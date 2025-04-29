Архивная подпись CAdES-A и хранение эл. документов

Электронный документ — это информация в электронной форме с реквизитами, которые позволяют ее идентифицировать. Одним из обязательных элементов выступает электронная подпись, действительность которой может проверить получатель документа.

Проверить статус усиленной квалифицированной подписи (далее — УКЭП) можно с помощью специальных сервисов или программ. Однако УКЭП признается действительной, если соблюдено одновременно несколько условий:

сертификат создан и выдан УЦ с действующей аккредитацией;

сертификат действителен на момент подписания или на момент проверки;

срок действия ключа проверки ЭП не истек на момент подписания или проверки;

сертификат соответствует подписи и есть подтверждение, что документ не изменялся после подписания.

Соблюдать 4 требования одновременно сложно. Наиболее частый сценарий статуса «Подпись недействительна», — это истечение срока действия сертификата УКЭП либо аннулирование сертификата самим владельцем. Сертификат действует в течение 12 или 15 месяцев, а отзыв возможен в случае компрометации закрытого ключа подписи, например, если потерял токен.

Сервисы электронного документооборота автоматически формируют отчеты при подписании документов каждой из сторон. В случае споров стороны могли аргументировать свою позицию информацией от оператора.

Однако бывают ситуации, когда стороны обмениваются электронными документами не через оператора, а посредством электронных писем или сообщений в мессенджерах.

При таких условиях возможны случаи, когда спустя некоторое время проверяют статус подписи, а программа утверждает, что подпись недействительна. Сертификат одной из сторон протух, срок действия истек буквально вчера. Как предотвратить такую ситуацию без оператора ЭДО? Как обеспечить юридическую значимость электронных документов на длительный срок?

Для решения этих вопросов нужно подписывать документы, которые могут быть в работе 5–10–15 лет или бессрочно, стандартом CAdES-A.