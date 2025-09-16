Железный почтовый ящик — носите почту с собой в кармане

Сегодня электронная почта — хранилище сотен и сотен писем: «Ваш заказ приехал в ПВЗ», «Коллега написал в ленте рабочей CRM-системы», «Вы зарегистрированы на вебинар, вход по ссылке». Все чаще общение с коллегами или заказчиками ведётся в мессенджерах — быстро, удобно, всегда под рукой.

Пока общение в иностранных мессенджерах постепенно ограничивается и запрещается, электронная почта остается стабильным каналом взаимодействия компаний со своими клиентами и контрагентами.

Аккаунты электронной почты, мессенджеров, соцсетей могут взломать мошенники, воспользовавшись рассеянностью пользователя, — фишинговые рассылки остаются популярным способом получить сведения банковской карты, логина и пароля для входа в значимые сервисы или доступа к устройству.

Проверить авторство писем несложно, если обе стороны подписывают письма электронной подписью. Минимально обезопасить себя можно даже с помощью сертификатов, которые вы создадите сами. Часто такие сертификаты называют самоподписанными. Они не подходят для подписи юридически значимых документов, таких как договоров или актов, но позволяют убедиться в личности отправителя и защитить письма от третьих лиц.

Электронное письмо, подписанное в КриптоАРМ

Даже если мошенники взломают почтовый аккаунт и прочтут переписку, шифрование писем делает содержание писем невозможным для прочтения третьей стороной. Даже администратор почтового сервиса сможет увидеть только тему письма и данные получателя.

Электронное письмо, зашифрованное в КриптоАРМ