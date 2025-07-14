Отчётность в Росалкогольтабакконтроль: подписываем декларации в КриптоАРМ ГОСТ 3 без ошибок

Форма сдачи отчётности

Алкогольные декларации подаются в электронной форме и создаются в программном модуле ЕГАИС «АлкоДекларация». Подробнее о работе с ним на сайте регулятора.

Файл декларации формата XML должен быть подписан сертификатом УКЭП организации, зашифрован сертификатами органа исполнительной власти субъекта и Росалкогольтабакконтроля и заархивирован. Всё это можно сделать в КриптоАРМ ГОСТ 3.

КриптоАРМ ГОСТ 3 Работает на Windows, Linux, macOS. Сертифицирован ФСБ России. Скачайте дистрибутив

Дополнительно вам понадобится криптопровайдер СКЗИ КриптоПро CSP 5.0 с поддержкой ключевых носителей через интерфейс PKCS#11.