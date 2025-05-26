Бесплатная программа для работы с электронной подписью

КриптоАРМ — программа для электронной подписи и шифрования файлов со встроенным почтовым клиентом.
КриптоАРМ используют, чтобы:
подписать любой документ, в том числе PDF, сертификатом электронной подписи c юридической значимостью;
проверить подпись получаемых документов и подтвердить, что документ не был изменен после подписания;
зашифровать файлы с важными данными для обеспечения их конфиденциальности;
создать ключи и файл запроса в удостоверяющий центр для выпуска нового сертификата;
отправлять и получать защищенные письма, в которых содержимое зашифровано в адрес получателя и недоступно никому, кроме него.
Мы предлагаем три способа бесплатного использования КриптоАРМ:
временная лицензия;
без лицензии для проверки электронной подписи;
бесплатная версия программы для работы с RSA и ECDSA сертификатами ЭП.
Временная лицензия на КриптоАРМ Про
При первой установке КриптоАРМ активируется временная лицензия. Она дает возможность пользователю попробовать функционал КриптоАРМ Про бесплатно. В течение 30 дней пользователю доступна работа с российской электронной подписью (квалифицированной и неквалифицированной):
подпись и проверка подписи документов и писем;
шифрование и расшифрование файлов и писем;
генерация ключей УКЭП и УНЭП;
создание запроса на выдачу УКЭП и УНЭП.
Для корректной работы с УКЭП и УНЭП установите криптопровайдер СКЗИ КриптоПро CSP 5.0 (90 дней бесплатно).
По истечении действия временной лицензии функционал для работы с ГОСТ-алгоритмами будет недоступен.
Используйте лицензии на КриптоАРМ Про и СКЗИ КриптоПро CSP 5.0, если:
сдаете отчетность в Росалкогольтабакконтроль, ФИС ФРДО и другие госорганы онлайн;
подаете электронные заявления и иски в суды и иные контрольно-надзорные органы;
заключаете электронные договоры с российскими компаниями;
подписываете электронные документы от лица компании на основании приложенной машиночитаемой доверенности;
подписываете PDF-документы встроенной подписью.
Российские ГОСТ-алгоритмы подписи и шифрования
Электронная подпись и хеширование по ГОСТ Р 34.10-2012 и ГОСТ Р 34.11-2012.
Шифрование по ГОСТ 28147-89, ГОСТ Р 34.12-2015 Магма (ГОСТ Р 34.12-2018) и ГОСТ Р 34.12-2015 Кузнечик (ГОСТ Р 34.12-2018).
КритоАРМ Про
Универсальная программа для электронной подписи и защищенного обмена. Квалифицированная подпись, шифрование, почтовый клиент. Работает на российских ОС. 30 дней бесплатно
Проверка подписи
Используйте КриптоАРМ бесплатно без покупки лицензии в качестве средства проверки подписи. Для этого вам понадобится СКЗИ КриптоПро CSP 5.0 на устройстве.
Загрузите электронный документ в мастер Проверка и расшифрование — результат проверки будет на экране.
При наличии СКЗИ КриптоПро CSP 5.0 доступна проверка подписи любого стандарта и алгоритма.
Бесплатный КриптоАРМ для защиты информации
В новую версию КриптоАРМ встроен криптопровайдер OpenSSL. Создавайте сертификаты электронной подписи по алгоритмам RSA и ECDSA без покупки лицензии. Это надежные алгоритмы криптографии, которые подходят для защиты конфиденциальной информации, например, для обсуждения внутренних вопросов компании или для защиты переписки с контрагентом.
При использовании RSA и ECDSA сертификатов подписи письма и документы шифруются алгоритмами AES или 3DES. Эти алгоритмы применяются для защиты данных и безопасного обмена сообщениями.
Кейсы применения бесплатного КриптоАРМ
Вы можете обмениваться зашифрованными письмами:
с коллегами и подчиненными — при обсуждении задач и проектов, которые не должны попасть в руки конкурентов или злоумышленников;
с руководством — для решения вопросов по стратегии компании или при обсуждении финансовых вопросов организации;
с контрагентами — для соблюдения соглашения о неразглашении (NDA);
в частном порядке — переписываться с друзьями или родственниками, обсуждая покупки на день рождение или планы отпуск.
Использование КриптоАРМ с OpenSSL бесплатно для пользователя. Работа с электронной подписью по алгоритмам RSA или ECDSA и шифрование алгоритмами AES или 3DES не требует ввода лицензии на программу или криптопровайдер.
Как организовать обмен защищенными письмами в КриптоАРМ
Создать сертификат электронной подписи.
Обменяться сертификатом с другой стороной.
Шифровать письма перед отправкой сертификатом получателя.
Расшифровать письма своим сертификатом электронной подписи.
Скачайте КриптоАРМ и пользуйтесь его возможностями бесплатно!
КриптоАРМ
Бесплатное приложение с открытым исходным кодом для защиты ваших файлов
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