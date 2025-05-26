Бесплатная программа для работы с электронной подписью

Временная лицензия на КриптоАРМ Про

При первой установке КриптоАРМ активируется временная лицензия. Она дает возможность пользователю попробовать функционал КриптоАРМ Про бесплатно. В течение 30 дней пользователю доступна работа с российской электронной подписью (квалифицированной и неквалифицированной):

подпись и проверка подписи документов и писем;

шифрование и расшифрование файлов и писем;

генерация ключей УКЭП и УНЭП;

создание запроса на выдачу УКЭП и УНЭП.

Для корректной работы с УКЭП и УНЭП установите криптопровайдер СКЗИ КриптоПро CSP 5.0 (90 дней бесплатно).

По истечении действия временной лицензии функционал для работы с ГОСТ-алгоритмами будет недоступен.

Используйте лицензии на КриптоАРМ Про и СКЗИ КриптоПро CSP 5.0, если: