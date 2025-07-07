Отпуск без авралов: как подписывать документы удалённо с КриптоАРМ в 2025 году

— А почему наш главный бухгалтер всю неделю опаздывает?
— Отпуск закончится — будет приходить вовремя.
Отпуск летом — стандартная ситуация для большинства россиян. Во время отдыха совершенно не хочется отвлекаться на рабочие задачи, отслеживать чаты и заниматься документами, лёжа на пляже, сплавляясь на байдарках или слушая экскурсовода в туристических местах.
Чтобы работа не отвлекала во время отпуска, руководство должно:
строить реалистичные планы для выполнения;
отслеживать нагрузку на отделы и сотрудников;
расставлять приоритеты между задачами.
В законодательстве нет прямого запрета на подписание электронных документов сотрудником, который находится в отпуске. Однако есть шанс, что вторая сторона договора (контрагент, покупатель, сотрудник) оспорят действительность документов, которые директор, главный бухгалтер или иной сотрудник с правом подписи по доверенности подписали во время своего отпуска.
Контрольно-надзорные органы могут воспринять наличие подписанных документов в даты отпуска как вызов сотрудника на работу без его согласия. Поэтому рекомендуется оформлять отзыв сотрудника из отпуска. Второй вариант, наиболее популярный — передавать полномочия по подписанию электронных документов другим сотрудникам.
Если главный бухгалтер уйдёт в отпуск и его обязанности никому не передадут, то подписывать все документы должен директор. Поэтому важно своевременно выдавать электронные доверенности, которые дают право подписывать электронные документы от имени компании при взаимодействии с контрагентами, покупателями, работниками, госорганами.
Чтобы подписать электронный договор, допсоглашение, МЧД или иной документ электронной подписью, вам понадобится:
программа КриптоАРМ, например КриптоАРМ ГОСТ 3 для десктопа;
криптопровайдер СКЗИ КриптоПро CSP 5.0, ознакомительный период — 90 дней;
сертификат усиленной квалифицированной электронной подписи.
О КриптоАРМ
КриптоАРМ ГОСТ 3 — сертифицированное средство электронной подписи. Предназначено для работы с электронными документами и письмами на Windows, Linux, macOS. Ознакомительный период использования — 30 дней.
КриптоАРМ Mobile — приложение для подписания и шифрования электронных документов на мобильных устройствах. Ознакомительный период использования — 30 дней. Бесплатная лицензия на 90 дней для СКЗИ КриптоПро CSP 5.0 активируется автоматически после установки КриптоАРМ Mobile.
С помощью обеих программ:
подписывают электронные договоры, акты, сметы, технические задания и сметы;
шифруют конфиденциальную информацию в рамках соглашения о неразглашении (NDA);
проверяют действительность подписи полученных электронных документов;
подписывают машиночитаемую доверенность (МЧД);
создают запросы на выдачу сертификата электронной подписи.
Подписание электронных документов доступно в течение 30 дней бесплатно, а проверка подписи бесплатна всегда. Всё это делает КриптоАРМ удобным средством для работы с электронными документами.
Передача полномочий
При передаче полномочий нет разницы, кто идёт в отпуск: директор организации, действующий без доверенности, главный бухгалтер или иной сотрудник, действующие по доверенности. Порядок действий будет одинаков:
Директор формирует МЧД на другого сотрудника и подписывает её электронной подписью организации.
Этот сотрудник подписывает договоры, акты, ТЗ и иные документы во время отпуска основного сотрудника, прикладывая МЧД.
Подробнее про МЧД мы писали в статье «Как оформить МЧД на сайте ФНС 2025 году».
Таким образом, можно передать полномочия одного работника другому или распределить нагрузку на нескольких сотрудников. Например, полномочия директора подписывать документы в сфере трудовых отношений передать кадровику, документы с контрагентами — бухгалтерам, а документы для электронного взаимодействия с налоговой службой — руководителю финансового отдела.
КриптоАРМ ГОСТ 3
30 дней бесплатного пользования. Совместим с КриптоПро CSP 5.0. Для работы с электронными документами на компьютере
Как подписать документы в КриптоАРМ ГОСТ 3
Подробная инструкция по подписанию электронных документов в КриптоАРМ ГОСТ 3 представлена в статье «Как подписать документ электронной подписью».
