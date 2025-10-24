Автоматизация электронной подписи с КриптоАРМ Server. Пять задач — одно решение

Представьте, что вы ежедневно получаете десятки и сотни электронных документов, проверяете их подпись и направляете в другие отделы для дальнейшего использования. Или же обязаны сформировать электронный архив кадровых документов и регулярно проверять, не истек ли срок действительности электронных подписей с архивным штампом времени. Или ежедневно должны подписывать сотни электронных документов и отправлять их клиентам.

Выполнение этих процессов вручную отнимает значительное время сотрудников компании. При этом повышается риск ошибок из-за человеческого фактора. Указанные сценарии можно автоматизировать с помощью КриптоАРМ Server.