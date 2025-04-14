Как защитить PDF-документы с помощью электронной подписи

Почему формат PDF-документов популярен

PDF (Portable Document Format) — стандартизированный формат для хранения и распространения текстовых и графических документов, который имеет ряд преимуществ:

универсальность — независимо от операционной системы и типа устройства вид документа будет везде одинаковый, каким его сохранили перед отправкой;

компактность — файл можно сжать без потери качества содержимого;

интерактивность — в документ можно добавить фото, гиперссылки и другие интерактивные элементы;

безопасность — документы можно защитить от редактирования и ограничить доступ к содержимому с помощью электронной подписи.

PDF идеально подходит для учебников, книг, отчетов, заявлений, приказов, регламентов — в общем, всех документов, которые предполагают длительное хранение и использование.

Долговременное хранение электронных документов обеспечивается за счет конвертирования обычного PDF-файла в формат PDF/A. Уровни PDF/A-1, PDF/A-2 и PDF/A-3 предоставляют дополнительные возможности, например, добавить прозрачность или встроить произвольный файл.

Так, ФНС предлагает (приказ ФНС от 24.03.2022 N ЕД-7-26/236@) создавать электронный договор и другие договорные документы в формате PDF/A-3. В таком случае файл будет содержать информацию, которую сможет прочитать и человек (PDF), и машина (XML).