются в различные программы, чтобы обеспечить генерацию электронной подписи (ЭП) и работу с сертификатами.
Одно из ключевых преимуществ КриптоПро CSP — его совместимость с большинством ПО. Решение широко используется для сдачи налоговой отчетности, в системах клиент-банк. КриптоПро CSP сертифицировано ФСБ России по классам КС1, КС2 и КС3.
ViPNet CSP. Это решение для создания виртуальных частных сетей (VPN) и шифрования трафика с возможностью интеграции в корпоративные системы. Криптопровайдер также сертифицирован ФСБ России.
ViPNet CSP позволяет создавать ключи электронной подписи и проверять ЭП по ГОСТ Р 34.10-2012, хешировать данные по ГОСТ Р 34.11-2012, а также шифровать и защищать информацию по другим стандартам ГОСТ.
Рутокен ЭЦП. Это программно-аппаратный комплекс в виде смарт-карты или токена, обеспечивающий надежную защиту данных. Некоторые модели Рутокен поддерживают технологию NFC и гарантируют безопасность благодаря неизвлекаемым ключам электронной подписи. Эти устройства широко применяют в сочетании со всеми популярными отечественными продуктами информационной безопасности, где требуется двухфакторная аутентификация.
Устройства Рутокен сертифицированы ФСТЭК и ФСБ, поэтому их используют в информационных системах с высокими требованиями к безопасности, в том числе в госсистемах.
КриптоАРМ ГОСТ 3. Это универсальное приложение, созданное для подписания и шифрования электронных документов с использованием УКЭП. Одно из ключевых преимуществ КриптоАРМ ГОСТ 3 — его упрощенный интерфейс, который особенно удобен для бухгалтеров и финансовых специалистов. Это приложение широко применяется для сдачи отчетности, а также для юридически значимого обмена документами с контрагентами.
Secret Disk 5. Это ПО для защиты конфиденциальной информации и персональных данных на компьютерах и ноутбуках. Одно из главных преимуществ решения — возможность его коллективного использования в сетевых средах.
Основная функциональность Secret Disk 5 включает:
защиту информации от несанкционированного доступа, где применяется шифрование данных;
внедрение двухфакторной аутентификации с использованием электронного ключа;
защиту системного раздела;
защиту конфиденциальной информации даже от администраторов системы — это гарантирует, что данные остаются приватными.
КриптоАРМ ГОСТ 3: пример надежного решения для бухгалтера
КриптоАРМ ГОСТ 3 — приложение для подписания и шифрования электронных документов, ориентированное на профессионалов в области бухгалтерии и финансов.
КриптоАРМ ГОСТ 3 сертифицирован по классам защищенности (КС1 и КС2) — это означает высокий уровень надежности и соответствие государственным стандартам. Использование СКЗИ КриптоПро CSP 5.0 R3 в качестве криптопровайдера обеспечивает надежную криптографическую защиту.
Плюсы КриптоАРМ ГОСТ 3:
Удобный интерфейс. Пользователи, особенно бухгалтеры, оценят интуитивно понятный интерфейс, который упрощает процесс подписания документов и делает его максимально доступным, даже для тех, кто не обладает техническими знаниями.
Совместимость с российскими операционными системами Astra Linux, Альт, РОСА, Ред ОС и ОСнова.
Поддержка подписи с использованием МЧД и формирование единого архива документов.
Встроенный почтовый клиент. КриптоАРМ ГОСТ 3 оснащен встроенным почтовым клиентом, который позволяет отправлять и получать конфиденциальные документы в защищенных форматах. Это упрощает рабочие процессы и обеспечивает дополнительный уровень безопасности при обмене информацией.
Поддержка популярных стандартов ГОСТ (Р 34.10-2012, Р 34.11-2012, Р 34.12-2015, Р 34.13-2015, ГОСТ 28147-89) гарантирует совместимость и безопасность при работе с документами.
КриптоАРМ ГОСТ 3 подходит для самых разных сценариев, связанных с юридически значимым обменом и обработкой информации:
Заключение контрактов и соглашений — решение обеспечивает юридическую силу документов при их подписании и защищает коммерческую тайну.
Отправка отчетности — подходит для подачи отчетности в ЦБ РФ, ФСРАР, Росреестр, ФИС ФРДО.
Обмен документами с контрагентами — упрощает защищенный обмен данными с деловыми партнерами.
Кадровый электронный документооборот — подписание приказов о приеме на работу и трудовых договоров в электронной форме с использованием сертификатов усиленной квалифицированной электронной подписи.
КриптоАРМ ГОСТ
Сертифицированное ФСБ средство электронной подписи и шифрования
Как выбрать СКЗИ? Особенности приобретения
Рассмотрим основные критерии выбора СКЗИ и особенности их приобретения.
