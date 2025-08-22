Как отправить персональные данные безопасно

Что относится к персональным данным
Персональные данные — любая информация, которая прямо или косвенно относится физическому лицу. Это открытый перечень сведений, которые в совокупности позволяют идентифицировать конкретного человека:
ФИО;
адрес;
паспортные данные;
ИНН;
СНИЛС;
e-mail;
номер телефона и пр.
Мошенники используют персональные данные в незаконных целях. С копиями паспортов они получают микрозаймы, оформляют SIM-карты или рассрочки на покупку одежды или бытовой техники. В некоторых случаях сканы паспорта прилагают к постам с просьбами собрать деньги на лечение в качестве доказательства, что средства пойдут реальному человеку для оплаты медицинских услуг. Сегодня вас выставляют как тяжело болеющего человека, завтра — как погорельца, а послезавтра — как владельца животного, которому нужна материальная помощь.
Имея на руках СНИЛС, преступники могут сделать поддельные документы, оформить пособие или бесплатно получить врачебную помощь.
Знание ФИО, должности и места работы мошенники могут использовать во время звонков «от Соцфонда», «из Центробанка» или «из полиции».
Персональные данные фигурируют во многих мошеннических схемах. В конечном итоге пострадавшие обращаются в полицию и суд для защиты своего доброго имени, доказывают, что не хотели и не могли взять кредит, взыскивают с банков и других организаций компенсацию морального вреда.
Поэтому важно защищать свои персональные данные и данные своих коллег в процессе работы.
Если у вас периодически или разово возникает необходимость передавать ПДн онлайн, но вы не находитесь в защищенном периметре организации, потому что фрилансер/аутсорсер или удаленщик, то можете воспользоваться КриптоАРМ ГОСТ с функцией шифрования писем сертификатом УКЭП получателя.
Как выглядит шифрование писем в КриптоАРМ ГОСТ
Процесс обмена зашифрованными письмами состоит из нескольких шагов.
Подключите почтовый аккаунт. Подробная инструкция есть на сайте.
Экспортируйте сертификат УКЭП и отправьте его получателю.
Установите сертификат УКЭП получателя в КриптоАРМ ГОСТ.
Создайте новое письмо. В параметрах Безопасность активируйте функцию Зашифровать.
Прикрепите файл (договор, отчет, скан документа, заявление) к письму для отправки.
Отправьте зашифрованное письмо.
Для корректной работы на рабочем месте помимо КриптоАРМ ГОСТ установите криптопровайдер СКЗИ КриптоПро CSP.
Законно ли отправлять персональные данные по электронной почте
Закон № 152-ФЗ обязывает операторов ПДн принимать меры по сохранности ПДн при их обработке в информационных системах. Обычная электронная почта не отвечает требованиям законодательства в части защиты ПДн при их передаче. Почтовый аккаунт могут взломать, а администратор сервиса имеет доступ ко всем сообщениям.
Однако в КриптоАРМ ГОСТ вы шифруете письма, которые затем хранятся на сервере в зашифрованном виде. Только владелец соответствующего сертификата УКЭП может расшифровать письмо и прочитать его содержимое. Шифрование писем ГОСТ-алгоритмами исключает доступ третьих лиц к информации, которая находится в сообщении, то есть обеспечивает конфиденциальность.
КриптоАРМ ГОСТ — сертифицированное средство электронной подписи со встроенным почтовым клиентом. Функции защищённой почты, то есть обмена подписанными и зашифрованными сообщениями по e-mail, также сертифицированы ФСБ России. Наличие сертификата соответствия означает, что КриптоАРМ ГОСТ можно использовать для шифрования и обмена конфиденциальной информацией, к которой относятся ПДн.
КриптоАРМ ГОСТ
30 дней бесплатно. Сертифицирован ФСБ России. Совместим с КриптоПро CSP.
Разумеется, шифрование писем не должно быть единственной мерой, которую вы используете для защиты своих данных или данных своих клиентов/заказчиков/коллег. Антивирусные программы, регулярное обновление ПО, соблюдение правил цифровой гигиены — все это в совокупности минимизирует шансы на утечку ПДн с вашей стороны.
Также не забывайте о правилах для владельцев сертификатов УКЭП — в случае утери защищённого носителя немедленно отзовите сертификат на Госуслугах и уведомите заказчиков, клиентов, контрагентов, визави о компрометации ключей электронной подписи. Подробнее об алгоритме действий рассказали в этой статье.
Установите КриптоАРМ ГОСТ сейчас и пользуйтесь возможностями программы бесплатно в течение 30 дней. Сертифицированное решение обеспечит конфиденциальность вашей переписки. Соблюдайте правила цифровой гигиены и информационной безопасности при работе с персональными данными.
