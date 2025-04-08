Не рискуйте данными: как отправлять документы по email без угрозы утечек

Ежедневно компании и их сотрудники обмениваются электронными документами: заявления и приказы, докладные и объяснительные, отчеты и запросы. Такие документы содержат персональные данные сотрудников или клиентов, коммерческую тайну бизнеса или интеллектуальную собственность компании.

Организации тщательно следят за тем, чтобы конфиденциальная информация не покидала защищенный периметр без необходимости. Конкуренты могут выведать сведения о новой разработке и первыми выпустить проект на рынок, злоумышленники — секретные данные, которые выставят компанию в неприглядном свете, а хакеры — шантажировать самим фактом доступа к информации компании.

Государство принимает законы, которые направлены на защиту подобных сведений и интересов добросовестных участников рынка.

Компании вправе установить режим коммерческой тайны и обязать сотрудников шифровать всю электронную документацию или подключаться к закрытому каналу связи.

Все операторы персональных данных обязаны соблюдать требования законодательства о защите таких сведений.

Однако бывают такие ситуации, когда приходится отправлять документы ограниченного доступа по незащищенным каналам связи. Чаще всего подобный обмен происходит по электронной почте, которая подвержена атакам со стороны злоумышленника. Проблемы могут возникнуть на стороне отправителя, на стороне получателя и даже на самом почтовом сервере.

Стороны могут:

использовать сложные пароли или двухфакторную аутентификацию для входа в почтовый аккаунт;

ограничить доступ к устройству посредством пароля;

установить антивирусное ПО;

соблюдать правила цифровой гигиены, не переходя по подозрительным ссылкам и не скачивая непроверенные файлы.

Однако все это не гарантирует перехват письма на самом почтовом сервере — злоумышленники могут вывести его из строя или получить удаленный доступ.

Получив письмо, пользователь должен быть уверен в личности отправителя и в том, что содержимое не менялось после отправки. Обе стороны заинтересованы в том, чтобы третье лицо не получило доступ к переписке.

S/MIME решает проблему защиты конфиденциальной информации при передаче по e-mail.