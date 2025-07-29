Кибербезопасность на каникулах: как КриптоАРМ защитит ваши данные от утечек

Защита при утере/краже: Даже если устройство попадет в чужие руки, злоумышленник не сможет прочитать зашифрованные файлы без вашего закрытого ключа и пин-кода к нему.

Как в отпуске: Перед поездкой зашифруйте все конфиденциальные файлы на своем ноутбуке или смартфоне. Для доступа к ним в работе вам понадобится только сам КриптоАРМ и ваши ключи (на токене или в защищенном хранилище).