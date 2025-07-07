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Отпуск без авралов: как подписывать документы удалённо с КриптоАРМ в 2025 году

Отпуск без авралов: как подписывать документы удалённо с КриптоАРМ в 2025 году

Лето, жара, солнце. И непрерывная череда отпусков сотрудников в каждом отделе. Фрилансеры тоже не отказывают себе в удовольствии провести время вне дома и подальше от рабочего компьютера. Рассказываем в статье, что нужно сделать, чтобы сотрудники провели отпуск без вызовов на рабочие места, и как подписать документы удаленно в КриптоАРМ.

— А почему наш главный бухгалтер всю неделю опаздывает?

— Отпуск закончится — будет приходить вовремя.

Отпуск летом — стандартная ситуация для большинства россиян. Во время отдыха совершенно не хочется отвлекаться на рабочие задачи, отслеживать чаты и заниматься документами, лёжа на пляже, сплавляясь на байдарках или слушая экскурсовода в туристических местах.

Чтобы работа не отвлекала во время отпуска, руководство должно:

  • строить реалистичные планы для выполнения;

  • отслеживать нагрузку на отделы и сотрудников;

  • расставлять приоритеты между задачами.

В законодательстве нет прямого запрета на подписание электронных документов сотрудником, который находится в отпуске. Однако есть шанс, что вторая сторона договора (контрагент, покупатель, сотрудник) оспорят действительность документов, которые директор, главный бухгалтер или иной сотрудник с правом подписи по доверенности подписали во время своего отпуска.

Контрольно-надзорные органы могут воспринять наличие подписанных документов в даты отпуска как вызов сотрудника на работу без его согласия. Поэтому рекомендуется оформлять отзыв сотрудника из отпуска. Второй вариант, наиболее популярный — передавать полномочия по подписанию электронных документов другим сотрудникам.

Если главный бухгалтер уйдёт в отпуск и его обязанности никому не передадут, то подписывать все документы должен директор. Поэтому важно своевременно выдавать электронные доверенности, которые дают право подписывать электронные документы от имени компании при взаимодействии с контрагентами, покупателями, работниками, госорганами.

Чтобы подписать электронный договор, допсоглашение, МЧД или иной документ электронной подписью, вам понадобится:

  1. программа КриптоАРМ, например КриптоАРМ ГОСТ 3 для десктопа;

  2. криптопровайдер СКЗИ КриптоПро CSP 5.0, ознакомительный период — 90 дней;

  3. сертификат усиленной квалифицированной электронной подписи.

О КриптоАРМ

КриптоАРМ ГОСТ 3 — сертифицированное средство электронной подписи. Предназначено для работы с электронными документами и письмами на Windows, Linux, macOS. Ознакомительный период использования — 30 дней.

КриптоАРМ Mobile — приложение для подписания и шифрования электронных документов на мобильных устройствах. Ознакомительный период использования — 30 дней. Бесплатная лицензия на 90 дней для СКЗИ КриптоПро CSP 5.0 активируется автоматически после установки КриптоАРМ Mobile.

ВозможностиКриптоАРМMobile
Возможности КриптоАРМ Mobile

С помощью обеих программ:

  • подписывают электронные договоры, акты, сметы, технические задания и сметы;

  • шифруют конфиденциальную информацию в рамках соглашения о неразглашении (NDA);

  • проверяют действительность подписи полученных электронных документов;

  • подписывают машиночитаемую доверенность (МЧД);

  • создают запросы на выдачу сертификата электронной подписи.

Подписание электронных документов доступно в течение 30 дней бесплатно, а проверка подписи бесплатна всегда. Всё это делает КриптоАРМ удобным средством для работы с электронными документами.

Передача полномочий

При передаче полномочий нет разницы, кто идёт в отпуск: директор организации, действующий без доверенности, главный бухгалтер или иной сотрудник, действующие по доверенности. Порядок действий будет одинаков:

  1. Директор формирует МЧД на другого сотрудника и подписывает её электронной подписью организации.

  2. Этот сотрудник подписывает договоры, акты, ТЗ и иные документы во время отпуска основного сотрудника, прикладывая МЧД.

Подробнее про МЧД мы писали в статье «Как оформить МЧД на сайте ФНС 2025 году».

Таким образом, можно передать полномочия одного работника другому или распределить нагрузку на нескольких сотрудников. Например, полномочия директора подписывать документы в сфере трудовых отношений передать кадровику, документы с контрагентами — бухгалтерам, а документы для электронного взаимодействия с налоговой службой — руководителю финансового отдела.

