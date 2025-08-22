ЦОК КПП УСН 22.08 Мобильная
Как отправить персональные данные безопасно

Отправить онлайн паспортные данные для заключения договора с новым заказчиком или платёжную ведомость руководителю можно в КриптоАРМ ГОСТ — быстро, удобно и безопасно. В статье рассказываем, можно ли пересылать документы с персональными данными по e-mail и причём тут шифрование писем.

Что относится к персональным данным

Персональные данные — любая информация, которая прямо или косвенно относится физическому лицу. Это открытый перечень сведений, которые в совокупности позволяют идентифицировать конкретного человека:

  • ФИО;

  • адрес;

  • паспортные данные;

  • ИНН;

  • СНИЛС;

  • e-mail;

  • номер телефона и пр.

Мошенники используют персональные данные в незаконных целях.  С копиями паспортов они получают микрозаймы, оформляют SIM-карты или рассрочки на покупку одежды или бытовой техники. В некоторых случаях сканы паспорта прилагают к постам с просьбами собрать деньги на лечение в качестве доказательства, что средства пойдут реальному человеку для оплаты медицинских услуг. Сегодня вас выставляют как тяжело болеющего человека, завтра — как погорельца, а послезавтра — как владельца животного, которому нужна материальная помощь.

Имея на руках СНИЛС, преступники могут сделать поддельные документы, оформить пособие или бесплатно получить врачебную помощь.

Знание ФИО, должности и места работы мошенники могут использовать во время звонков «от Соцфонда», «из Центробанка» или «из полиции».

Персональные данные фигурируют во многих мошеннических схемах. В конечном итоге пострадавшие обращаются в полицию и суд для защиты своего доброго имени, доказывают, что не хотели и не могли взять кредит, взыскивают с банков и других организаций компенсацию морального вреда.

Поэтому важно защищать свои персональные данные и данные своих коллег в процессе работы.

Если у вас периодически или разово возникает необходимость передавать ПДн онлайн, но вы не находитесь в защищенном периметре организации, потому что фрилансер/аутсорсер или удаленщик, то можете воспользоваться КриптоАРМ ГОСТ с функцией шифрования писем сертификатом УКЭП получателя.

Как выглядит шифрование писем в КриптоАРМ ГОСТ

Процесс обмена зашифрованными письмами состоит из нескольких шагов.

  1. Подключите почтовый аккаунт. Подробная инструкция есть на сайте.

  2. Экспортируйте сертификат УКЭП и отправьте его получателю.

  3. Установите сертификат УКЭП получателя в КриптоАРМ ГОСТ.

  4. Создайте новое письмо. В параметрах Безопасность активируйте функцию Зашифровать.

  5. Прикрепите файл (договор, отчет, скан документа, заявление) к письму для отправки. 

  6. Отправьте зашифрованное письмо.

Подробная видеоинструкция по шифрованию писем в КриптоАРМ ГОСТ

Для корректной работы на рабочем месте помимо КриптоАРМ ГОСТ установите криптопровайдер СКЗИ КриптоПро CSP.

Законно ли отправлять персональные данные по электронной почте

Закон № 152-ФЗ обязывает операторов ПДн принимать меры по сохранности ПДн при их обработке в информационных системах. Обычная электронная почта не отвечает требованиям законодательства в части защиты ПДн при их передаче. Почтовый аккаунт могут взломать, а администратор сервиса имеет доступ ко всем сообщениям. 

Однако в КриптоАРМ ГОСТ вы шифруете письма, которые затем хранятся на сервере в зашифрованном виде. Только владелец соответствующего сертификата УКЭП может расшифровать письмо и прочитать его содержимое. Шифрование писем ГОСТ-алгоритмами исключает доступ третьих лиц к информации, которая находится в сообщении, то есть обеспечивает конфиденциальность.

КриптоАРМ ГОСТ — сертифицированное средство электронной подписи со встроенным почтовым клиентом. Функции защищённой почты, то есть обмена подписанными и зашифрованными сообщениями по e-mail, также сертифицированы ФСБ России. Наличие сертификата соответствия означает, что КриптоАРМ ГОСТ можно использовать для шифрования и обмена конфиденциальной информацией, к которой относятся ПДн.

КриптоАРМ ГОСТ

30 дней бесплатно. Сертифицирован ФСБ России. Совместим с КриптоПро CSP.

Разумеется, шифрование писем не должно быть единственной мерой, которую вы используете для защиты своих данных или данных своих клиентов/заказчиков/коллег. Антивирусные программы, регулярное обновление ПО, соблюдение правил цифровой гигиены — все это в совокупности минимизирует шансы на утечку ПДн с вашей стороны. 

Также не забывайте о правилах для владельцев сертификатов УКЭП — в случае утери защищённого носителя немедленно отзовите сертификат на Госуслугах и уведомите заказчиков, клиентов, контрагентов, визави о компрометации ключей электронной подписи. Подробнее об алгоритме действий рассказали в этой статье.

Установите КриптоАРМ ГОСТ сейчас и пользуйтесь возможностями программы бесплатно в течение 30 дней. Сертифицированное решение обеспечит конфиденциальность вашей переписки. Соблюдайте правила цифровой гигиены и информационной безопасности при работе с персональными данными.

