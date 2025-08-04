Что делать при утере USB-токена с электронной подписью

Сегодня электронная подпись — неотъемлемая часть работы бухгалтера.
Отчёты в госорганы: ФНС России, СФР, Росстат.
Работа с контрагентами: электронные договоры, счета, акты, УПД, счета-фактуры.
Участие в тендерах: заявки на участие в госзакупках, контракты и закрывающие документы.
Внутреннее ЭДО: бухгалтерские отчёты, справки, финансовые документы.
Бухгалтер подписывает документы от имени компании и в зависимости от своего статуса или полномочий, указанных в электронной доверенности (МЧД), может заключать договоры, оплачивать счета или увольнять сотрудников.
Обычно сертификат электронной подписи вместе с ключами хранится на специальном защищённом носителе, например, Рутокен, JaCarta, ESMART. Они сертифицированы ФСБ России или ФСТЭК России и имеют пин-код по умолчанию, который обязательно нужно изменить на более сложный после записи ключей на носитель.
Чаще всего такие носители имеют ограниченное количество попыток для ввода пароля. Однако не все владельцы УКЭП меняют стандартный пароль после получения сертификата, что развязывает мошенникам руки для различных махинаций.
Последствия утери закрытого ключа УКЭП
Для физлица
Злоумышленник может зарегистрировать компанию для уклонения от налогов или получения кредита. Эта компания выступит контрагентом, который ведёт предпринимательскую деятельность «на бумаге».
Для юрлица
Получив сертификат УКЭП организации, мошенник может продать имущество компании, заключить договоры, которые не будут исполнены, получить аванс и перевести все деньги на другой счёт, выставить вашу компанию недобросовестным поставщиком в госзакупках.
Банк может заблокировать счёт, посчитав переводы с него подозрительными. Пока не проведут внутреннее расследование, вы не сможете воспользоваться деньгами.
Поэтому очень важно хранить защищённый носитель в безопасном месте, менять пин-код и никому не давать токен или смарт-карту.
Если бухгалтер потерял сертификат УКЭП
Не всегда возможно обезопасить хранение защищённого носителя. Можно случайно забыть токен на столе или в компьютере либо его могут украсть.
Во всех указанных случаях есть риск компрометации — то есть шанс, что злоумышленник подберёт пароль и воспользуется сертификатом электронной подписи в незаконных целях.
Поэтому важно моментально отреагировать при утере защищённого носителя.
Порядок действий при утере токена с ключами УКЭП
Связаться с УЦ, выпустившим сертификат, по телефону, сообщить, что ключ, скорее всего, скомпрометирован и вам требуется срочно отозвать сертификат.
Подать заявление на отзыв в УЦ, выпустивший сертификат. УЦ аннулирует сертификат, и злоумышленник не сможет им воспользоваться.
Уведомить контрагентов и банки о компрометации для избежания незаконного заключения договоров и перевода средств со счёта компании.
Если есть вероятность, что возможен рейдерский захват компании или совершение иных мошеннических действий от имени организации или физического лица, уведомить налоговую службу и полицию об утере сертификата УКЭП.
Как отозвать сертификат УКЭП на портале Госуслуг
Вы можете подать электронное заявление об отзыве сертификата через Госуслуги, если у вас есть другой действующий сертификат электронной подписи.
Авторизуйтесь на портале Госуслуг.
Откройте Профиль — раздел Электронная подпись.
Выберите нужный сертификат УКЭП и нажмите Отозвать.
4. Проверьте данные и укажите причину для отзыва.
5. Подпишите заявление другим сертификатом УКЭП. Сертификат будет аннулирован в течение 12 часов.
Отозвать сертификат можно только для тех УЦ, которые подключены к сервису отзыва на Госуслугах.
Если у вас нет второго сертификата УКЭП, полученного в другом УЦ, то заблокируйте утерянный сертификат в Госуслугах, а для отзыва обратитесь в УЦ лично.
После аннулирования вам всё ещё нужна электронная подпись: подписывать договоры, акты, счета, декларации и иные документы. Последний шаг — получить новый сертификат электронной подписи в УЦ. Подробнее об этом рассказали в статье «Как бухгалтеру получить электронную подпись».
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Советы по защите сертификата УКЭП
Используйте сертифицированные защищённые носители для хранения и использования электронной подписи.
Меняйте предустановленный пароль на носителе на собственный сложный.
Не сообщайте никому пароль на носитель.
Не передавайте токен или смарт-карту ни коллеге, ни другу, ни родственнику, ни начальнику.
Храните носитель в безопасном месте и следите за его сохранностью.
Подайте заявление на аннулирование сертификата, как только поняли что он скомпрометирован.
Используйте указанные рекомендации и подписывайте документы электронной подписью в КриптоАРМ.
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