Как подать электронный иск в 2025 году

Сервисы для онлайн-подачи исков и иных обращений в суды

В 2025 году можно подать исковое заявление, жалобы и ходатайства онлайн через сервисы ГАС Правосудие, «Мой Арбитр» и суперсервис Правосудие онлайн.

ГАС Правосудие — портал для подачи электронных обращений в суды общей юрисдикции. Обжалование бездействия местных чиновников, защита прав потребителей, обжалование штрафов за нарушение ПДД, зафиксированное камерой, а также уголовное судопроизводство — лишь малая часть дел, рассмотрение которых можно инициировать в сервисе ГАС Правосудие.

Портал ГАС «Правосудие»

«Мой арбитр» — портал для подачи электронных обращений в арбитражные суды. Споры между организациями и предпринимателями, корпоративные споры, банкротство — основные категории дел, рассмотрение которых можно начать, подав обращение в сервисе «Мой арбитр».

Портал «Мой арбитр»

Суперсервис «Правосудие онлайн» — специальный сервис, благодаря которому можно подать обращение через Госуслуги в суды общей юрисдикции. На сентябрь 2025 года суперсервис находится на этапе тестовой эксплуатации и функционирует не во всех субъектах России.