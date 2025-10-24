Автоматизация электронной подписи с КриптоАРМ Server. Пять задач — одно решение

Представьте, что вы ежедневно получаете десятки и сотни электронных документов, проверяете их подпись и направляете в другие отделы для дальнейшего использования. Или же обязаны сформировать электронный архив кадровых документов и регулярно проверять, не истек ли срок действительности электронных подписей с архивным штампом времени. Или ежедневно должны подписывать сотни электронных документов и отправлять их клиентам.
Выполнение этих процессов вручную отнимает значительное время сотрудников компании. При этом повышается риск ошибок из-за человеческого фактора. Указанные сценарии можно автоматизировать с помощью КриптоАРМ Server.
О КриптоАРМ Server
КриптоАРМ Server — это решение для внедрения электронной подписи в информационную систему компании и автоматизации криптографических операций подписи и шифрования при работе с электронными документами и конфиденциальной информацией.
КриптоАРМ Server поддерживает следующие функции для работы с электронными документами и письмами:
подпись и проверка подписи CMS, CAdES, PAdES;
объединение отсоединенных подписей;
шифрование и расшифрование файлов;
обмен защищенными электронными письмами;
импорт контактов и групп контактов;
запукс программы на рабочем месте.
КриптоАРМ Server — on-premise (коробочное) решение. Он распространяется в формате готового docker-контейнера, что означает простую установку на практически любую систему менее чем за 1 час.
1. Автоматическая проверка электронной подписи документов
Статус «Подпись действительна» гарантирует, что конкретное лицо заверило содержимое определенного документа, которое не менялось после подписания. Проверка подписи на действительность обязательна для электронных документов, на основании которых руководство компании принимает управленческие решения, а сотрудники выполняют задачи.
КриптоАРМ Server проверяет статус подписи документов и формирует отчеты о проверке. В случае недействительности подписи документы будут отклонены и возвращены владельцу.
Подробнее рассказали в статье: «Автоматизация проверки электронной подписи с использованием КриптоАРМ Server».
2. Автоматическое подписание обезличенным сертификатом УКЭП
Данный сценарий использования КриптоАРМ Server возможен для организаций, которые получают обезличенные сертификаты для работы с электронными документами в автоматизированных информационных системах.
Подробнее об этом рассказали в статье: «Автоматическое подписание обезличенным сертификатом».
3. Усовершенствование электронной подписи до CadES-A
В результате усовершенствования в электронную подпись добавляются специальные атрибуты. Благодаря им электронная подпись проходит проверку на действительность в течение нескольких десятков лет. Стандарт CadES-A используется при хранении кадровых электронных документов на срок 50 и более лет.
Подробнее рассказали в статье: «Как внедрить кадровый электронный архив с КриптоАРМ Server».
4. Защищенный обмен конфиденциальной информацией по e-mail
Все документы, которые содержат персональные данные или коммерческую тайну, следует защищать при отправке по незащищенным каналам связи. Защитой выступает шифрование писем сертификатом электронной подписи — только владелец соответствующего сертификата сможет расшифровать письмо и ознакомиться с его содержимым. Подпись писем гарантирует, что конкретное лицо отправило письмо в неизменном состоянии.
С помощью КриптоАРМ Server можно:
отправлять электронные письма, подписанные и зашифрованные сертификатами электронной подписи;
получать защищенные письма, проверяя их электронную подпись и расшифровывая содержимое;
перемещать полученные документы в заданные каталоги информационной системы компании.
Подробнее рассказали в статье: «Работа с почтой в Node.js. Примеры и возможности КриптоАРМ Server».
5. Визуализация электронной подписи документов
Для подписанных PDF-документов создаются копии с отметкой об электронной подписи.
Отметка (штамп) содержит следующую информацию:
серийный номер;
ФИО владельца сертификата;
срок действия.
Данный штамп не является электронной подписью и не обеспечивает юридическую значимость документа.
Подробнее рассказали в статье: «Сервис проверки и визуализации электронной подписи».
Преимущества КриптоАРМ Server
Простая интеграция за 1 час.
Обучение сотрудников заказчика и поддержка.
Поддержка REST API и SDK КриптоАРМ
Совместимость с КриптоПро CSP.
Внедрение/интеграция со стороны вендора.
Заключение
С помощью КриптоАРМ Server можно обеспечить юридическую значимость документов длительного хранения, регулярно подписывать запросы, проверять действительность подписи входящих документов и иным образом оптимизировать рутинные процессы ЭДО.
