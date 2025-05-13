Как самозанятым подписывать договоры и другие документы в электронном виде

Кто такой самозанятый

Самозанятый — это человек, который работает сам на себя и платит налог на профессиональный доход. Этот налоговый режим действует в России с 2019 года и регулируется законом от 27.11.2018 № 422-ФЗ.

Самозанятый оказывает услуги, продает товары собственного производства или выполняет работы для других людей или компаний. Доход плательщика НПД за год не должен превышать 2,4 миллиона рублей.

Бизнес все чаще сотрудничает с самозанятыми. Это удобно: не нужно оформлять людей в штат, платить страховые взносы и вести кадровый учет. Самозанятых привлекают к разным задачам — разработкам сайтов, консультациям, выполнению мелких ремонтов, написанию текстов или продвижению в соцсетях. Такой вариант экономит компаниям время и деньги, позволяет быстро найти специалистов для разовых или небольших проектов.

Самозанятый не нанимает работников по трудовому договору и сам отвечает за свои налоги. С каждого вознаграждения он самостоятельно платит:

4% — если получает деньги от физических лиц;

6% — если вознаграждение пришло от организации или ИП.

Других налогов и обязательных взносов у самозанятых нет. Им не нужно платить взносы в пенсионный фонд, на медстрахование и другие обязательные платежи.