Что делать при утере USB-токена с электронной подписью

Сегодня электронная подпись — неотъемлемая часть работы бухгалтера.

Отчёты в госорганы: ФНС России, СФР, Росстат.

Работа с контрагентами: электронные договоры, счета, акты, УПД, счета-фактуры.

Участие в тендерах: заявки на участие в госзакупках, контракты и закрывающие документы.

Внутреннее ЭДО: бухгалтерские отчёты, справки, финансовые документы.

Бухгалтер подписывает документы от имени компании и в зависимости от своего статуса или полномочий, указанных в электронной доверенности (МЧД), может заключать договоры, оплачивать счета или увольнять сотрудников.

Обычно сертификат электронной подписи вместе с ключами хранится на специальном защищённом носителе, например, Рутокен, JaCarta, ESMART. Они сертифицированы ФСБ России или ФСТЭК России и имеют пин-код по умолчанию, который обязательно нужно изменить на более сложный после записи ключей на носитель.

Чаще всего такие носители имеют ограниченное количество попыток для ввода пароля. Однако не все владельцы УКЭП меняют стандартный пароль после получения сертификата, что развязывает мошенникам руки для различных махинаций.