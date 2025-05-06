Как проверить электронную подпись в Telegram

Представьте ситуацию: вы находитесь вне офиса, получаете на телефон подписанные документы, и вам нужно срочно проверить их подлинность. Telegram-бот для проверки электронных подписей @SignKloudOne_bot справится с задачей за секунды. Быстро, надежно и полностью бесплатно. Подробнее в статье, читайте и пробуйте.

Что такое электронная подпись знают уже многие. Под капотом у электронной подписи находятся специфические криптографические и математические вычисления, алгоритмы по-другому. И чтобы подписать документ самому будьте добры:

Получить сертификат в УЦ Установить криптопровайдер Выбрать приложение или веб-сервис для подписи.

Для проверки электронной подписи даже проще. Сертификат не нужен, криптопровайдер тоже нужен, если проверку выполняет веб-сервис, например Сервис проверки ЭП на портале Госуслуг.

Как поступить, когда нужно проверить подпись, а под рукой только смартфон? Можно поискать и установить специальное мобильное приложение для электронной подписи. Либо в мобильном браузере перейти на портал Госуслуг и проверить подпись там.

Есть еще один способ! Можно проверить подпись в мессенджере Telegram, где собственно осуществляется обмен документами в силу популярности данного мессенджера у обычных пользователей. Нами был создан специальный бот @SignKloudOne_bot для проверки электронной подписи непосредственно в Telegram. Расскажем, как он работает.

Пять причин проверять ЭП в Telegram

Выбор Telegram не случаен, как никак у него в мире уже более миллиарда пользователей и в России его популярность с каждым годом только растет. В мессенджере есть группы и приватные чаты для общения и обмена данными. В числе прочих мессенджер используется как канал, транспорт для передачи документов.

Передаваемые документы могут быть заверены электронной подписью отправителя. В случае получения таких документов сразу встает вопрос, а как их проверить быстро и надежно.

Расскажем коротко о преимуществах использования бота в Telegram для проверки электронной подписи:

Удобство. Не нужно включать ноутбук или искать ПО, проверка займет секунды в вашем смартфоне. Скорость. Проверка подписи выполняется быстрее чем в популярных сервисах и приложениях. Безопасность. Бот не сохраняет ваши документы нам сервере, а хранит только статистику. Поддержка всех форматов. Бот работает с разными видами подписей CMS (PKCS#7), CAdES-T, CAdES-X Long Type 1, CAdES-A и PAdES (встроенная подпись в PDF). Бесплатно. Сервис не требует подписок или скрытых платежей.

Видео обзор от канала Cryptostore.ru

Как работает бот для проверки ЭП в Telegram?

1. Установите бот

Найдите бот “Проверка электронной подписи” в Telegram через поиск (например, @SignKloudOne_bot) и запустите его. Нажмите кнопку СТАРТ, чтобы активировать.

2. Отправьте документ с подписью для проверки

Если подпись отделенная, то отправьте два файла: сам документ и файл подписи. Альтернативный способ: загрузить в бот zip архив, внутри которого будут исходный документ и файл подписи.

Если подпись прикрепленная , загрузите файл с расширением *.sig, *.sgn, *.p7s.

Если подпись встроенная формата PAdES, загрузите PDF-документ.

3. Дождитесь результата

Бот проверит:

Действительность сертификата ЭП, отозван он либо нет.

Соответствие подписи документу, не были ли изменения после подписания.

Наличие и валидность штампов времени (для CAdES-T, CAdES-A).

Через 2-3 секунды вы получите ответ:

✅ Подпись действительна + Отчет о проверке электронной подписи.

❌ Подпись недействительна + Отчет о проверке электронной подписи.

Отчет включает подробную информацию о статусе проверки документам и о сертификатах подписи.

Какие виды электронной подписи проверяет бот?

CMS или CAdES-BES — базовая подпись без дополнительных доказательств подлинности.

CAdES-T — содержит метку доверенного времени с указанием точного времени создания подписи

CAdES-X Long Type 1 — в состав подписи включаются доказательства времени создания подписи и валидности сертификата на этот момент

CAdES-A — включает архивные метки для долгосрочного хранения.

PAdES — встроенная подпись в PDF документах, как правило вместе с графическим штампом.



Частые вопросы

Q: Бот работает с квалифицированной подписью?

Да, проверяет как квалифицированные (УКЭП), так и неквалифицированные подписи (УНЭП).

Q: Можно ли проверить подпись без интернета?

Нет, для проверки требуется доступ к сервису с которым взаимодействует бот.

Q: Что делать, если бот не распознал подпись?

Убедитесь, что вы выбрали правильный формат. Если ошибка повторяется, напишите разработчику в поддержку support@trusted.ru.

Q: Насколько это безопасно?

Бот сохраняет только результаты проверки в целях статистики, сами файлы не сохраняются. При обращении к сервису проверки подписи применяется защищенное соединение, исключая перехват данных злоумышленниками.

Заключение

Telegram-бот для проверки электронных подписей @SignKloudOne_bot — это быстрый и бесплатный способ убедиться в подлинности и валидности электронных подписей в получаемых в Telegram документов. Проверка занимает 2-3 секунды, результат оформляется в виде текстового отчета. Просто добавьте бота в чат и больше не переживайте по вопросу, как и чем вам проверить электронную подпись!

P.S. Если вы разработчик, бот открыт для интеграции с корпоративными системами через API. Подробности по почте support@trusted.ru.

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