Как директору подписать МЧД
МЧД — электронная доверенность, которая подтверждает полномочия на подписание электронных документов от лица компании.
Особенность подписания МЧД — отсоединённый вид подписи и наличие штампа времени. Штамп времени фиксирует информацию о дате и времени подписания электронной доверенности. Мы рекомендуем подписывать МЧД со штампом времени, поскольку сертификат УКЭП организации действует 12/15 месяцев, а доверенность может действовать гораздо дольше. Штамп времени снимает вопросы у получателя о действительности подписи МЧД по истечении срока действия сертификата УКЭП.
Для подписания МЧД подписью со штампом времени понадобится лицензия на «КриптоПро TSP Client» и адрес службы штампов времени, который можно получить в удостоверяющем центре.
Чтобы подписать МЧД в КриптоАРМ ГОСТ 3:
Откройте Меню — раздел Документы — мастер Подпись и шифрование.
Активируйте операцию Подписать.
В Настройках операций измените стандарт подписи на CAdES-T и введите адрес TSP сервера, выберите вид подписи — Отсоединённая.
Выберите сертификат организации из списка личных сертификатов и загрузите файл МЧД для подписания.
Нажмите Выполнить — Продолжить.
Введите пароль на защищённый носитель.
Электронная доверенность подписана. Файл подписи формата SIG находится в папке с исходным файлом.
Оба файла передайте сотруднику, который будет исполнять обязанности во время отпуска другого работника.
Как сотруднику подписать документы с приложенной МЧД
После получения файлов МЧД сотрудник вправе подписывать договоры, приказы и иные документы согласно переданным полномочиям.
Чтобы подписать электронный документ и приложить МЧД:
Откройте Меню — раздел Документы — мастер Подпись и шифрование.
Активируйте операцию Подписать.
При необходимости, в Настройках операций измените стандарт подписи, кодировку, вид подписи и формат файла подписи.
В Настройках операций активируйте функцию Создавать пакет (архив) для каждого подписываемого документа.
Выберите личный сертификат и файлы доверенности форматов XML и SIG.
Загрузите документы для подписания.
Нажмите Выполнить — Продолжить.
Введите пароль на защищённый носитель.
Сформирован архив, содержащий документы, подписанные УКЭП сотрудника, и файлы электронной доверенности.
Архив направляйте второй стороне: контрагенту или дистанционному сотруднику.
Отпуск фрилансера
Бухгалтер, оказывающий услуги по бухучёту по гражданско-правовому договору, самостоятельно решает, когда у него отпуск. Он не согласовывает даты с клиентами или заказчиками, так как не работает у них в штате.
Однако во время отпуска фрилансера-бухгалтера могут возникнуть форс-мажорные ситуации у его заказчиков, когда потребуется срочная консультация или отправка финансовых документов.
Также не исключаем случаи, когда к нему обращаются новые клиенты, которым нужно подготовить документы ещё вчера.
В ситуациях, когда нужно срочно отправить электронные документы, подписанные электронной подписью, в том числе приложив МЧД, рекомендуем воспользоваться КриптоАРМ Mobile.
Как фрилансеру подписать документы удалённо
Подключите защищённый носитель к смартфону.
Добавьте документ.
Откройте мастер Подпись и шифрование в нижней части экрана. Откроются настройки профиля.
Выберите операцию Подпись, личный сертификат и параметры подписи (стандарт, вид, кодировка, формат файла подписи и действия при соподписи).
Нажмите Сохранить и Выполнить (стрелочка в правом нижнем углу).
Для подтверждения ознакомления с содержимым подписываемых документов нажмите Продолжить.
Введите пароль.
Документ подписан электронной подписью. Его можно отправить второй стороне, нажав на контекстное меню и выбрав Поделиться.
Для безопасного обмена электронными документами рекомендуем шифровать файлы перед их отправкой. Это можно сделать в мобильной версии приложения. Перед шифрованием необходимо получить сертификат второй стороны и привязать его к контакту второй стороны. Подробнее рассказали в статье «Безопасная передача данных: защита информации на мобильных устройствах».
Заключение
Таким образом, для отдыха во время отпуска вы можете:
передать полномочия другому сотруднику с помощью МЧД, которая подписана в КриптоАРМ ГОСТ 3;
подписать электронные документы удалённо с помощью КриптоАРМ Mobile.
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