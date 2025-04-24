Как бухгалтеру получить электронную подпись

Что такое электронная подпись и зачем она нужна бухгалтеру

Усиленная квалифицированная электронная подпись — электронный аналог собственноручной подписи, который создается с помощью ключевой пары и специальных криптографических программ.

В законе № 63-ФЗ выделяют:

ключ электронной подписи — закрытый ключ, который используется для создания подписи и должен быть сохранен в тайне;

ключ проверки ЭП — открытый ключ, который используется для шифрования документов и проверки действительности подписи;

сертификат ключа проверки ЭП — документ, выдаваемый удостоверяющим центром (далее — УЦ) и содержащий информацию о владельце сертификата.

Указанные элементы в совокупности представляют собой то, что записывают на защищенный носитель для последующей работы с электронными документами.

Когда мы говорим «получить УКЭП», «оформить УКЭП», «купить УКЭП», мы имеем в виду выдачу сертификата подписи его владельцу представителем аккредитованного удостоверяющего центра.

С помощью УКЭП бухгалтер подписывает финансовые документы:

договоры, акты, счета-фактуры;

налоговые декларации;

бухгалтерские справки, внутреннюю отчетность компании.

Чтобы вторая сторона (контрагент или орган власти) приняли электронные документы, подписанные бухгалтером, к ним необходимо приложить машиночитаемую доверенность (далее — МЧД).

МЧД — электронный аналог обычной доверенности, который используется в электронном документообороте с другими компаниями и госорганами.

Электронная доверенность нужна в случае, если бухгалтер — сотрудник компании или оказывает услуги как фрилансер на аутсорсе. Другими словами, если бухгалтер одновременно не является директором этой же организации (единоличным исполнительным органом), то он вправе подписывать документы от имени компании только при наличии МЧД.