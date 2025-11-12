Как подписать документы в телефоне: фрилансерам и удаленщикам

Фрилансеры и дистанционные работники выполняют свою работу удаленно вне офиса: дома, будучи в коворкинге или в поездке. Нахождение сотрудника или исполнителя за пределами защищенного периметра влечёт определенные риски для компании: взломы аккаунтов, фишинговые рассылки, случайное скачивание вирусов, отсутствие или недостаточность средств защиты информации. А защищать надо — это и персональные данные самого фрилансера/удаленщика, и информация, относящаяся к коммерческой тайне заказчика.

Применение инструментов криптографической защиты — электронной подписи и шифрования — может надежно защитить переписку, личные данные и данные работодателя:

электронная подпись, в первую очередь это касается УКЭП, обеспечит целостность (неизменность) данных, доказательство авторства и неотказуемость подписанта от своих действий;

шифрование защищает данные от третьих лиц — только владелец ключа расшифрования сможет расшифровать и увидеть содержимое документа.