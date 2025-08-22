Как отправить персональные данные безопасно

Что относится к персональным данным

Персональные данные — любая информация, которая прямо или косвенно относится физическому лицу. Это открытый перечень сведений, которые в совокупности позволяют идентифицировать конкретного человека:

ФИО;

адрес;

паспортные данные;

ИНН;

СНИЛС;

e-mail;

номер телефона и пр.

Мошенники используют персональные данные в незаконных целях. С копиями паспортов они получают микрозаймы, оформляют SIM-карты или рассрочки на покупку одежды или бытовой техники. В некоторых случаях сканы паспорта прилагают к постам с просьбами собрать деньги на лечение в качестве доказательства, что средства пойдут реальному человеку для оплаты медицинских услуг. Сегодня вас выставляют как тяжело болеющего человека, завтра — как погорельца, а послезавтра — как владельца животного, которому нужна материальная помощь.

Имея на руках СНИЛС, преступники могут сделать поддельные документы, оформить пособие или бесплатно получить врачебную помощь.

Знание ФИО, должности и места работы мошенники могут использовать во время звонков «от Соцфонда», «из Центробанка» или «из полиции».

Персональные данные фигурируют во многих мошеннических схемах. В конечном итоге пострадавшие обращаются в полицию и суд для защиты своего доброго имени, доказывают, что не хотели и не могли взять кредит, взыскивают с банков и других организаций компенсацию морального вреда.

Поэтому важно защищать свои персональные данные и данные своих коллег в процессе работы.