КриптоАРМ ГОСТ 3

30 дней бесплатного пользования. Совместим с КриптоПро CSP 5.0. Для работы с электронными документами на компьютере

Как подписать документы в КриптоАРМ ГОСТ 3

Подробная инструкция по подписанию электронных документов в КриптоАРМ ГОСТ 3 представлена в статье «Как подписать документ электронной подписью».

Как директору подписать МЧД

МЧД — электронная доверенность, которая подтверждает полномочия на подписание электронных документов от лица компании.

Особенность подписания МЧД — отсоединённый вид подписи и наличие штампа времени. Штамп времени фиксирует информацию о дате и времени подписания электронной доверенности. Мы рекомендуем подписывать МЧД со штампом времени, поскольку сертификат УКЭП организации действует 12/15 месяцев, а доверенность может действовать гораздо дольше. Штамп времени снимает вопросы у получателя о действительности подписи МЧД по истечении срока действия сертификата УКЭП.

Для подписания МЧД подписью со штампом времени понадобится лицензия на «КриптоПро TSP Client» и адрес службы штампов времени, который можно получить в удостоверяющем центре.

Чтобы подписать МЧД в КриптоАРМ ГОСТ 3:

  1. Откройте Меню — раздел Документы — мастер Подпись и шифрование.

  2. Активируйте операцию Подписать.

  3. В Настройках операций измените стандарт подписи на CAdES-T и введите адрес TSP сервера, выберите вид подписи — Отсоединённая.

  4. Выберите сертификат организации из списка личных сертификатов и загрузите файл МЧД для подписания.

  5. Нажмите Выполнить — Продолжить.

  6. Введите пароль на защищённый носитель.

  7. Электронная доверенность подписана. Файл подписи формата SIG находится в папке с исходным файлом.

Оба файла передайте сотруднику, который будет исполнять обязанности во время отпуска другого работника.

Как сотруднику подписать документы с приложенной МЧД

После получения файлов МЧД сотрудник вправе подписывать договоры, приказы и иные документы согласно переданным полномочиям.

Чтобы подписать электронный документ и приложить МЧД:

  1. Откройте Меню — раздел Документы — мастер Подпись и шифрование.

  2. Активируйте операцию Подписать.

  3. При необходимости, в Настройках операций измените стандарт подписи, кодировку, вид подписи и формат файла подписи.

  4. В Настройках операций активируйте функцию Создавать пакет (архив) для каждого подписываемого документа.

  5. Выберите личный сертификат и файлы доверенности форматов XML и SIG.

  6. Загрузите документы для подписания.

  7. Нажмите Выполнить — Продолжить.

  8. Введите пароль на защищённый носитель.

  9. Сформирован архив, содержащий документы, подписанные УКЭП сотрудника, и файлы электронной доверенности.

Архив направляйте второй стороне: контрагенту или дистанционному сотруднику.

Отпуск фрилансера

Бухгалтер, оказывающий услуги по бухучёту по гражданско-правовому договору, самостоятельно решает, когда у него отпуск. Он не согласовывает даты с клиентами или заказчиками, так как не работает у них в штате.

Однако во время отпуска фрилансера-бухгалтера могут возникнуть форс-мажорные ситуации у его заказчиков, когда потребуется срочная консультация или отправка финансовых документов.

Также не исключаем случаи, когда к нему обращаются новые клиенты, которым нужно подготовить документы ещё вчера.

В ситуациях, когда нужно срочно отправить электронные документы, подписанные электронной подписью, в том числе приложив МЧД, рекомендуем воспользоваться КриптоАРМ Mobile.

Как фрилансеру подписать документы удалённо

  1. Подключите защищённый носитель к смартфону.

  2. Добавьте документ.

  3. Откройте мастер Подпись и шифрование в нижней части экрана. Откроются настройки профиля.

  4. Выберите операцию Подпись, личный сертификат и параметры подписи (стандарт, вид, кодировка, формат файла подписи и действия при соподписи).

  5. Нажмите Сохранить и Выполнить (стрелочка в правом нижнем углу).

  6. Для подтверждения ознакомления с содержимым подписываемых документов нажмите Продолжить.

  7. Введите пароль.

  8. Документ подписан электронной подписью. Его можно отправить второй стороне, нажав на контекстное меню и выбрав Поделиться.

Для безопасного обмена электронными документами рекомендуем шифровать файлы перед их отправкой. Это можно сделать в мобильной версии приложения. Перед шифрованием необходимо получить сертификат второй стороны и привязать его к контакту второй стороны. Подробнее рассказали в статье «Безопасная передача данных: защита информации на мобильных устройствах».

Заключение

Таким образом, для отдыха во время отпуска вы можете:

  • передать полномочия другому сотруднику с помощью МЧД, которая подписана в КриптоАРМ ГОСТ 3;

  • подписать электронные документы удалённо с помощью КриптоАРМ Mobile.

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