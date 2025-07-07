Отпуск без авралов: как подписывать документы удалённо с КриптоАРМ в 2025 году

— А почему наш главный бухгалтер всю неделю опаздывает?

— Отпуск закончится — будет приходить вовремя.

Отпуск летом — стандартная ситуация для большинства россиян. Во время отдыха совершенно не хочется отвлекаться на рабочие задачи, отслеживать чаты и заниматься документами, лёжа на пляже, сплавляясь на байдарках или слушая экскурсовода в туристических местах.

Чтобы работа не отвлекала во время отпуска, руководство должно:

строить реалистичные планы для выполнения;

отслеживать нагрузку на отделы и сотрудников;

расставлять приоритеты между задачами.

В законодательстве нет прямого запрета на подписание электронных документов сотрудником, который находится в отпуске. Однако есть шанс, что вторая сторона договора (контрагент, покупатель, сотрудник) оспорят действительность документов, которые директор, главный бухгалтер или иной сотрудник с правом подписи по доверенности подписали во время своего отпуска.

Контрольно-надзорные органы могут воспринять наличие подписанных документов в даты отпуска как вызов сотрудника на работу без его согласия. Поэтому рекомендуется оформлять отзыв сотрудника из отпуска. Второй вариант, наиболее популярный — передавать полномочия по подписанию электронных документов другим сотрудникам.

Если главный бухгалтер уйдёт в отпуск и его обязанности никому не передадут, то подписывать все документы должен директор. Поэтому важно своевременно выдавать электронные доверенности, которые дают право подписывать электронные документы от имени компании при взаимодействии с контрагентами, покупателями, работниками, госорганами.

Чтобы подписать электронный договор, допсоглашение, МЧД или иной документ электронной подписью, вам понадобится: