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Отчётность в Росалкогольтабакконтроль: подписываем декларации в КриптоАРМ ГОСТ 3 без ошибок

Отчётность в Росалкогольтабакконтроль: подписываем декларации в КриптоАРМ ГОСТ 3 без ошибок

Закончился июнь, а значит, подходит время для сдачи алкогольных деклараций за II квартал 2025 года. Рассказываем в статье, как с помощью КриптоАРМ ГОСТ 3 можно подготовить файл отчёта для загрузки на портал регулятора.

Производство и оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции подлежит строгому учёту. Участники алкогольного рынка обязаны ежеквартально сдавать декларации в Росалкогольтабакконтроль. Если не передать информацию вовремя или передать ложные сведения, то назначат административный штраф. Также возможно аннулирование лицензии в случае повторного сообщения неверных данных в декларации в течение одного года.

Кто отчитывается по алкоголю

  • Производители.

  • Организации, временно хранящие импортную продукцию.

  • Оптовые фармкомпании, в том числе поставщики.

  • Медучреждения.

  • Транспортные компании, перевозящие продукцию.

  • Оптовые продавцы.

  • Организации, продающие в розницу (кафе, рестораны, общепит, отели и др.).

  • Иные участники алкогольного рынка.

Когда отчитывается

Дедлайн для сдачи алкодеклараций:

  • за II квартал — 21 июля 2025 года;

  • за III квартал — 20 октября 2025 года;

  • за IV квартал — 22 января 2026 года.

Форма сдачи отчётности

Алкогольные декларации подаются в электронной форме и создаются в программном модуле ЕГАИС «АлкоДекларация». Подробнее о работе с ним на сайте регулятора.

Файл декларации формата XML должен быть подписан сертификатом УКЭП организации, зашифрован сертификатами органа исполнительной власти субъекта и Росалкогольтабакконтроля и заархивирован. Всё это можно сделать в КриптоАРМ ГОСТ 3.

КриптоАРМ ГОСТ 3

Работает на Windows, Linux, macOS. Сертифицирован ФСБ России.

Дополнительно вам понадобится криптопровайдер СКЗИ КриптоПро CSP 5.0 с поддержкой ключевых носителей через интерфейс PKCS#11.

Как подписать и зашифровать алкодекларацию в КриптоАРМ ГОСТ 3

Перед подписанием и шифрованием отчёта установите сертификаты УКЭП госорганов. Для этого разархивируйте файлы из архива

Для установки сертификатов Росалкогольтабакконтроля и органа исполнительной власти субъекта РФ:

1. Откройте КриптоАРМ ГОСТ 3 — Меню — раздел Сертификаты.

ИнтерфейсменюпрограммыКриптоАРМГОСТ3
Интерфейс меню программы КриптоАРМ ГОСТ 3

2. В хранилище сертификатов Других пользователей нажмите Добавить сертификатИмпорт из файла.

ИнтерфейсразделаСертификатыпрограммыКриптоАРМГОСТ3
Интерфейс раздела Сертификаты программы КриптоАРМ ГОСТ 3

3. В файловом менеджере выберите сертификаты Федеральной службы и ОИВ субъекта России.

УстановленныесертификатывхранилищеДругихпользователейвКриптоАРМГОСТ3
Установленные сертификаты в хранилище Других пользователей в КриптоАРМ ГОСТ 3

4. Корневой и промежуточный сертификаты установите в аналогичным образом в хранилище Удостоверяющие центры.

Для подписи и шифрования алкодекларации:

1. Откройте Меню — раздел Документы

ИнтерфейсменюпрограммыКриптоАРМГОСТ3
Интерфейс меню программы КриптоАРМ ГОСТ 3

2. В мастере Подпись и шифрование активируйте функции Подписать, Архивировать, Зашифровать.

3. Выберите сертификат электронной подписи организации для подписания отчёта.

4. Выберите сертификаты Росалкогольтабакконтроля и ОИВ субъекта России для шифрования файла.

5. Загрузите декларацию в виде файла формата XML.

НастройкиоперацийвКриптоАРМГОСТ3
Настройки операций в КриптоАРМ ГОСТ 3

6. Нажмите ВыполнитьПродолжить.

ОкноподтвержденияпроведенияоперацийвКриптоАРМГОСТ3
Окно подтверждения проведения операций в КриптоАРМ ГОСТ 3

7. Введите пароль на защищённый носитель.

8. Готово. Алкодекларация подписана, зашифрована и заархивирована в КриптоАРМ ГОСТ 3.

ОкнорезультатовоперацийвКриптоАРМГОСТ3
Окно результатов операций в КриптоАРМ ГОСТ 3

Итоговый файл с расширением xml.sig.zip.enc готов к загрузке на сайт регулятора и расположен в папке исходного документа или в выбранной пользователем папке.

Для входа в ЛК ЕГАИС воспользуйтесь сертификатом УКЭП организации или ИП. Система не пустит вас, если вы зайдёте с сертификатом физического лица, подписывающего алкодекларацию по МЧД.

Таким образом, с помощью КриптоАРМ ГОСТ 3 вы можете быстро подготовить файл алкодекларации для передачи в Росалкогольтабакконтроль.

КриптоАРМ ГОСТ 3

30 дней бесплатно. Работает с СКЗИ КриптоПро CSP 5.0.

Реклама: ООО «Цифровые технологии», ИНН 1215039585, erid: 2W5zFHezsyJ

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