Железный почтовый ящик — носите почту с собой в кармане

Сегодня электронная почта — хранилище сотен и сотен писем: «Ваш заказ приехал в ПВЗ», «Коллега написал в ленте рабочей CRM-системы», «Вы зарегистрированы на вебинар, вход по ссылке». Все чаще общение с коллегами или заказчиками ведётся в мессенджерах — быстро, удобно, всегда под рукой.
Пока общение в иностранных мессенджерах постепенно ограничивается и запрещается, электронная почта остается стабильным каналом взаимодействия компаний со своими клиентами и контрагентами.
Аккаунты электронной почты, мессенджеров, соцсетей могут взломать мошенники, воспользовавшись рассеянностью пользователя, — фишинговые рассылки остаются популярным способом получить сведения банковской карты, логина и пароля для входа в значимые сервисы или доступа к устройству.
Проверить авторство писем несложно, если обе стороны подписывают письма электронной подписью. Минимально обезопасить себя можно даже с помощью сертификатов, которые вы создадите сами. Часто такие сертификаты называют самоподписанными. Они не подходят для подписи юридически значимых документов, таких как договоров или актов, но позволяют убедиться в личности отправителя и защитить письма от третьих лиц.
Даже если мошенники взломают почтовый аккаунт и прочтут переписку, шифрование писем делает содержание писем невозможным для прочтения третьей стороной. Даже администратор почтового сервиса сможет увидеть только тему письма и данные получателя.
Подпись писем подтвердит, что письмо отправлял конкретный пользователь.
Шифрование писем не позволит третьим лицам прочитать содержимое писем и использовать в своих противоправных целях.
Хранение переписки на специальном носителе гарантирует, что третьи лица не смогут получить доступ к письмам.
В каких случаях нужно защищать переписку
Шифрование и подпись писем не относится к базовым функциям обычных почтовых сервисов. Однако они полезны и даже обязательны в некоторых ситуациях.
Защищенная корпоративная почта
Роль: сотрудник компании или директор.
Цель: обсуждение рабочих задач, внутренних отчётов, переговоры с контрагентами и клиентами.
Защищенная личная почта
Роль: обычный пользователь, который волнуется, что его переписки могут читать рекламные боты или взломать хакеры.
Цель: решение личных вопросов, отправка личных фотографий и данных, обсуждение событий и личностей.
Защищенная почта для фрилансеров
Роль: самозанятый или индивидуальный предприниматель.
Цель: отправка личных данных для заключения договоров, обсуждение деталей заказов и получение коммерческой информации ограниченного пользования, отправка результатов своей интеллектуальной деятельности.
О железном почтовом ящике
Железный почтовый ящик — специальный внешний носитель с предустановленной версией КриптоАРМ для Windows.
Решение содержит портативную версию КриптоАРМ — вам достаточно один раз настроить программу, чтобы воспользоваться ею на другом компьютере сразу после подключения носителя.
Железный почтовый ящик поддерживает следующие функции:
генерация сертификатов с помощью открытой криптографии — бесплатно для пользователя, но использовать их для подписания договоров или заявлений нельзя;
подпись и шифрование электронных писем после настройки программы для защиты от фишинга и ограничения доступа к переписке в случае взлома почтового аккаунта;
перенос и хранение электронной переписки на флешке — при желании вы можете указать, что вся новая корреспонденция будет автоматически удаляться с почтового сервера и храниться исключительно на внешнем носителе;
перенос контактов и создание контактов с привязкой сертификата электронной подписи — можно перенести как всю адресную книгу, так и отдельные контакты. Привязка сертификатов к контактам осуществляется отдельно.
Вы можете подключать почтовые аккаунты популярных почтовых сервисов: Mail, Yandex, Gmail и других.
Преимущества железного почтового ящика
Контроль над доступом к письмам. Письма зашифрованы и хранятся на внешнем носителе. Только вы знаете пароль, который нужен для расшифрования содержимого писем.
Портативность. При первом подключении носителя к компьютеру вы добавляете почтовый аккаунт, генерируете сертификат электронной подписи, перенесите важные контакты в КриптоАРМ, привязываете сертификаты собеседников к контактам. После настройки приложения можно обмениваться подписанными и зашифрованными письмами.
Защита переписки. Отправляйте и получайте письма, которые содержат сведения ограниченного доступа: личные данные о себе, близких или друллегах; коммерческую информацию, которая не должна попасть в руки конкурентов.
Как настроить железный почтовый ящик
Подключите носитель к компьютеру и запустите файл cryptoarm-6.2.4-portable-win64-x86.exe.
Добавьте почтовый аккаунт в КриптоАРМ.
Создайте самоподписанный сертификат и привяжите его к почтовому аккаунту.
Отправьте второй стороне открытый ключ сертификата.
Получите открытый ключ получателя и создайте контакт с привязкой к сертификату.
Обменивайтесь подписанными и зашифрованными письмами.
Подробнее рассказали в инструкциях:
Подробнее о железном почтовом ящике читайте на нашем сайте или смотрите в ролике.
Железный почтовый ящик
Для тех, кто беспокоится о защите e-mail переписки. Открытая криптография OpenSSL.
Реклама: ООО «Цифровые технологии», ИНН 1215039585, erid: 2W5zFGepZeQ
Начать дискуссию