Проверка наличия действующего сертификата ФСБ. Сертификация подтверждает, что продукт соответствует государственным стандартам безопасности. Если срок действия сертификата скоро истекает, обязательно уточните у вендора или поставщика о планах продления.
Совместимость с используемым ПО. Перед приобретением и внедрением СКЗИ убедитесь в его совместимости с вашим текущим программным обеспечением и инфраструктурой: ПО для бухучета и управления — 1С, Контур и СБИС, отечественными ОС.
Стоимость. Стоимость СКЗИ складывается из нескольких составляющих: количество необходимых лицензий, цена обновлений, которые расширяют функциональность или улучшают безопасность, услуги технической поддержки.
Условия лицензирования. Количество необходимых лицензий может зависеть от числа пользователей или рабочих мест. Убедитесь, что выбранный вариант соответствует реальным нуждам вашего предприятия и его удобно масштабировать.
Важно. Приобретать СКЗИ можно только у организаций, имеющих соответствующую лицензию. Обращайтесь к проверенным поставщикам, чтобы избежать несертифицированного или контрафактного продукта. Он может не только поставить под угрозу безопасность, но и вызвать нежелательные юридические последствия.
Перед покупкой СКЗИ проконсультируйтесь с поставщиком и проверьте актуальность сертификатов ФСБ.
Учет и эксплуатация СКЗИ: что требует закон
При работе с СКЗИ учитывайте, что необходимо:
Вести журналы учета ключей ЭП и сертификатов. Это позволяет отслеживать использование и предотвращать несанкционированный доступ.
Соблюдать сроки действия сертификатов и своевременно их обновлять, чтобы поддерживать валидность и безопасность электронных подписей.
Хранить ключи на защищенных носителях, чтобы предотвратить их компрометацию и обеспечить физическую защиту.
Назначить ответственного за СКЗИ, который будет отвечать за его эксплуатацию и контроль использования.
Разработать и соблюдать внутренние регламенты. Они определяют, кто и когда может использовать электронные подписи, устанавливают ясные процедуры для минимизации рисков и повышения безопасности.
Штрафы
За несоблюдение требований к СКЗИ организацию ждут санкции:
За нарушение порядка использования СКЗИ, несоблюдение установленных норм и процедур обращения с ними предусмотрен штраф до 50 тысяч рублей для юридических лиц (ст. 13.12 КоАП).
Использование несертифицированных СКЗИ может привести к наложению штрафа до 200 тысяч рублей (ст. 13.13 КоАП).
В случае утечки данных по причине их некачественной защиты ответственных лиц могут привлечь к уголовной ответственности по ст. 272 УК. Меры наказания включают штраф до 200 тысяч рублей или эквивалент заработка за период до восемнадцати месяцев, исправительные работы на срок до одного года, ограничение свободы или принудительные работы на срок до двух лет либо лишение свободы на тот же срок.
Даже единичное нарушение работы с СКЗИ и злоупотребление электронной подписью может привести к уголовной ответственности, крупным штрафам и возмещению ущерба. Вот несколько примеров из реальных дел:
Бухгалтер госучреждения в Дагестане использовала чужой ключ ЭП для оформления поддельных заявок на кассовые расходы. Деньги она переводила на подставные счета, обналичивала и тратила в личных целях. Сумма ущерба составила 3 млн рублей. Суд признал бухгалтера виновной по ч. 3 и 4 ст. 159 УК (мошенничество) и назначил 3 года условно, а также обязал полностью возместить ущерб.
Бухгалтер коммерческой фирмы в Московской области с помощью ЭП руководителя оформляла заказы на продукты, сигареты и другие товары, которые затем продавались через магазин ее мужа. Позже она также оплатила санаторий за счет компании. В итоге сумма ущерба составила 2,2 млн руб., в отношении бухгалтера возбудили уголовное дело.
Бухгалтер ИП в Ялте подавала в банк фальшивые ведомости о выплатах, подписанные ЭП, таким образом похитив 800 тыс. руб. Также она незаконно изготовила 10 поддельных распоряжений о переводе денег на свой личный счет — они были подписаны электронной подписью без разрешения владельца. Часть средств бухгалтер направила на погашение личного кредита. Суд приговорил ее к 2,5 годам лишения свободы условно, штрафу 100 тыс. руб. и обязал вернуть украденное.
Любое несанкционированное применение СКЗИ наказуемо. Даже если злоумышленник пытается «легализовать» украденные средства, суд взыщет ущерб и назначит реальное наказание.
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Сертифицированное ФСБ средство электронной подписи и шифрования
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