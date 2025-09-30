Как подать электронный иск в 2025 году

Электронное правосудие набирает популярность: только за 2024 год количество обращений через ГАС Правосудие превысило 5 млрд. Через «Мой арбитр» было подано 15.7 млн документов за 2023 год. При этом все чаще дела рассматривают с использованием технологии видеоконференцсвязи.
Преимущества онлайн-подачи обращений в суды
Электронное правосудие позволяет:
подать обращение вовремя — при соблюдении всех требований к оформлению и содержанию обращения принимаются и регистрируются в ближайшие часы работы судебного органа;
сэкономить деньги — не нужно оплачивать копирование и распечатку документов, подтверждающих обстоятельства дела, а также почтовые расходы;
подать из любой точки мира — вы можете находиться дома, в офисе, в командировке или даже в другой стране с доступом в интернет;
отслеживать ход дела — отказ в принятии заявления, перенос судебного заседания или подача ходатайства возможны в личном кабинете сервисов.
Сервисы для онлайн-подачи исков и иных обращений в суды
В 2025 году можно подать исковое заявление, жалобы и ходатайства онлайн через сервисы ГАС Правосудие, «Мой Арбитр» и суперсервис Правосудие онлайн.
ГАС Правосудие — портал для подачи электронных обращений в суды общей юрисдикции. Обжалование бездействия местных чиновников, защита прав потребителей, обжалование штрафов за нарушение ПДД, зафиксированное камерой, а также уголовное судопроизводство — лишь малая часть дел, рассмотрение которых можно инициировать в сервисе ГАС Правосудие.
«Мой арбитр» — портал для подачи электронных обращений в арбитражные суды. Споры между организациями и предпринимателями, корпоративные споры, банкротство — основные категории дел, рассмотрение которых можно начать, подав обращение в сервисе «Мой арбитр».
Суперсервис «Правосудие онлайн» — специальный сервис, благодаря которому можно подать обращение через Госуслуги в суды общей юрисдикции. На сентябрь 2025 года суперсервис находится на этапе тестовой эксплуатации и функционирует не во всех субъектах России.
ГАС Правосудие vs «Мой арбитр»: когда нужен тот или иной сервис
Когда подавать обращение в ГАС Правосудие
Ситуация 1. Вы самозанятый и консультируете физических лиц по вопросам налогообложения: изменения законодательства, практика применения и пр. Однако один клиент посчитал, что ваша консультация была ненадлежащего качества, и подал на вас в суд общей юрисдикции как потребитель.
В таком случае вы можете подать отзыв на иск электронно на портале ГАС Правосудие, объяснив свою позицию.
Ситуация 2. Вы год работали бухгалтером в ООО «Ромашка», однако вас уволили. Посчитав увольнение незаконным, вы хотите подать в суд на работодателя. Рассмотрение трудовых споров — обязанность судов общей юрисдикции, следовательно, вам нужно воспользоваться ГАС Правосудие.
Ситуация 3. Вы живете в многоквартирном доме, и однажды вас затопил сосед сверху — он забыл выключить воду и ушел из дома. Из-за потопа вам пришлось поменять натяжной потолок, переклеить обои и перестелить вздувшийся ламинат. Ремонт обошелся в копеечку, однако сосед не планирует добровольно возмещать вам убытки. В этом случае вы вправе обратиться в суд, в том числе онлайн через ГАС Правосудие.
Когда подавать обращение в «Мой арбитр»
Ситуация 1. Вы самозанятый и оказываете бухгалтерские услуги индивидуальным предпринимателям и организациям. Один из заказчиков отказался оплачивать ваши услуги. В таком случае вы можете подать электронный иск для взыскания денег на портале «Мой арбитр».
Ситуация 2. Вы работаете бухгалтером в ООО «Василек». Один из подрядчиков подал иск на организацию в арбитражный суд. Ваш директор в отпуске, но у вас есть доверенность с правом подписывать документы от лица компании и взаимодействовать с органами власти. Вы подаете отзыв на исковое заявление через «Мой арбитр» и прикладываете эту доверенность.
Ситуация 3. Вы набрали много кредитов и микрозаймов и не можете их выплатить. В таком случае можно подать заявление на банкротство онлайн.
Требования к электронным искам и прилагаемым документам
Судебный департамент при Верховном суде установил порядок подачи документов онлайн в судебные органы:
для федеральных судов общей юрисдикции (от районных, городских судов и выше);
Несмотря на функционирование нескольких сервисов и существование трех Приказов, требования к электронным документам одинаковые.
Требуемые средства для электронного подписания иска
В Приказах Судебного департамента указано, что все электронные документы должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью, которая содержится в отдельном файле.
Следовательно, заявитель должен иметь следующие средства:
сертификат УКЭП. Подробнее рассказала в статье «Как бухгалтеру получить электронную подпись»;
криптопровайдер, например, СКЗИ КриптоПро CSP;
программа для подписи и шифрования файлов КриптоАРМ.
Оба портала поддерживают подписание загруженных документов с помощью специального плагина. Однако это не всегда удобно и может занять очень много времени. В КриптоАРМ можно подписать несколько документов за один раз заранее. Вам останется только загрузить электронные документы и файлы подписи в систему.
Как подать электронный иск
Неважно, подаете вы иск в суд общей юрисдикции или в арбитражный суд. Порядок действий будет одинаковым.
В случае ошибки или отсутствия каких-либо документов вас уведомят. Исправьте документы и обратитесь повторно.
Подробнее рассказали в статье «Как подать электронное исковое заявление в ГАС Правосудие».
