Отчётность в Росалкогольтабакконтроль: подписываем декларации в КриптоАРМ ГОСТ 3 без ошибок

Производство и оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции подлежит строгому учёту. Участники алкогольного рынка обязаны ежеквартально сдавать декларации в Росалкогольтабакконтроль. Если не передать информацию вовремя или передать ложные сведения, то назначат административный штраф. Также возможно аннулирование лицензии в случае повторного сообщения неверных данных в декларации в течение одного года.
Кто отчитывается по алкоголю
Производители.
Организации, временно хранящие импортную продукцию.
Оптовые фармкомпании, в том числе поставщики.
Медучреждения.
Транспортные компании, перевозящие продукцию.
Оптовые продавцы.
Организации, продающие в розницу (кафе, рестораны, общепит, отели и др.).
Иные участники алкогольного рынка.
Когда отчитывается
Дедлайн для сдачи алкодеклараций:
за II квартал — 21 июля 2025 года;
за III квартал — 20 октября 2025 года;
за IV квартал — 22 января 2026 года.
Форма сдачи отчётности
Алкогольные декларации подаются в электронной форме и создаются в программном модуле ЕГАИС «АлкоДекларация». Подробнее о работе с ним на сайте регулятора.
Файл декларации формата XML должен быть подписан сертификатом УКЭП организации, зашифрован сертификатами органа исполнительной власти субъекта и Росалкогольтабакконтроля и заархивирован. Всё это можно сделать в КриптоАРМ ГОСТ 3.
КриптоАРМ ГОСТ 3
Работает на Windows, Linux, macOS. Сертифицирован ФСБ России.
Дополнительно вам понадобится криптопровайдер СКЗИ КриптоПро CSP 5.0 с поддержкой ключевых носителей через интерфейс PKCS#11.
Как подписать и зашифровать алкодекларацию в КриптоАРМ ГОСТ 3
Перед подписанием и шифрованием отчёта установите сертификаты УКЭП госорганов. Для этого разархивируйте файлы из архива.
Для установки сертификатов Росалкогольтабакконтроля и органа исполнительной власти субъекта РФ:
1. Откройте КриптоАРМ ГОСТ 3 — Меню — раздел Сертификаты.
2. В хранилище сертификатов Других пользователей нажмите Добавить сертификат — Импорт из файла.
3. В файловом менеджере выберите сертификаты Федеральной службы и ОИВ субъекта России.
4. Корневой и промежуточный сертификаты установите в аналогичным образом в хранилище Удостоверяющие центры.
Для подписи и шифрования алкодекларации:
1. Откройте Меню — раздел Документы.
2. В мастере Подпись и шифрование активируйте функции Подписать, Архивировать, Зашифровать.
3. Выберите сертификат электронной подписи организации для подписания отчёта.
4. Выберите сертификаты Росалкогольтабакконтроля и ОИВ субъекта России для шифрования файла.
5. Загрузите декларацию в виде файла формата XML.
6. Нажмите Выполнить — Продолжить.
7. Введите пароль на защищённый носитель.
8. Готово. Алкодекларация подписана, зашифрована и заархивирована в КриптоАРМ ГОСТ 3.
Итоговый файл с расширением xml.sig.zip.enc готов к загрузке на сайт регулятора и расположен в папке исходного документа или в выбранной пользователем папке.
Для входа в ЛК ЕГАИС воспользуйтесь сертификатом УКЭП организации или ИП. Система не пустит вас, если вы зайдёте с сертификатом физического лица, подписывающего алкодекларацию по МЧД.
Таким образом, с помощью КриптоАРМ ГОСТ 3 вы можете быстро подготовить файл алкодекларации для передачи в Росалкогольтабакконтроль.
КриптоАРМ ГОСТ 3
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