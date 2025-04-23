Как оформить МЧД на сайте ФНС 2025 году

Для чего ввели МЧД

Ранее роль доверенности выполняли сертификаты на юридическое лицо, указывающие сотрудника как представителя. Однако такой подход не обеспечивал четкой привязки полномочий к сотруднику и не позволял исключить риски манипуляций с электронными подписями. Введение МЧД устраняет эти проблемы, устанавливая требования для подтверждения полномочий, при подписании физлицом электронных документов от лица компании.

Сейчас чтобы сотрудник компании (или представитель) мог подписывать документы от имени организации, необходимо:

Получить сертификат усиленной квалифицированной электронной подписи на физлицо в одном из удостоверяющих центров, аккредитованных Минцифры России. Получить от руководителя или ИП машиночитаемую доверенность, которая дает право сотруднику подписывать нужные документы. Доверенность должна быть подписана руководителем усиленной электронной подписью юридического лица или ИП.

Важно: если сотрудник подпишет документы организации без такой доверенности, то их юридическая значимость будет под большим вопросом, информационные системы в приеме откажут, а принятые документ могут быть признаны недействительными.