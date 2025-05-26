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Электронные подписи

Бесплатная программа для работы с электронной подписью

Хотите обмениваться защищенными письмами с клиентами и контрагентами бесплатно? Рассказываем в статье о трех способах работы в КриптоАРМ без покупки лицензии.

КриптоАРМ — программа для электронной подписи и шифрования файлов со встроенным почтовым клиентом. 

КриптоАРМ используют, чтобы:

  • подписать любой документ, в том числе PDF, сертификатом электронной подписи c юридической значимостью;

  • проверить подпись получаемых документов и подтвердить, что документ не был изменен после подписания;

  • зашифровать файлы с важными данными для обеспечения их конфиденциальности;

  • создать ключи и файл запроса в удостоверяющий центр для выпуска нового сертификата;

  • отправлять и получать защищенные письма, в которых содержимое зашифровано в адрес получателя и недоступно никому, кроме него.

Мы предлагаем три способа бесплатного использования КриптоАРМ:

  • временная лицензия;

  • без лицензии для проверки электронной подписи;

  • бесплатная версия программы для работы с RSA и ECDSA сертификатами ЭП.

Временная лицензия на КриптоАРМ Про

При первой установке КриптоАРМ активируется временная лицензия. Она дает возможность пользователю попробовать функционал КриптоАРМ Про бесплатно. В течение 30 дней пользователю доступна работа с российской электронной подписью (квалифицированной и неквалифицированной):

  • подпись и проверка подписи документов и писем;

  • шифрование и расшифрование файлов и писем;

  • генерация ключей УКЭП и УНЭП;

  • создание запроса на выдачу УКЭП и УНЭП.

Для корректной работы с УКЭП и УНЭП установите криптопровайдер СКЗИ КриптоПро CSP 5.0 (90 дней бесплатно).

По истечении действия временной лицензии функционал для работы с ГОСТ-алгоритмами будет недоступен.

Используйте лицензии на КриптоАРМ Про и СКЗИ КриптоПро CSP 5.0, если:

  • сдаете отчетность в Росалкогольтабакконтроль, ФИС ФРДО и другие госорганы онлайн;

  • подаете электронные заявления и иски в суды и иные контрольно-надзорные органы;

  • заключаете электронные договоры с российскими компаниями;

  • подписываете электронные документы от лица компании на основании приложенной машиночитаемой доверенности;

  • подписываете PDF-документы встроенной подписью.

Российские ГОСТ-алгоритмы подписи и шифрования

  • Электронная подпись и хеширование по ГОСТ Р 34.10-2012 и ГОСТ Р 34.11-2012.

  • Шифрование по ГОСТ 28147-89, ГОСТ Р 34.12-2015 Магма (ГОСТ Р 34.12-2018) и ГОСТ Р 34.12-2015 Кузнечик (ГОСТ Р 34.12-2018).

КритоАРМ Про

Универсальная программа для электронной подписи и защищенного обмена. Квалифицированная подпись, шифрование, почтовый клиент. Работает на российских ОС. 30 дней бесплатно

Проверка подписи

Используйте КриптоАРМ бесплатно без покупки лицензии в качестве средства проверки подписи. Для этого вам понадобится СКЗИ КриптоПро CSP 5.0 на устройстве.

Загрузите электронный документ в мастер Проверка и расшифрование — результат проверки будет на экране. 

Проверка подписи в КриптоАРМ

 При наличии СКЗИ КриптоПро CSP 5.0 доступна проверка подписи любого стандарта и алгоритма.

Бесплатный КриптоАРМ для защиты информации 

В новую версию КриптоАРМ встроен криптопровайдер OpenSSL. Создавайте сертификаты электронной подписи по алгоритмам RSA и ECDSA без покупки лицензии. Это надежные алгоритмы криптографии, которые подходят для защиты конфиденциальной информации, например, для обсуждения внутренних вопросов компании или для защиты переписки с контрагентом.

При использовании RSA и ECDSA сертификатов подписи письма и документы шифруются алгоритмами AES или 3DES. Эти алгоритмы применяются для защиты данных и безопасного обмена сообщениями.

Алгоритмы шифрования в КриптоАРМ

Кейсы применения бесплатного КриптоАРМ

Вы можете обмениваться зашифрованными письмами:

  • с коллегами и подчиненными — при обсуждении задач и проектов, которые не должны попасть в руки конкурентов или злоумышленников;

  • с руководством — для решения вопросов по стратегии компании или при обсуждении финансовых вопросов организации;

  • с контрагентами — для соблюдения соглашения о неразглашении (NDA);

  • в частном порядке — переписываться с друзьями или родственниками, обсуждая покупки на день рождение или планы отпуск.

Использование КриптоАРМ с OpenSSL бесплатно для пользователя. Работа с электронной подписью по алгоритмам RSA или ECDSA и шифрование алгоритмами AES или 3DES не требует ввода лицензии на программу или криптопровайдер.

Как организовать обмен защищенными письмами в КриптоАРМ

  1. Создать сертификат электронной подписи.

  2. Обменяться сертификатом с другой стороной.

  3. Шифровать письма перед отправкой сертификатом получателя.

  4. Расшифровать письма своим сертификатом электронной подписи.

Скачайте КриптоАРМ и пользуйтесь его возможностями бесплатно!

КриптоАРМ

Бесплатное приложение с открытым исходным кодом для защиты ваших файлов

Реклама: ООО «Цифровые технологии», ИНН 1215039585, erid: 2W5zFJrVCFz

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Цифровые технологии

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