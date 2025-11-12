Как подписать документы в телефоне: фрилансерам и удаленщикам

Фрилансеры и дистанционные работники выполняют свою работу удаленно вне офиса: дома, будучи в коворкинге или в поездке. Нахождение сотрудника или исполнителя за пределами защищенного периметра влечёт определенные риски для компании: взломы аккаунтов, фишинговые рассылки, случайное скачивание вирусов, отсутствие или недостаточность средств защиты информации. А защищать надо — это и персональные данные самого фрилансера/удаленщика, и информация, относящаяся к коммерческой тайне заказчика.
Применение инструментов криптографической защиты — электронной подписи и шифрования — может надежно защитить переписку, личные данные и данные работодателя:
электронная подпись, в первую очередь это касается УКЭП, обеспечит целостность (неизменность) данных, доказательство авторства и неотказуемость подписанта от своих действий;
шифрование защищает данные от третьих лиц — только владелец ключа расшифрования сможет расшифровать и увидеть содержимое документа.
Мобильное приложение КриптоАРМ Mobile компании «Цифровые технологии» предназначено для подписи и шифрования любых документов на мобильных устройствах. Приложение дает возможность безопасно делиться документами с другими пользователями.
Сценарии использования КриптоАРМ Moble
Дистанционным работникам
Подписывайте и отправляйте документы — заявления, отчеты, акты и допсоглашения — прямо с мобильного устройства, не откладывая на потом.
Проверяйте подлинность входящих документов с ЭП, чтобы быть уверенным в их юридической силе.
Защищайте передачу данных с помощью надежного шифрования, сохраняя конфиденциальность коммерческой информации.
Фрилансерам и независимым специалистам
Придавайте юридическую силу всем этапам работы — от подписания договора до акта сдачи-приемки.
Защищайте интеллектуальную собственность и данные заказчика при обмене файлами с помощью сквозного шифрования.
Управляйте документами и завершайте сделки в любое время без привязки к офису.
Возможности КриптоАРМ Mobile
Электронная подпись на смартфоне и планшете
Подключайте защищенные носители и подписывайте электронные документы в телефоне. Сертификаты можно также установить импортом из PFX-файла или переносом по QR-коду.
Импорт из PFX-файла и перенос сертификата по QR-коду возможен для сертификатов с экспортируемым закрытым ключом. Напомним, что ключи сертификата УКЭП директора организации или ИП всегда неэкспортируемые — их нельзя скопировать и перенести на смартфон.
КриптоАРМ Mobile поддерживает работу с токенами и смарт-картами Рутокен ЭЦП 3.0, JaCarta-2 ГОСТ, ESMART® Token ГОСТ.
В КриптоАРМ Mobile можно создать электронную подпись в следующих стандартах:
CAdES-BES — обычная подпись, срок действия которой зависит от срока действия закрытого ключа электронной подписи.
CAdES-T — подпись со штампом времени. В такую подпись добавляется информация о дате и времени электронного подписания документа.
CAdES-X Long Type 1 — подпись и информацией о дате и времени электронного подписания документа и о статусе сертификата электронной подписи для документов, которые используются в течение нескольких лет, например электронный договор или машиночитаемая доверенность.
Пользователю доступно подписание электронных документов отсоединённой и присоединённой подписью, а также соподпись.
Подробная инструкция в статье: «Как подписать электронный документ на смартфоне в КриптоАРМ Mobile».
Бесплатная проверка электронной подписи
Вы можете проверить электронную подпись на смартфоне в КриптоАРМ Mobile бесплатно без покупки лицензии. Загрузите подписанный документ в приложение, и результат проверки появится на экране.
Подробнее рассказали в статье: «Как проверить электронную подпись на смартфоне».
Шифрование файлов, содержащих конфиденциальные данные
Если нужно отправить другой стороне файлы и документы, которые не предназначены кому-либо еще, то их можно зашифровать в КриптоАРМ Mobile сертификатом получателя и безопасно отправить.
Чтобы зашифровать файлы в адрес получателя, вам нужен его сертификат открытого ключа. Обычно он имеет расширение *.cer. Установите сертификат второй стороны в приложение, а получателю отправьте свой сертификат открытого ключа, чтобы получать зашифрованные файлы.
Таким образом, можно безопасно отправить в соцсетях или мессенджерах любые документы, содержащие конфиденциальные данные, например персональные данные участников обмена или сведения об условиях работы и вознаграждениях, составляющих коммерческую тайну.
Подробнее рассказали в статье: «Как зашифровать файл в КриптоАРМ Mobile».
Преимущества КриптоАРМ Mobile
Работает на различных мобильных платформах: Android, iOS, Аврора, РЕД ОС М, РОСА Мобайл.
Бесплатная лицензия на 30 дней для знакомства с функциональными возможностями приложения.
Включает криптопровайдер КриптоПро CSP, который работает бесплатно в течение 90 дней.
Поддержка ГОСТ Р 34.10-2012 для электронной подписи и ГОСТ Р 34.12-2015, ГОСТ Р 34.13-2015 для шифрования.
Интеграция в корпоративные веб-порталы и веб-приложения через API.
Установите КриптоАРМ Mobile с RuStore и пользуйтесь возможностями программы в течение 30 дней бесплатно!
КриптоАРМ Mobile
Для юридически значимого электронного документооборота и защиты конфиденциальной информации на смартфоне
