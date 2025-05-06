Как проверить электронную подпись в Telegram

Что такое электронная подпись знают уже многие. Под капотом у электронной подписи находятся специфические криптографические и математические вычисления, алгоритмы по-другому. И чтобы подписать документ самому будьте добры:
Получить сертификат в УЦ
Установить криптопровайдер
Выбрать приложение или веб-сервис для подписи.
Для проверки электронной подписи даже проще. Сертификат не нужен, криптопровайдер тоже нужен, если проверку выполняет веб-сервис, например Сервис проверки ЭП на портале Госуслуг.
Как поступить, когда нужно проверить подпись, а под рукой только смартфон? Можно поискать и установить специальное мобильное приложение для электронной подписи. Либо в мобильном браузере перейти на портал Госуслуг и проверить подпись там.
Есть еще один способ! Можно проверить подпись в мессенджере Telegram, где собственно осуществляется обмен документами в силу популярности данного мессенджера у обычных пользователей. Нами был создан специальный бот @SignKloudOne_bot для проверки электронной подписи непосредственно в Telegram. Расскажем, как он работает.
Пять причин проверять ЭП в Telegram
Выбор Telegram не случаен, как никак у него в мире уже более миллиарда пользователей и в России его популярность с каждым годом только растет. В мессенджере есть группы и приватные чаты для общения и обмена данными. В числе прочих мессенджер используется как канал, транспорт для передачи документов.
Передаваемые документы могут быть заверены электронной подписью отправителя. В случае получения таких документов сразу встает вопрос, а как их проверить быстро и надежно.
Расскажем коротко о преимуществах использования бота в Telegram для проверки электронной подписи:
Удобство. Не нужно включать ноутбук или искать ПО, проверка займет секунды в вашем смартфоне.
Скорость. Проверка подписи выполняется быстрее чем в популярных сервисах и приложениях.
Безопасность. Бот не сохраняет ваши документы нам сервере, а хранит только статистику.
Поддержка всех форматов. Бот работает с разными видами подписей CMS (PKCS#7), CAdES-T, CAdES-X Long Type 1, CAdES-A и PAdES (встроенная подпись в PDF).
Бесплатно. Сервис не требует подписок или скрытых платежей.
Как работает бот для проверки ЭП в Telegram?
1. Установите бот
Найдите бот “Проверка электронной подписи” в Telegram через поиск (например, @SignKloudOne_bot) и запустите его. Нажмите кнопку СТАРТ, чтобы активировать.
2. Отправьте документ с подписью для проверки
Если подпись отделенная, то отправьте два файла: сам документ и файл подписи. Альтернативный способ: загрузить в бот zip архив, внутри которого будут исходный документ и файл подписи.
Если подпись прикрепленная, загрузите файл с расширением *.sig, *.sgn, *.p7s.
Если подпись встроенная формата PAdES, загрузите PDF-документ.
3. Дождитесь результата
Бот проверит:
Действительность сертификата ЭП, отозван он либо нет.
Соответствие подписи документу, не были ли изменения после подписания.
Наличие и валидность штампов времени (для CAdES-T, CAdES-A).
Через 2-3 секунды вы получите ответ:
✅ Подпись действительна + Отчет о проверке электронной подписи.
❌ Подпись недействительна + Отчет о проверке электронной подписи.
Отчет включает подробную информацию о статусе проверки документам и о сертификатах подписи.
Какие виды электронной подписи проверяет бот?
CMS или CAdES-BES — базовая подпись без дополнительных доказательств подлинности.
CAdES-T — содержит метку доверенного времени с указанием точного времени создания подписи
CAdES-X Long Type 1 — в состав подписи включаются доказательства времени создания подписи и валидности сертификата на этот момент
CAdES-A — включает архивные метки для долгосрочного хранения.
PAdES — встроенная подпись в PDF документах, как правило вместе с графическим штампом.
Частые вопросы
Q: Бот работает с квалифицированной подписью?
Да, проверяет как квалифицированные (УКЭП), так и неквалифицированные подписи (УНЭП).
Q: Можно ли проверить подпись без интернета?
Нет, для проверки требуется доступ к сервису с которым взаимодействует бот.
Q: Что делать, если бот не распознал подпись?
Убедитесь, что вы выбрали правильный формат. Если ошибка повторяется, напишите разработчику в поддержку support@trusted.ru.
Q: Насколько это безопасно?
Бот сохраняет только результаты проверки в целях статистики, сами файлы не сохраняются. При обращении к сервису проверки подписи применяется защищенное соединение, исключая перехват данных злоумышленниками.
Заключение
Telegram-бот для проверки электронных подписей @SignKloudOne_bot — это быстрый и бесплатный способ убедиться в подлинности и валидности электронных подписей в получаемых в Telegram документов. Проверка занимает 2-3 секунды, результат оформляется в виде текстового отчета. Просто добавьте бота в чат и больше не переживайте по вопросу, как и чем вам проверить электронную подпись!
P.S. Если вы разработчик, бот открыт для интеграции с корпоративными системами через API. Подробности по почте support@trusted.ru.
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