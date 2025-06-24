А подпись я заберу с собой!

Жизнь не стоит на месте: сегодня вы обычный бухгалтер, а завтра — руководитель финансового отдела, который обязан отчитываться о деятельности компании перед государством. Или стали директором, действующим без доверенности от имени организации. Или уволены после проваленной аттестации сотрудников.

Рассмотрим подробнее, влияет ли ваш карьерный путь на возможность пользоваться сертификатом электронной подписи и нужно ли что-то делать компании с этим.